影后陸弈靜處事豁達 展現自在的中年女性

陸弈靜開心享受當下。（記者王聰賢/攝影）

一頭俐落白色短髮、簡單的淡妝，有朝氣的神情，迎面而來的是亞太影后陸弈靜，大家都暱稱她「陸姊」。演了30多年的戲，獲得亞太影展、金鐘獎肯定，更是金馬獎的常客，電影、電視劇中都能看的到她精湛的演技，但私底下的她，則是一個平凡的媽媽、一位自在的中年女性。

現在的她處事豁達，笑談與女兒的關係、被好友「倒會」的心境，以及對死亡的看法，「豁達就是我的執著，有經歷過的人就會懂。」，她笑笑地說。

演員陸弈靜參與「公視學生劇展 起點」特映活動座談。（圖：公視提供）

女兒長大 自己卻成小孩

陸弈靜廣為人知的身分是影后，但她也是一位母親，會為孩子操心、也會囉嗦關心，跟許多媽媽一樣，是個嚴厲的角色，小時候會打罵小孩，「等到她們長大後，我覺得以前的自己好可怕。」她思考著與孩子的關係，現在反而像是朋友，有時候女兒更像媽媽的角色，反過來對陸弈靜「囉嗦」、叮嚀大小事。

對於現代許多父母，對孩子非常保護、無止盡的付出，陸弈靜低頭沉思「我覺得好像哪裡怪怪的」，父母有能力當然會願意全心支持小孩，但以她的角度而言，應該量力而為，父母可以部分支援，但不要讓自己感到吃力。舉買房為例，有些人甚至犧牲自己的退休金 只為了幫助孩子買房，說到底，每個人都是獨立的個體，應該為自己負責。

陸弈靜認為，不該給孩子過度的庇護，因為過度保護的結果，有一天若自己不在了，孩子們少了以往的依賴，面對眼前的挑戰可能會沒有處理的能力。趁著自己還健在的時候，放手看著孩子們跌倒，反而是一個自然成長的機會，自己則是從旁協助的角色。

走到人生中年的階段，陸弈靜透露「把自己過好最重要」，孩子長大了有自己的生活和個人的思維，父母和孩子應該互相尊重，不用再執著的追著孩子的大小事、捨不得放手。

演員陸弈靜笑談中年後豁達的人生觀。（圖 ：江建泰攝影）

好友倒會 巧遇竟不敢討

近年來各種詐騙 案在生活上演，近期更有多名藝人遇到投資 詐騙，談到此話題，陸弈靜透露自己不知道是否算被詐騙，但有遭遇過被好友倒會的經歷。她提到過去「互助會」很流行，俗稱標會，私底下集合多人，每月繳交會錢，由需要錢的人標下當期的會，自己則可賺取不錯的利息收入。

看似穩定的收息方式，某次陸弈靜卻被自己的好友「倒會」，捲走當期所有會錢後，就消失無蹤，付出的錢也拿不回來。令人意外的是，某天在路上竟然巧遇了這位好友，當下的她不僅沒有氣沖沖地上前理論，竟然下意識的選擇迴避逃走。

為什麼會有這樣的舉動？陸弈靜想了許久，「我也不知道為什麼，當下就覺得很尷尬，我在想，好友倒會應該是因為走投無路，才會做出這樣的事情。」她認為，人生都會有不如意的時候，遇到任何難題就是接受、面對，不要想太多，因為學會接受，人生會過得比較輕鬆。

拋開執著 開心享受當下

演過了無數的角色，回歸真實的自己，經年累月的歷練，陸弈靜更能抱持豁達的態度。「以前的我也很不能接受白頭髮，一長出來我就去染，染成亮紫色；頭皮的白髮一長出來，我看到就很不舒服。」愛美的她，也曾歷經改變的「陣痛期」，但後來幾年她學會接受白髮，現在大家會來找她演阿嬤，她笑著說，也沒關係呀！

現在的她，維持著最自在、最舒服的狀態，平時很少化妝、保養，但依舊精神奕奕，面對鏡頭蹦蹦跳跳地像個孩子一樣。面對變老、甚至無常的人生，她很坦然，以前年輕時會認為死亡是「來日方長」；隨著年齡漸增，現在死亡對她來說是「指日可待」，因此她鼓勵熟齡們，更要好好的享受當下，拋開往日的執著，開心過好每一天。