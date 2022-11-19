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一當就是20年 退休校長許維純：曾回家關在廁所爆哭

記者林宛諭／即時報導
田中鎮達德商工校長許維純36歲就當上校長，曾獲教育部頒發的師鐸獎、校長領導卓越獎、藝術教育貢獻獎等許多獎項。(記者林宛諭／攝影)
田中鎮達德商工校長許維純36歲就當上校長，曾獲教育部頒發的師鐸獎、校長領導卓越獎、藝術教育貢獻獎等許多獎項。(記者林宛諭／攝影)

台灣彰化縣田中鎮達德商工校長許維純，36歲就當上校長，曾獲教育部頒發的師鐸獎 、校長領導卓越獎 、藝術教育貢獻獎 。雖曾經歷全校學生7000多人的辦學壓力、職業婦女蠟燭兩頭燒的心情，她說，從事教育是很大福分，因為孩子們會感謝回饋和交心，讓她常有幸福感。

許維純大學念會計系，畢業後曾到銀行工作，後來在擔任教職父親建議下，離開銀行，到達德商工當老師教商業概論、行銷等專業科目。她的公公是達德商工前董事長，在她36歲時董事會要她「過渡期暫時接一下校長」，一開始很排斥，因三個孩子還小，家人勸說只是「暫時」，沒想到一接就是超過20年。

當私校校長，充滿一定壓力，尤其她接校長時全校學生有5000人，後來更衝上7000多人，到現在因少子化，減少到近3000人，學生多時，怕狀況；學生少時，有招生壓力，校長得帶頭招生。

她曾半夜2點被民代叫醒幫忙找學生，有些建教班學生會騎摩托車去打工，又要擔心學生安全，還有一次一輛拖板車失速撞上校車，多位學生受傷，都是震撼教育。以前她只要聽到電話響起就會緊張，尤其假日接到學務主任電話，就怕是通知學生有狀況。

剛接校長時壓力大，晚上回家關在廁所裡爆哭，且因校務忙，經常連假日都在跑攤，覺得對孩子很虧欠。有一次讀幼稚園的兒子哭鬧，她安撫兒子說「讓媽媽來陪你」，沒想到兒子回說「妳才知道，妳是媽媽得陪我」，讓她又是辛酸又是想笑。

許維純說，達德商工是以培養技職專業人才為目標，很多孩子不見得學業成績好，但很吃苦耐勞，尤其她能帶著師生推動教育公益，帶著照服科學生走進安養院關懷老人，帶著電機科學生到社區維修設備等，讓學生學習利他、幫助人，用自己的專業貢獻社會，為社會培育人才是非常有意義的工作。

如今自己孩子大了，她開始學習慢活，假日不是到溪頭等山林健行，就是在家弄園藝，她也搜集陶藝，喜歡喝茶和茶道。因為自己的品味，也運用到校園營造，她說，美學教育非常重要，學生不管學餐飲、美容、幼保都需要有美學陶冶，也希望把美學種子從周邊環境和教學課程設計傳達給學生。

許維純假日不是到溪頭等山林健行，就是在家裡弄園藝，她也搜集陶藝，喜歡喝茶和茶道。...
許維純假日不是到溪頭等山林健行，就是在家裡弄園藝，她也搜集陶藝，喜歡喝茶和茶道。(圖：許維純提供)
許維純喜歡園藝、陶藝，也把這些喜好運用到校園美學營造。(記者林宛諭／攝影)
許維純喜歡園藝、陶藝，也把這些喜好運用到校園美學營造。(記者林宛諭／攝影)

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