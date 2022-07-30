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「上天送給我們一個父親」 暖警照顧4孤兒38年行善千萬

記者／戴永華
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四名孤兒如同己出，孩子們寫信給警政署長，感謝「上天又送給我們一個父親」，胡所長獲縣府表揚。（記者戴永華／攝影）
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四名孤兒如同己出，孩子們寫信給警政署長，感謝「上天又送給我們一個父親」，胡所長獲縣府表揚。（記者戴永華／攝影）

台灣宜蘭「縣境之南」澳花派出所所長胡傳明從警38年，關懷部落居民、救助窮苦。六年前高姓村民癌末、妻子離家，放不下四名還在念書的子女，胡傳明允諾接手照顧，高男才嚥下最後一口氣；如今孩子長大，感恩所長如同再生之父，寫信給警政署長感謝「上天送給我們一個父親」，縣長林姿妙日前公開表揚優良事蹟。

胡傳明的行善事蹟感動人心，有人形容他是部落最暖心保母， 除了經常自掏腰包救助貧窮，也導入愛心資源，例如近來疫情嚴峻，許多村民生活陷入困境，在他穿針引線下，台北國際獅子會第三分會結合善心獅友，募得每份超過台幣5000元（約167.2美元）的愛心物資送給部落獨居老人、重傷病居民及清寒家庭。

胡傳明家裡養了幾十隻雞，他沒有結婚，自己也吃不完，每次得知村裡有人生病，他都會送隻雞過去，給他們補補身子。他認為這些事不足掛齒，只要有能力幫助別人，自己也覺得很快樂。

最讓人感動是，他2014年調派到澳花派出所長，默默在部落行善，2016年高姓男子獨力扶養四名子女，癌末之際放心不下孩子沒人照顧，胡傳明去探望高男時，當面允諾會接手照顧他的子女，高男感動淚流滿面，10分鐘後安心離世。

胡傳明「說到做到」，將孩子們視如己出，一手包辦生活費用及學費，該給的關愛一點也沒有少，他鼓勵孩子努力念書，讓他們去參加畢業旅行拓展視野，孩子在他的呵護下快樂成長；如今高家長子結婚了，大女兒也找到好歸宿，老三正在當兵，剩下老四念高二。

四人為了感謝胡所長如同再生之父照顧，月前由高家妹妹代表寫信給警政署長，文詞感人「雖然失去了親生父親，但上天又送給我們一個父親」，消息傳出後傳為佳話。縣長林姿妙公開表揚「忠義楷模」，感謝他長久以來把照顧部落村民當作自己的使命，讓行善的正能量持續散播在這片土地，使社會更加溫暖。

宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四位孤兒如同己...
宜蘭澳花派出所所長胡傳明從警38年，行善捐助台幣上千萬元，尤其照顧四位孤兒如同己出，傳為佳話，縣長林姿妙頒獎表揚「忠義楷模」。（記者戴永華／攝影）

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