三豐老總游瑞興 35年老建商 再拚新猷

三豐建設總經理游瑞興。(陳美玲/攝影)

三豐建設總經理游瑞興表示，今年是公司成立第35年，三豐一直在思考、下個35年公司有何不一樣的呈現，尤其近兩年受缺工、料漲影響，營建業深受高建築成本衝擊，因此接下來三豐建設將擴大開發觸角，目標提高建案周轉率，進一步強化獲利能見度，同時做到分散、降低經營風險。

推案聚焦雙北 做出口碑

上櫃建商三豐建設一直以來以「合建、都更、危老案」為開發主軸，推案區域以雙北市為主，近年更深耕大同區，擁有「大同都更王」美名，甚至在重慶北路上催生出眾多都更案，該路更被外界稱為「三豐北路」。

游瑞興指出，三豐建設近年多專注耕耘台北市西區、又以大同區為重，在多年累積不錯口碑之下，在內湖地主邀請公司參與改建案之下，三豐建設首宗在東區代表案「三豐AIT 」誕生。

不僅擁有首筆東區推案，游瑞興指出，今年是三豐建設成立第35年，公司也在思考下個35年會有什麼不一樣的呈現，尤其近兩年營建業飽受缺工、料漲之苦，高建築成本大幅拉高建商經營成本，比方說過去一個建案獲利率約25%，但這波成本波動劇烈，大部分開發商獲力都被稀釋，以三豐來說，目標利潤力守20%以上。

游瑞興分析，這波營建成本波動幅度大，以近期公開的內湖案「三豐AIT」來說，雖然是興建地上10樓之住宅大樓，但因原物料大漲衝擊，每坪造價提高到約達25萬元，且因營建業深陷缺工困境，建案工期也從過去1.5~2年，拉長到2~2.5年。

也就是說，一個建案每坪造價成本大漲25%~30%，且新案完工工期多出半年至一年的時間，營建成本大幅提高，已成為不可預期的成本，連帶使得經營風險同步拉高。

游瑞興說，在缺工、料漲導致高建築成本下，三豐現已將推案模式轉為先發包、先動工為優先，藉此先分散、降低營運風險。不過這還不夠，由於營建成本的波動幅度已無法預測，因此在房地產 經營環境劇烈變動，加上今年是公司成立第35年之下，下個35年三豐建設希望將開發觸角擴大。

先發包先動工 降低風險

他強調，開發觸角擴大後，將提高建案開發率，加速新案周轉率，並拉高獲利能見度，進一步提升股東配息，同時也能做到分散、降低經營風險。

他表示，三豐建設目標朝擴大開發觸角的方向前進，接下來除了持續進行既有的合建開發計畫外，還希望增加購地投資 腳步；他強調，三豐建設的購地投資增加策略是有篩選的，公司只找單純的原地主做為素地合建或素地買賣的對象，發揮公司規畫設計長才，因此獵地對象不會是建商同業。

另外，游瑞興指出，土地的選擇上，有開發獎勵優惠的新重畫區會是選項之一，舉例來說，若是新北市、台中市土地相較，若素地開發成建案的售價相同，且投入相同人力、物力後，其中一地的成本相對較低，那該區的土地優勢就會浮現，入選成為三豐的獵地目標。

游瑞興表示，三豐建設下個35年依舊是以穩健經營為重心，因此即使土地符合公司設定條件，也會深入針對每塊土地的不同屬性、條件，進行個案全方位仔細評估，最終目標就是希望讓三豐建設這塊老字號品牌，再創新猷。