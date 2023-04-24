股票同好創業 「股感」攜手金融機構打造數位財管平台

股感是由一群校園志同道合的好友所成立。（記者蘇健忠／攝影）

股感（Stock Feel）是由一群校園志同道合的好友，因為熱中股票投資 ，除了自身獲利之外，希望向更多投資大眾分享投資心得，意外成立的新創公司，隨著站穩數位金融市場，股感期許攜手更多證券 、銀行等金融通路，以非典型創新業務，打造成為年輕新世代的數位財富管理平台。

股感執行長廖偉盛。（記者蘇健忠／攝影）

股感董事長兼執行長廖偉盛、合夥人暨營運長許郁婷及共同創辦人暨財務長黃鈺琪，三位都是七年級生，當初就讀台北大學經濟研究所時，因對股市投資的興趣結識成為創業夥伴。

股感共同創辦人暨財務長黃鈺琪（右）、股感合夥人暨營運長許郁婷。（記者蘇健忠／攝影）

廖偉盛回憶說，學生時代這群投資同好約五、六人，由於對上市櫃公司評價感興趣，所以培養大量閱讀商業財經書籍的習慣，由於大家養成定時開會檢討、交換對投資大環境看法、產業觀察、選股方向及操作策略等，幾年下來，都有不錯投資成果。

在市場取得不錯的績效後，這群投資同好也在網路上和投資人分享心得，由於獲得很多網友肯定、甚至有市場新鮮人受到幫助而回應，長期經營下，愈來愈多投資人每天在網路固定報到，點閱率急速攀升，這樣的成就感，讓這群投資同好決定成立網站。

廖偉盛說，2014年成立網站時，最初目的是記錄與分享自己及幾位同好在投資市場的學習歷程及投資心得，而網站中的內容主要是根據自身經驗，每一筆投資決策都是透過自身能力圈所產生出來的結果，當閱讀量夠大後、投資就形成一種自然而然的直覺，因此將網站命名為「股感」，廖偉盛說，股感要傳達的就是投資股票的感覺來自生活。

找跨領域人才 優化使用體驗

許郁婷表示，股感成立初期確實受到非常多讀者青睞，也是財經領域新媒體中成長最快速的網站，他們所製作的財經內容知識圖表，常被學生或學術機構拿來做簡報使用，由於網站資訊相當多元，也都是幾位在投資領域操作合夥人認為對投資人最實用的資訊，因此粉絲人數快速成長，目前數位通路的粉絲逾60萬人、每月約有250萬流量。

不過，股感創立逾八年來，也並非一路平順。黃鈺琪說，投資領域涵蓋證券、投顧公司等不同通路，若是很容易，早就不知道有多少類似股感的公司成立了，她說，要在移動互聯網時代下，經營商業財經相關領域的內容網站，需要成功整合跨領域人才，這是初期遇到最大的營運挑戰。

她分析，股感成立之前，市場上不乏投資人才，也不缺乏網站設計師，但投資人才或內容創作者不一定能精準掌握如何在網站表達訊息；而平面或網站設計師則是無法清楚知道投資人最喜歡、或簡便的網站資訊取得方式，因此結合投資專業和網頁設計專業，以優先考慮使用者體驗為出發點，讓資訊更淺顯易懂，二大領域的專業溝通變得非常重要。

創意視覺設計 秒懂專業知識

股感針對數位創意內容發展出一系列製程工序，包括設有專門理解內容和拆解資訊的專家、將資訊轉化成簡潔易懂的創意產出設計師，以及將創意視覺化的設計師和網頁設計師，將投資專業、市場訊息，透過圖像化方式呈現於網站，解決傳統數位行銷中出現的知識障礙，不僅獲得廣大投資人肯定，很快的股感獨家以使用者為主的網站體驗設計，也擄獲非常多的金融業者青睞，成功打開股感的商業模式。

在看到股感的設計之後，開始有台灣的投資機構主動連絡，希望股感能協助金融機構在數位體驗上優化企業服務，目前擁有金融機構客戶約60家，執行1000個以上的金融專案經驗，累計總額超過1.5億元台幣（約490萬美元）。

廖偉盛表示，今年將開始投入股感會員的深度經營，藉由加強與會員互動，掌握市場需求，以自創的財經緯度「知識圖譜」將會員分類，協助會員深化投資和財經的能力。第二季將上線以股感IP檸檬熊命名的「檬檬商城」，下半年將陸續上架「金融商城」與「學習商城」，希望把遊戲點數機制導入金融學習。

三本書引領創新

股感以全新營運模式走出屬於自己的創業之路，股感董事長廖偉盛分享三本陪伴經營團隊度過成長階段的好書，分別是Discovery創辦人約翰‧亨德瑞著作的《Discovery的創業探險之旅》，這本書講述他如何一手創建頻道，從每一波電視革命中，比競爭對手更早看到下一個機會及挑戰，進而超越美國四大傳播網，一躍成為全球最大紀錄片製播媒體，最後建立遍布全球的媒體王國。廖偉盛說，這本書激勵我們創業需要大膽無懼與足夠的熱情，才能面對資金雄厚的金融機構做出不同的創新。

第二本是由艾瑞克‧萊斯著作的《精實創業》，多數人認為產品開發需要一套完整的商業計畫，但作者認為每一秒都在變化的現代環境，創業應該直接開車出發，到路口再調整方向，如此才能大幅縮短產品修改更新的時間周期，就是「精實創業」的核心精神。廖偉盛說，這本書讓他們領悟到，打造產品應該要快速驗證市場，並學會停損要像呼吸一樣自然。

《基業長青》則是由企管大師柯林斯和薄樂斯著作，廖偉盛說，這本書最大的收穫是，永續經營的關鍵在企業文化，產品可以模仿但企業文化無法複製。

投資市場上從不缺投資高手，從市場透過投資獲利再化身成網紅的也多不勝數，股感創立時，廖偉盛直言，「我們都知道這是一條不容易走的路」，因此所有經營團隊成員彼此都有共識、也互相約束，全心全力專注股感營運，不僅所有人不得開課教授投資，更在公司成立那天起，經營團隊不得再進出投資市場，這一切都為了讓大家更專注公司的經營及成長。

股感的經營團隊也曾異動，部分夥伴掌握投資技巧後，轉型成投資老師，希望可以賺得更快，轉向個人創業之路。廖偉盛說，這是選擇問題，沒有對錯，當初大家就是因為喜歡投資才跨進這領域，投資就是生活的一部分，但若不約束團隊成員全面退出市場，結果就是團隊成員每天收盤後才有辦法專注公司營運，「我們訂下這個創業原則，就是希望將公司格局做的更大、讓股感永續經營」。

拚全方位服務 最強智能營業員

股感的創立以普惠金融為初心，在站穩市場腳步、互聯網基礎建設完整之後，下一步將以開放金融為核心訴求，今年與玉山證券合作首度推出新產品，讓使用者在股感網站可以做證券盤中交易，猶如證券業的數位分行，股感董事長廖偉盛說，股感積極結盟台灣具潛力的數位服務公司，為使用者打造提供全面性金融服務的艦隊，讓專業金融服務可以輕鬆地融入每個人的生活。

廖偉盛分析，金融投資領域相當廣泛，從股票、債券、基金、匯率，甚至石油、黃金期貨、國際指數等，不少投資人要進入專業投資領域，深感不得投資要領，股感初期獲得許多讀者回饋，意識到普惠金融不是把每位讀者教會投資，因為每個人都有各自的生活與工作，學會投資需要花費很大心力，真正的普惠金融應該是普及金融常識解決金融文盲，進而提升顧客參與率，獲得更優質的理專服務。

這樣思維的改變讓股感決定將原本專業財經內容網站的定位，轉型成為符合年輕世代的財富管理分行。

廖偉盛坦言，這是相當巨大的轉型，面臨開放金融法規問題及技術團隊等不同專業需求，包括技術、人才，甚至網頁的建置方向都和原先定位不同，組織架構也必須重新調整。

股感近年積極投入工程資源，從認識用戶輪廓的「知識圖譜」，儲存用戶多維度行為的「顧客資料系統」，理解用戶多元思維的「學習認知量表」，到維繫顧客關係的「會員忠誠系統」，股感的互聯網基礎建設已漸完整。在以開放金融為核心訴求的資料共享中，與玉山證券在合規的資料應用上，更有許多金融創新嘗試。

今年初股感與玉山證券合作的第一個產品，就是證券業的非典型通路，使用者在股感網站可以做證券盤中交易，在用戶體驗上，就像是證券業的數位分行，從學習到交易完成一站式金融服務，未來隨著法規開放用戶交易資料，廖偉盛說，希望透過智能化的人機協作，進一步嘗試做更有利於用戶的資訊推薦。

廖偉盛說，有了與玉山證券的金融創新經驗之後，未來將洽談與銀行業合作，嘗試讓用戶在股感場域可以進行貸款、信用卡、基金的申購與交易，隨著金融商品愈來愈豐富，加上開放金融用戶資料共享的核心訴求，打造股感成為民眾的日常智能營業員。

攜手資策會 摸索新商機

為了解新世代年輕人的金融行為，資策會也和股感合作以「台灣新數位服務產業發展研究」為題進行專案研究，提供數位發展部等主管機關研擬政策參考。

股感並非只是一般投資交易及資訊提供的網站，由於遍及各年齡層閱聽眾，資策會為了解新世代金融投資及消費行為，多次與股感合作，希望更真實掌握年輕世代的想法。

資策會曾和股感合作進行「Z世代經濟：解析消費趨勢轉變的新商機」研討會。由於1995年之後的Z世代逐漸成為新目標客群，Z世代的行為變化，正是產業觀測未來市場變化的最佳對象，因此，針對Z世代所產生的新消費行為而設計的產品服務，儼然成為數位時代中，創新變革重要的實驗。

企業可透過逐步調整服務流程與商業模式，一方面快速試錯，累積經驗值；一方面調整事業核心，邁向數位商業模式，在兼顧滿足舊客戶與年輕新客戶的體驗中，找尋符合未來整體市場需求的新服務價值。