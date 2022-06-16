汪旋周做完、做好、做到高明 老球場虧轉盈

汪旋周退休後常跑步、游泳，身材維持很好。(記者王燕華／攝影)

眷村長大、毫無背景的頑童汪旋周，以「做完、做好、做到高明」為處世圭臬，深獲長官賞識，一路高升還擔任總統府侍衛長。7年前從空軍中將退休 ，秉持同樣信念，帶領老舊的花蓮球場轉虧為盈，還回饋地方做公益。他說，「貴人就是自己」，朝著目標努力前進，機會、好運就會一直跟著你。

汪旋周從小住在新北市板橋眷村，父親早逝，母親辛勤養大五個孩子。排行老四的他國中畢業，跟隨兩個哥哥進入空軍幼校。同學放假出去玩，他留校模擬準備，如願上「飛鷹」成為中尉飛官，人生跟著起飛。

官校畢業後到台東志航基地受訓，一待就是14年。基地有座迷你球場，汪旋周1984年開始接觸高爾夫球，這項愛好成了事業第二春。

基層一路做起，汪旋周歷任空軍參謀總長室參謀主任、空軍聯隊長、空軍作戰指揮部參謀長等要職。2004年時任總統的馬英九 面試，汪獲賞識入府擔任侍衛長，最後晉升中將。

2015年，不滿58歲的汪旋周申請提前退休。退休第二天接到電話，讓他轉型為高球 場專業經理人，從新竹寶山球場開始，4年前再到花蓮高爾夫球場任副總經理。

花蓮高爾夫球場前身是花蓮港的米崙高爾夫球場，完工於1928年。汪旋周導入軍中「高裝」概念，以顧客角度換位思考，無法花大錢翻新，就帶領團隊改善基礎設施，球場生意愈來愈好，去年終於轉虧為盈。