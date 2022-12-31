曾當法官的道長 洪志賢濟弱扶傾

洪志賢法官退休當律師，還是登過刀梯的道長。(記者林宛諭／攝影)

彰化地方法院前法官洪志賢退休 後轉任律師，但最特別的是，脫下法袍後，他還換上道袍，是個登過刀梯的道長。極有正義感的他雖曾判過6個殺人犯死刑，但茹素多年，常助弱勢，還捐款創立中輟生之家，善惡分明。

當了近31年法官，今年退休後原可享福，但洪志賢沒閒下來，轉任律師。他說，接想接的案子就好，他推掉幾件毒品 、違反性自主案件委託，不想替「作奸犯科者」打官司。

洪志賢最為人津津樂道的，還是一位可以「屈指一算」的道長。儘管他退休前低調不願張揚，仍有警界分局長、偵查隊長碰上如殺警案等重大案件膠著時，多次請教人稱「洪通」的洪法官。

洪志賢是道教正一派龍虎山輩分崇高的「大」字輩高功「大賢道長」，「道一」是其法號，其實，洪志賢的祖父就是法師，小學三、四年級就得替祖父寫疏文，從小背老子道德經、南斗經、北斗經等，小學四年級就會擇日，後來也學命相術。

政大法律系大二時，因母親生病，祖父要他去考道長，為母添壽。1983年起洪志賢開始茹素，登刀梯考道長。多年來他也精研佛學，是很有佛心的司法官。

儘管如此，他判殺人犯死刑一點都不手軟，法官生涯中共 判下6人死刑，洪志賢說，的確有法官對判死刑有障礙，但他認為殺人要償命，才有警惕效果，司法沒有適當制裁如何教化。

60歲就選擇退休，他說，很多民眾對司法仍有不認同感，他改當律師，也可體會司法不同面向。