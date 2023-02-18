莊文生講古 以故事行銷宜蘭

宜蘭文史工作者莊文生帶領民眾走讀宜蘭，認識自己腳踩的土地。(取材自臉書)

人稱「老莊講古」的宜蘭文史工作者莊文生，田野文史知識豐富，導覽口述地景故事，讓大家更了解自己的土地。已進入耳順之年的他除了是位會說故事的人，兩年前接下蘭燈空間藝術總監，展開服務青年的跨世代對話。

「很妙的地名圖騰，宜蘭蘇澳鎮馬賽里沒有馬、龍德里沒有龍、礁溪鄉白鵝村沒有鵝，但是這些地方都有馬、龍與鵝的塑像，其實，馬賽、龍德與平埔族舊地名有關，白鵝則是有一座鵝仔頭山。」平淡無奇的地名，莊文生卻能講出活靈活現的故事。

大學念社會學、研究所念哲學，莊文生熱愛鄉土文學，1994年當起冬山河親水公園解說義工，因解說生動精采，總統或國外元首參訪親水公園，大多指定他負責導覽，1995年成立蘭地文史工作室，從事文史田野調查。

莊文生對宜蘭文史研究深入，上課精采，在社區大學開的「宜蘭文化創意旅遊」課程，榮獲2012全國社區大學特優課程獎，他也在耕莘專科學校及佛光大學文化資產與創意學系開設課程，學生形容他就像一座宜蘭通資料庫。

「大家常說宜蘭『文化立縣』，如果連自己成長的土地都不了解，這樣的文化少了根。」莊文生喜歡帶著中小學生及社區民眾走讀蘭陽，穿梭大街小巷進行鄉土教學，以大地為書本，即便導覽走到汗流浹背，仍樂此不疲。

66歲莊文生原本要退休 ，但有感於中保科技集團總裁林孝信有心回饋宜蘭，兩年前在宜蘭市打造非營利「蘭燈空間」，提供青年閱讀、休憩、玩直播與電競，還舉辦藝文展演，他接下總監，展開與青年朋友跨世代對話。老莊繼續講古，以他最熟稔的故事行銷宜蘭。