網銷有機果醬 「果醬男孩」林韡勳闖出一片天

果醬男孩林韡勳在英國奪下世界果醬大賽金牌，成為全場焦點。（圖 ：林韡勳提供）

出身台南柳營的「果醬男孩」林韡勳，日前前往英國 參加世界果醬大賽，從全球數千件參賽作品中奪下1金2銅殊榮，也讓台灣果醬再次在世界發光，站上國際舞台。

林韡勳是柳營農會青農，以台南家鄉生產的豐富水果製作果醬獨特口感在網路闖出「果醬男孩」名號，上述比賽在英國湖區彭里斯小鎮舉辦15年，被稱為「果醬界的奧斯卡 」，英國威爾斯親王、查理斯王子都曾品嚐過金獎得主的柑橘醬。

「果醬男孩」林韡勳讓台南水果揚名國際。(圖：農業局提供)

林韡勳這次以3種果醬口味參加比賽：茶金（紅玉紅茶威士忌金柑）、咖啡 威士忌金柑和蜂蜜威士忌金柑，這是他第4次參賽，始終沒有奪金，但他依然不放棄，終於獲得佳績，讓國際看到台灣在果醬柑橘實力。

被網友暱稱為「果醬男孩」的林韡勳是半路出家，童年時奶奶製作的桑椹果醬和他在台灣當地水果農場探索，啟發了他成為果醬職人。

在業界有「果醬男孩」名號的林韡勳近年參加國際果醬大賽得獎連連。(圖 ／林韡勳提供)

林韡勳以有機水果製作果醬，在網路上販售，一開始連一罐都賣不出去，參加勞動部勞動發展署雲嘉南分署的網路行銷職訓課程後，現在不僅建立了自己的品牌，還經常應邀演講分享經驗，走出創業的一片天。

26歲的林韡勳，大學畜產與生物科技系畢業後，不習慣蛋場工廠的環境而辭職，之後以打工換宿方式，想順便找下一份工作，半年裡，走訪全台20家農場，對有機水果的銷售產生興趣。

他發現有機水果雖然天然又健康，但因為賣相不佳，往往過了保鮮期還賣不出去，想到小時候阿嬤煮給他吃的桑椹果醬，又香又甜的滋味留在腦海久久不散，決定賣果醬。

果醬男孩林韡勳利用雷射雕刻機產出手作鳳梨裝飾，為自家生產果醬大大加分。(記者邵心杰／攝影) 果醬男孩林驊勳將果農賣相不佳的水果製成果醬，找到新出路。(記者邵心杰／攝影)

他說，一開始嘗試製作果醬，不是煮到焦就是氧化變黑，有時硬到像「木乃伊」，只好整鍋倒掉，3個月的研發期裡大約浪費掉200斤水果，同時也不知怎麼賣，整個月裡連一罐都賣不出去。

他後來參加網路行銷課程，找到自己產品的特色，他堅持使用有機農場水果，製作過程不添加香精、色素及防腐劑，建置網站、粉絲團、部落格等，寫出自己的品牌故事，逐漸開發出顧客，2014年9月成立自己的品牌「甜玉軒」，還經常應邀到學校分享自己的創業故事，並進行果醬DIY教學，不僅有收入，也從工作中獲得自信。