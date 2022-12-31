我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北一女中樂儀旗隊花車遊行預演 颯爽英姿搶先看

李鍾碩IU認戀 網爆9月「他去聽她的演唱會」低調挺女友

曾當法官的道長 洪志賢濟弱扶傾

記者林宛諭／彰化即時報導
洪志賢法官退休當律師，還是登過刀梯的道長。(記者林宛諭／攝影)
洪志賢法官退休當律師，還是登過刀梯的道長。(記者林宛諭／攝影)

彰化地方法院前法官洪志賢退休後轉任律師，但最特別的是，脫下法袍後，他還換上道袍，是個登過刀梯的道長。極有正義感的他雖曾判過6個殺人犯死刑，但茹素多年，常助弱勢，還捐款創立中輟生之家，善惡分明。

當了近31年法官，今年退休後原可享福，但洪志賢沒閒下來，轉任律師。他說，接想接的案子就好，他推掉幾件毒品、違反性自主案件委託，不想替「作奸犯科者」打官司。

洪志賢最為人津津樂道的，還是一位可以「屈指一算」的道長。儘管他退休前低調不願張揚，仍有警界分局長、偵查隊長碰上如殺警案等重大案件膠著時，多次請教人稱「洪通」的洪法官。

洪志賢是道教正一派龍虎山輩分崇高的「大」字輩高功「大賢道長」，「道一」是其法號，其實，洪志賢的祖父就是法師，小學三、四年級就得替祖父寫疏文，從小背老子道德經、南斗經、北斗經等，小學四年級就會擇日，後來也學命相術。

政大法律系大二時，因母親生病，祖父要他去考道長，為母添壽。1983年起洪志賢開始茹素，登刀梯考道長。多年來他也精研佛學，是很有佛心的司法官。

儘管如此，他判殺人犯死刑一點都不手軟，法官生涯中共判下6人死刑，洪志賢說，的確有法官對判死刑有障礙，但他認為殺人要償命，才有警惕效果，司法沒有適當制裁如何教化。

60歲就選擇退休，他說，很多民眾對司法仍有不認同感，他改當律師，也可體會司法不同面向。

退休 毒品 中共

上一則

從聖米歇爾山，到熱蘭遮城

延伸閱讀

法官認「可教化」…狂砍前妻新歡131刀 失婚男逃死

法官認「可教化」…狂砍前妻新歡131刀 失婚男逃死
全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少

全美判處死刑持續減少 行刑出錯不少
GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身

GPS監控期屢犯 橙縣性魔囚終身
非屬「情節最重大之罪」 縱火奪9命逃死刑

非屬「情節最重大之罪」 縱火奪9命逃死刑

熱門新聞

黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（上）

2022-12-26 02:02
黛安∕圖

按摩女郎與負心漢（下）

2022-12-27 02:02

都是你害的

2022-12-25 02:01
林青霞高中畢業即出道。(本報資料照片)

巨星轉身變作家 林青霞行走文壇 豁達瀟灑的第二人生

2022-12-27 06:00

退休的老美鄰居

2022-12-27 02:00
威斯康辛州密爾瓦基市立圖書館藉由製作逗趣短片上傳至抖音和Instagram，吸引超過1000萬次點閱，翻轉一般人對圖書館的刻板印象，也靠著網路流量開闢新財源，解除長年財務困境。(美聯社)

老奶奶吐舌看漫畫 密爾瓦基圖書館12秒短片暴紅

2022-12-26 21:23

超人氣

更多 >
洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘

洛杉磯華人回國送藥救命 人間愁城比媒體報導更慘
Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣

Trader Joe's今年最熱銷11項食品 你吃過哪幾樣
駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭

駐美大使秦剛提前接任中國外長 發表部長致辭
全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全

全面放開後首度發聲 習近平：最大程度守護人民生命安全
報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅

報稅時記住…這12種被動收入不必繳稅