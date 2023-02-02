拋開包袱 廣播金鐘獎得主溫士凱：人生下半場為自己活

身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光大使等多重身分的溫士凱。(記者沈昱嘉／攝影)

身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光 大使等多重身分的溫士凱，2022年憑藉著「Danny的市場肚」，一舉再拿下兩座金鐘。因工作經常四處旅行、品嘗美食 ，也讓溫士凱總被朋友笑稱，早是進入「半退休」狀態。

已過天命之年的溫士凱認為，人生區分五個階段。第一階段是20歲以前，這時候的生活其實沒得選擇。而20歲到40歲的時候，開始第一次做人生抉擇：決定大學、工作、朋友圈。第三個階段是40歲到60歲，雖然外貌、經歷不見得會比前階段美好，可是成熟度、圓融度最好，人也比較容易看開、得到滿足。溫士凱認為，這是人生最精華的時間。

到了60歲至70歲，溫士凱認為人所面臨的現實面，可能是擔心退休金 、擔心晚年生活，許多朋友都處於這個階段。至於最後，就是70歲以後。藉由照顧父親最後一段路的經歷，溫士凱很明確感受到，其實人會很清楚知道，這是自己最後一個階段，而你需要了解，屆時該如何面對真實的自己。

此外，每個階段都有不同的問題與狀況，相較起來，40歲就會是人生重要的基準點，人要思考「我要什麼樣的生活？」因此當過了40歲，溫士凱就以「我不要有任何的包袱，好好享受當下」的態度面對人生。

思考未來的樣貌 有目標的「半退休」

退休是什麼？每個人對退休的定義都有所不同，溫士凱認為應是「衣食無慮」，而且不讓身邊的親友擔心。但他覺得，許多人無法真正的面對退休，因會怕失去方向、內心會慌。所以他認為，應要「有目標的半退休」，例如可學習繪畫、旅遊，讓生活維持動力。但是他建議，此時心態宜輕鬆面對，不應抱持著「畫畫一定要舉辦個展」之類的過度態度，否則又會陷入另一個全職人生。

比起一般人，溫士凱覺得自己幸運之處，在於自己可選擇想要做的事情，也喜歡做想要做的事情，而且目前仍持續進行當中。

每年寫下待做清單 為自己而活

每一年，他都會寫下20個待做清單，2022年清單就包含剛實現的「親手登台拿金鐘」，還有看極光、去南極等目標，希望透過心想事成、逐步實現的方式，讓自己保持動力。此外，「家庭」更是現階段的人生重點。由於過去在美國求學，失去12年的家庭時光，因此溫士凱不僅假日總會返鄉陪伴家人，退休後也希望能彌補過去的空白。

「如果明天就退休，會怎麼安排？」溫士凱覺得若能力許可，就會完成看極光、南極的夢想，並多安排非工作的旅遊；還會寫東西、演講、做廣播，不讓自己停下來。「聽起來，不是跟現在差不多？」面對如此疑問，他笑答「所以朋友笑我早就已經半退休！」