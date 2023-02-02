曾中年失業迷惘 彭敏華當志工 圓夢宣講助人

彭敏華除了有講師身分，還會投入志工服務。(記者江婉儀／攝影)

彭敏華四年前開始擔任新北性平講師，曾中年失業的她，一度陷入迷惘，直到加入志工隊，才找到窮盡一生都要做的事。她因高中起半工半讀，未能實現當老師夢想，如今加入基金會幫助迷途青少年，四處演講和聽眾互動。

彭敏華年輕時與丈夫在中國從事製造業，她認為要多陪伴孩子，回台後轉行擔任銀行客服4年半，年僅35歲就從職場退休 ，想再重回職場，因屆齡40歲沒銀行想用，中年失業讓她備感受挫。

2018年土城農會要成立志工隊，朋友問彭敏華要不要組志工隊，請她當隊長。她懷疑「我沒當過志工，要怎麼當隊長呢？」但在彭敏華及志工努力下，除了政班、樂齡班外，還成立關懷據點，許多被幫助的孩子長大後也回來當志工，形成善的循環。

「我志工我快樂。」投入志工的彭敏華發現，及時將走偏路的孩子拉回正軌，才是做好教育 的根本，她加入青少年自立發展社福基金會行列，讓青少年可安心傾訴心中疑惑。

彭敏華也通過種子宣講師培訓，擔任性平講師演講。54歲的她已開啟第二人生，除當志工，還因上課認識好朋友，她認為，錢、房子、老友和老伴是退休生活必備的4個要件，也建議退休女性要和另一半溝通，各自找到喜歡做的事，也可約定共同目標，她規畫明年學騎馬。