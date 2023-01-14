台退休軍人種野菜 張獻文「不怕事」種回部落文化

56歲 部落野菜達人 「與其靠別人，不如給自己生存的技能來養活自己。」（記者尤聰光／攝影）

黑番茄圓圓亮亮、雪櫻子隨風擺動葉片，11年前張獻文空軍退伍後回部落，發現原住民 日常食材的野菜健康無毒，便收集各族野菜種回部落文化，他一人打理全部，「與其靠別人，不如好好養活自己」，像生根的野菜一樣強韌。

張獻文軍旅生涯和家人聚少離多，現在退休 ，太太和女兒住台東市，他在達仁鄉森永部落種野菜、奔走各地推廣野菜教育 ，「說目前一個人也算是吧」。

或許是軍人獨立自主的個性，張獻文決定後半輩子靠自己生活，「現今社會不再是靠兒女來照顧自己」，他認為未來獨自變老者會愈來愈多，與其靠別人，不如給自己生存的技能來養活自己。

他表示，一個人的生活最重要的就是「不要怕事」，決定種野菜前，確實擔心成功與否，一開始種的十幾種野菜，有一半無法順利栽種，失望但沒灰心，最後終於成功。人家說「人愈老愈怕事」，但他偏不信，這些事反成為轉念後的動力，「事多了就不怕沒事做」。

一個人在部落打拚，張獻文坦言最擔心健康出問題，畢竟獨自生活，沒有家人在身邊，一旦生病了，就得自己設法照顧自己。每天充實過日子，反而讓他愈活愈年輕，做想做的、快樂的事，隨時動腦，動身體，人就活化起來。

張獻文從自家五分地開始種野菜，如今種過的野菜逾百種，成功栽植20種常用野菜。如今不只成立野菜農園，還教導種植技術及行銷推廣、開賣野菜料理，看到大家喜歡野菜，辛苦都值得了。