投入社區營造 蔡秋霖：最大好處是不會失智

蔡秋霖是海洋老鷹嘉年華主要推手。(圖：蔡秋霖提供)

基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖，是海洋老鷹嘉年華主要推手，基隆海洋老鷹嘉年華9月間封街遊行 ，讓民眾拋開受疫情 壓抑已久的愁緒，他說，曾經生了一場大病，投入社造最大好處就是不會失智 ，希望能有更多新生代加入陣容，並引進企業資源，讓民間活力開創更多可能性。

基隆市位在高地的「壯觀台北」社區，蔡秋霖是第1期住戶，處女座的他下班回家主動打掃作息區域，因緣際會被推上舞台，獲選為大壯觀願景發展協會理事長。

蔡秋霖對公共事務原本興致不高，禁不起社區好友邀約，沒想到「越陷越深」，現在身兼基隆市公寓大廈社造家族長，要協助更多社區再造工作，妻子常說已經把他「捐」給社區了。

今年76歲蔡秋霖說，參與社造最大好處是不會失智。

2011年間夢想社區號召基隆市壯觀、平寮等地團隊，舉辦首屆海洋老鷹嘉年華活動。亮麗的森巴舞女郎、森巴鼓隊和民俗表演踩街，洋溢歡樂氣圍，好評不斷。

蔡秋霖說，前年和去年受疫情影響未踩街，今年恢復遊行，雖然要戴口罩，但眉宇間掩不住快樂心情。俗諺「台上一分鐘，台下十年功」，民眾眼前看到的表演和道具，都是參與團隊花費許多時間練習和製作，背後可能還有在地文史故事，希望更多人除了看熱鬧，也要看門道。

2000年間蔡秋霖因心臟病動了繞道手術，胸口留下長長的疤。他說，大病一場後慢慢將事業交給妻子掌管，自己的時間變多了，但對公共事務原本興致不高，只是禁不起社區好友邀約，沒想到「越陷越深」，現在身兼公寓大廈社造家族長，與更多社造夥伴一起打拚。

社區營造是長期工程，蔡秋霖除了忙「大壯觀」事務，還要參與其他社區發展，少有心思放在家庭，妻子因此常說已經把他「捐」給社區了。蔡秋霖說，雖然事務很龐雜，很多事要忙，但或許正因為要常動腦，說起社造史，記憶都還很清楚，今年76的他說，參與社造的最大好處就是不會失智。