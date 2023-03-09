紀念工程師蘇鶴壽造橋義行 台行善團新橋梁以他為名

台南後壁區的薪壽橋啟用，橋名為感念公路總局前工程師蘇鶴壽。（圖 ：紫山德善團提供）

台灣台南後壁區竹新里一座逾54年無名橋，狹窄且鋼筋裸露，紫山德善團去年7月發動義工重建，6日啟用，特別更名為薪壽橋，感念畢生投入公路建設的公路總局前工程師蘇鶴壽；紫山德善團讚賞，蘇鶴壽清廉正直，曾怒斥退回施工廠商送來的滿滿鈔票的水果籃，將橋取此名更具意義。

這座原本無名的橋梁，橫跨後壁區下茄苳大排，1968年興建，寬不到3公尺、長約20公尺，年代久遠且地處偏僻，一直未能獲得改善，居民認為通行時險象環生。

市議員張世賢去年接獲竹新里前里長莊瑞麟通報，先請後壁區公所先簡易修建紐澤西護欄，並洽請紫山德善團協助，結合公部門及由8000多名會員們認捐，以總經費約台幣270萬元(約8.8萬美元)修建，去年7月17日動工，歷經半年多施工完成。

台南後壁區的薪壽橋啟用，橋名為感念公路總局前工程師蘇鶴壽，蘇的胞姐（前排中）以弟弟為榮。（圖 ：紫山德善團提供）

新橋寬6公尺、寬20公尺，橋面加厚，可承受50公噸，原本要命名為薪勝橋，為紀念去年7月過世的91歲紫山德善團總工程師蘇鶴壽，特別更名為薪壽橋。

蘇鶴壽的胞姐蘇銘秀昨由旁人攙扶出席通橋典禮，對於橋名以弟弟為名，她說，以蘇鶴壽一生風骨為榮。

據了解，曾為公路總局工程師的蘇鶴壽，20歲從嘉義農業專科學校水利科畢業，退伍後適逢東西橫貫公路興築，考取公路總局，1955年12月參與第一測量隊，1960年中橫通車後，蘇鶴壽續留達見工務段，除建造光明橋，並借調至洛韶工務段，修築東段5座鋼梁橋；1970年他轉調至國道高速公路局服務，直到1999年退休 。

紫山德善團執行長李紀達說，蘇鶴壽跟許多公路人一樣，默默扮演無名英雄，退休後加入行善團，持續鋪橋造路。

「他是許多公路人典範！」李紀達也說，蘇鶴壽對公路工程有強烈使命感，行事謹慎，曾訓誡工人「橋梁道路一鉚一釘關乎用路人安危」，個性更是耿直，曾有施工廠商送一籃水果，下方滿滿鈔票，蘇大怒斥責，要對方收回。