字節跳動CFO高准挑大梁 啟動資本市場新進程
短影音平台TikTok的母公司字節跳動，日前任命世達國際律師事務所高級合夥人高准（Julie Gao）為新首席財務官（CFO），填補了該公司因首次公開募股（IPO）計畫停滯而空缺數月的職位。
虎嘯網報導，高准從事律師生涯20多年，已是中概股圈響噹噹的人物，為100多家公司的上市和其他資本市場融資專案提供過法律服務，包括美團、京東、拼多多、小米等。圈內人這樣評價她：「深度參與了大陸互聯網到美上市的半壁江山，知己知彼。」
字節跳動CEO梁汝波在全員信中表示，2016年以來，高准與字節跳動收購和融資專案多次合作，熟悉公司使命、文化、團隊和業務，「Julie對公司治理、企業發展有很多經驗和思考，對很多處於不同階段的公司提供過諮詢，相信她的加入會給公司帶來很大幫助。」
2018年6月，高准曾作為校友代表，在北京大學法學院2018屆畢業生歡送典禮上的致辭，她在演講中為即將畢業的學弟妹們送上了一些平實的人生建議，包括敬業精神、發自內心的服務態度、不斷學習的能力、長期勤奮堅韌不拔的素質、充滿激情充滿正能量。她以自己為例，1993年社會學碩士畢業時，美國經濟正蕭條。在白天找工作晚上在餐館打工的第8天，得到了在南加州一家非盈利為亞太裔低收入窮人服務的法律援助機構工作，擔任法律助理。
高准表示，儘管法律援助機構的服務是免費，但當時很珍惜人生第一次的工作機會，在沒有任何人要求的情況下，為了多幫一些人，經常做到很晚，「工作半年後，法律援助機構的律師們都看到了我的工作能力，鼓勵我申請法學院博士。」
在不斷學習的能力方面，她舉自己參加第一個中概股公司攜程在美國上市，需要用當時最新通過的美國會計可變權益實體（VIE〉政策解釋大陸公司的架構。之後幫百度設計了中概股第一家AB雙級股權架構。
隨著移動互聯網時代來臨，需要在微博的招股書中詳細描述月活躍用戶數（MAU〉和社交媒體。一路到小米集團作為第一家同股不同權的創新企業到香港上市，不斷學習新規則。
關於長期勤奮方面，高准提到了美國作家Malcolm Gladwell寫的一本書「不尋常人的成功故事（Outliers：The Story of Success）」書中說，一個人要想真正精通一個領域，除了天賦，還必須投入大概1萬小時的有效訓練。「自2004年從美國回來後，我在三年裡就工作了1萬小時。過去十幾年，從來沒有離開過電腦和手機超過24小時，包括休產假期間。」高准認為，這些奠定了她長期在一線代表優秀大陸企業海外上市扎實基礎。
高准接棒CFO，代表字節跳動離IPO就不遠了，尤其在業內，任命CFO，通常是啟動資本市場新進程的重要信號。
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