我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

拋開包袱 廣播金鐘獎得主溫士凱：人生下半場為自己活

文／陳睿中
身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光大使等多重身分的溫士凱。(記者沈昱嘉／攝影)
身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光大使等多重身分的溫士凱。(記者沈昱嘉／攝影)

身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光大使等多重身分的溫士凱，2022年憑藉著「Danny的市場肚」，一舉再拿下兩座金鐘。因工作經常四處旅行、品嘗美食，也讓溫士凱總被朋友笑稱，早是進入「半退休」狀態。

已過天命之年的溫士凱認為，人生區分五個階段。第一階段是20歲以前，這時候的生活其實沒得選擇。而20歲到40歲的時候，開始第一次做人生抉擇：決定大學、工作、朋友圈。第三個階段是40歲到60歲，雖然外貌、經歷不見得會比前階段美好，可是成熟度、圓融度最好，人也比較容易看開、得到滿足。溫士凱認為，這是人生最精華的時間。

到了60歲至70歲，溫士凱認為人所面臨的現實面，可能是擔心退休金、擔心晚年生活，許多朋友都處於這個階段。至於最後，就是70歲以後。藉由照顧父親最後一段路的經歷，溫士凱很明確感受到，其實人會很清楚知道，這是自己最後一個階段，而你需要了解，屆時該如何面對真實的自己。

此外，每個階段都有不同的問題與狀況，相較起來，40歲就會是人生重要的基準點，人要思考「我要什麼樣的生活？」因此當過了40歲，溫士凱就以「我不要有任何的包袱，好好享受當下」的態度面對人生。

思考未來的樣貌 有目標的「半退休」

退休是什麼？每個人對退休的定義都有所不同，溫士凱認為應是「衣食無慮」，而且不讓身邊的親友擔心。但他覺得，許多人無法真正的面對退休，因會怕失去方向、內心會慌。所以他認為，應要「有目標的半退休」，例如可學習繪畫、旅遊，讓生活維持動力。但是他建議，此時心態宜輕鬆面對，不應抱持著「畫畫一定要舉辦個展」之類的過度態度，否則又會陷入另一個全職人生。

比起一般人，溫士凱覺得自己幸運之處，在於自己可選擇想要做的事情，也喜歡做想要做的事情，而且目前仍持續進行當中。

每年寫下待做清單  為自己而活

每一年，他都會寫下20個待做清單，2022年清單就包含剛實現的「親手登台拿金鐘」，還有看極光、去南極等目標，希望透過心想事成、逐步實現的方式，讓自己保持動力。此外，「家庭」更是現階段的人生重點。由於過去在美國求學，失去12年的家庭時光，因此溫士凱不僅假日總會返鄉陪伴家人，退休後也希望能彌補過去的空白。

「如果明天就退休，會怎麼安排？」溫士凱覺得若能力許可，就會完成看極光、南極的夢想，並多安排非工作的旅遊；還會寫東西、演講、做廣播，不讓自己停下來。「聽起來，不是跟現在差不多？」面對如此疑問，他笑答「所以朋友笑我早就已經半退休！」

溫士凱還表示，或許退休後的某天，會把「溫士凱」的身分放下。因為人生的下半場，不應是為了其他人而活；不論安排的精彩與否，都是自己的方式，但是一定要知道「要為自己而活」。

身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光大使等多重身分的溫士凱。(記者沈昱嘉／攝...
身兼金鐘得主、作家、廣播主持人、旅遊觀光大使等多重身分的溫士凱。(記者沈昱嘉／攝影)

退休金 觀光 美食

上一則

愛恨情仇的千古見證：阿瑜陀耶

延伸閱讀

香港金管局與證監會被列FTX潛在債權人名單

香港金管局與證監會被列FTX潛在債權人名單
87歲資深金鐘男星丁強病逝 經記人證實:走得很安詳

87歲資深金鐘男星丁強病逝 經記人證實:走得很安詳
南極巨大冰山崩離 面積相當於大倫敦地區

南極巨大冰山崩離 面積相當於大倫敦地區
空污首見減少 聯合國：南極臭氧破洞 43年內可望完全修復

空污首見減少 聯合國：南極臭氧破洞 43年內可望完全修復

熱門新聞

比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

2023-01-30 12:44
黛安∕圖

一見鍾情的代價（上）

2023-01-28 02:02
黛安∕圖

一見鍾情的代價（下）

2023-01-29 02:02
倩華∕圖

無法複製的一道菜

2023-01-30 02:02
朱全斌現在生活的唯一標準就是今天過得是否開心。(記者王聰賢／攝影)

退休後也要活出精采 作家朱全斌：努力追求快樂

2023-01-31 06:00

救命之恩

2023-01-29 02:00

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%