字節跳動CFO高准挑大梁 啟動資本市場新進程

短影音平台TikTok的母公司字節跳動，日前任命世達國際律師事務所高級合夥人高准（Julie Gao）為新首席財務官（CFO），填補了該公司因首次公開募股（IPO）計畫停滯而空缺數月的職位。

虎嘯網報導，高准從事律師生涯20多年，已是中概股圈響噹噹的人物，為100多家公司的上市和其他資本市場融資 專案提供過法律服務，包括美團、京東、拼多多、小米 等。圈內人這樣評價她：「深度參與了大陸互聯網到美上市的半壁江山，知己知彼。」

字節跳動CEO梁汝波在全員信中表示，2016年以來，高准與字節跳動收購和融資專案多次合作，熟悉公司使命、文化、團隊和業務，「Julie對公司治理、企業發展有很多經驗和思考，對很多處於不同階段的公司提供過諮詢，相信她的加入會給公司帶來很大幫助。」

2018年6月，高准曾作為校友代表，在北京大學法學院2018屆畢業生歡送典禮上的致辭，她在演講中為即將畢業的學弟妹們送上了一些平實的人生建議，包括敬業精神、發自內心的服務態度、不斷學習的能力、長期勤奮堅韌不拔的素質、充滿激情充滿正能量。她以自己為例，1993年社會學碩士畢業時，美國經濟正蕭條。在白天找工作晚上在餐館打工的第8天，得到了在南加州一家非盈利為亞太裔低收入 窮人服務的法律援助機構工作，擔任法律助理。

高准表示，儘管法律援助機構的服務是免費，但當時很珍惜人生第一次的工作機會，在沒有任何人要求的情況下，為了多幫一些人，經常做到很晚，「工作半年後，法律援助機構的律師們都看到了我的工作能力，鼓勵我申請法學院博士。」

在不斷學習的能力方面，她舉自己參加第一個中概股公司攜程在美國上市，需要用當時最新通過的美國會計可變權益實體（VIE〉政策解釋大陸公司的架構。之後幫百度設計了中概股第一家AB雙級股權架構。

隨著移動互聯網時代來臨，需要在微博的招股書中詳細描述月活躍用戶數（MAU〉和社交媒體。一路到小米集團作為第一家同股不同權的創新企業到香港上市，不斷學習新規則。

關於長期勤奮方面，高准提到了美國作家Malcolm Gladwell寫的一本書「不尋常人的成功故事（Outliers：The Story of Success）」書中說，一個人要想真正精通一個領域，除了天賦，還必須投入大概1萬小時的有效訓練。「自2004年從美國回來後，我在三年裡就工作了1萬小時。過去十幾年，從來沒有離開過電腦和手機超過24小時，包括休產假期間。」高准認為，這些奠定了她長期在一線代表優秀大陸企業海外上市扎實基礎。

高准接棒CFO，代表字節跳動離IPO就不遠了，尤其在業內，任命CFO，通常是啟動資本市場新進程的重要信號。