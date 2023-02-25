安永鮮物嚴選優質食材 郭智輝打造舌尖上的嘉年華

安永鮮物創辦人郭智輝。(記者林思宇／攝影)

崇越集團從科技業出發，集團董事長郭智輝發現，在追求極致效率的繁忙工作下，大家要找健康的食物並不容易，看準食安與健康的趨勢，2012年，轉投資 成立安永集團，以半導體精神投入食品業，旗下健康超市「安永鮮物」主打台灣在地優質海鮮食材，從產地到餐桌，為消費者健康把關，郭智輝更成為自家產品最佳代言人。

崇越集團是台灣半導體光電關鍵材料整合服務龍頭，科技和食品看似兩個完全不相關的產業，郭智輝卻認為，在大健康產業領域裡，科技人可以做得更多。從食材源頭控管、活存急凍技術、半導體級潔淨加工、產品確效，崇越集團運用科技專業，有系統地建立每個環節的品質管控流程。

安永鮮物新板店品項多元，民眾試喝鱸魚精。(林澔一／攝影)

談起創立安永的起源，郭智輝說，他曾到日本 參觀Cells Alive System細胞活存技術設備，可以使食材瞬間急凍，因此食材細胞膜（壁）不會被破壞，解凍後的食材可以維持既有的口感、風味與新鮮度，當下覺得印象深刻。

有次在台灣參觀魚貨加工廠時，發現到環境衛生的問題，郭智輝心想乾脆自己跳下來做，斥資上億元台幣引進日本CAS技術在高雄彌陀建立高品質的水產加工廠，打造「產銷一條龍」的食品安全體系。

崇越科技技術長丁彥伶也是自家產品的忠實顧客，她說，常吃我們家的魚，非常安全、健康，因為「我們把它像半導體廠商一樣管理。」每個環節都很仔細，全程採「契作」方式，每個養殖戶都要認證，每條魚都有履歷，就像半導體供應商一樣；廠內就設置有實驗室，每批魚都要通過檢驗；如果製程率太低，也會去了解為什麼。

安永集團旗下有民眾熟知的健康超市「安永鮮物」，還有訴求健康飲食的「學長的店」、「樂魚漢堡」與「明達館」等。其中，安永最著名的產品鱸魚精，落實「全魚利用」，以黃金比例將魚肉、魚骨、魚鱗萃取成機能性食品，魚肉做成魚排、魚骨的部分萃取鱸魚精、魚鱗則萃取膠原蛋白做成面膜。

安永鮮物鱸魚精。(林澔一／攝影)

郭智輝聊起自家產品信心滿滿，精神奕奕，他透露，秘訣就在「一天兩包鱸魚精」，而他夫人也是自家面膜的愛用者。

近年的新冠疫情讓消費者更注重健康飲食，帶動安永鮮物業績直線成長，因應市場需求增加，郭智輝說，今年全台將再擴展五間餐廳和八間門市，壯大健康事業版圖，他看好，「今年有機會損益兩平」；為了大健康事業永續經營，他也承諾，大學畢業表現佳者，25歲年薪即可破百萬元。

「我在半導體要退休了，（崇越科技）能賺錢，比較小的（事業）需要成長，再來我馬上用得到。」郭智輝直率地說。

他分析，以往崇越經營模式是企業對企業，但安永是企業對個人，要實際了解消費者的需求，這幾年下來也進一步了解客戶需求，安永營運模式不是等客人進門，而是進入大企業做更廣的服務。

郭智輝表示，今年安永打算在竹北、高雄、台南、台中等科學園區附近再開八間門市。他強調，「我做事業不是三年、五年，而是希望它們是30年、50年」，力拚安永十年後朝百億營收 大關邁進。

要達到這個目標，首先要做到專業與人才到位。郭智輝說，人才是企業成長的根本，安永旗下的餐廳消費者反映很好，但他坦言，要在台北市再開一家都沒辦法，「因為找不到人。」

郭智輝解釋，現在人是很大的變數，目前已經找到解決方法，有穩定的人力來源，就是產學合作，將與南部高雄餐旅大學以及北部景文科技大學合作，學生在大四時就到集團內有薪實習，畢業後即可進入安永事業工作，為了留才也為了讓年輕人的薪資符合物價水準，工作三年表現佳者，年薪即可破百萬元。

安永鮮物新板店。(林澔一／攝影)

今年崇越集團年營收將挑戰新高，儘管大健康事業營收在集團占比很微小，但在安永事業體的公開場合，郭智輝一定親自出席，每每都是產品代言人，對每個產品仔細解釋，對於大健康未來的願景，郭智輝只希望「大家都能吃得安心」。

崇越集團董事長郭智輝的博士論文寫崇越海外投資布局規劃，從今日來檢驗，崇越海外策略相當成功。跨足新事業轉投資安永，也是長遠布局。郭智輝笑說，自己是學規劃的人，缺乏執行力，一個人只有24小時，不可能自己規劃、自己執行，需要靠很多同事來協助。

用人也是一門學問。郭智輝以水滸傳為例解釋，宋江那麼優秀，最後仍失敗收場，還是得回歸到廟堂，因為五湖四海的108條好漢，有不同屬性，江湖九大門派只能用一派。又如同少林寺敬佛祖，武當派就不一樣。

身為安永集團「開山者」，郭智輝說，如果跟你不同派系，這樣合作就完蛋。因此他要南與高雄餐旅大學、北與景文科技大學合作，同個學校有相同的背景文化，加上學長帶學弟的情誼，合作就更順利。

經營方式上，郭智輝說，崇越集團以半導體起家，旗下同仁比較理性，有摩爾定律的門檻，是企業對企業的服務；但安永是企業對消費者的服務，員工就要比較感性，畢竟所對的每一個客人都不同，應對方式也不一樣，經過這幾年的經驗，也更進一步了解消費者的需求。

安永目標非常明確，匯集全台最優質安心農畜產、國家級檢驗保證的頂級水產，以及嚴選烹飪所需天然食材，目的就是「安心、鮮美、便利」，要讓成長中的孩子、上班族與樂齡族都能健康過每一天。

郭智輝說，安永跟隨著母集團直接進入到企業，未來不只是賣吃的、喝的或是新的全越運動，還要量身打造「客製化服務」，針對每個人健檢後的醫囑，由營養師、健康管理師建議吃哪些食物，也由專練的教練建議做哪些運動。