「萬里雲」厚植技術底子 企業雲轉型 軍師來了

萬里雲執行長劉永信。(記者侯永全／攝影)

數位轉型是個趨勢，但如何選擇雲端 平台、有效率也有技術底子的「上雲」對許多企業來說並不容易。AI與雲端服務供應商CloudMile萬里雲成立於2017年，目前只是百人團隊，卻是Google Cloud MSP第一家官方認證菁英合作夥伴，500多家客戶遍布星、馬、台、港，不乏知名金控、半導體廠與大型傳產集團。

萬里雲執行長劉永信創業策略第一是專注、第二是「Go global」，萬里雲規模雖小，正以可靠的技術，跨大步向前。

全球公有雲三大國際平台包括亞馬遜的AWS、微軟的Azure和Google的GCP（Google Cloud Platform）。萬里雲是台灣少見、專門提供Google Cloud相關服務的雲端服務商，主要業務為企業數位轉型顧問、B2B雲端服務及AI應用，為客戶建立國際級管理後台和伺服器架構，以AI和機器學習提供客戶數據分析；為企業進行商業分析、雲端管理應用，主攻亞洲AI服務與雲端解決方案供應市場。

劉永信不是名校科系出身，對技術全靠自己認真學習，積極到企業工作。他說，早年曾經做過搬運工作，發現「體力完全不行！」決定轉向「腦力事業」。他想辦法買了電腦、借錢去修課，跟著大學老師到外商企業打工學習軟體技術，當時他可以借公司的筆電回家，回家繼續寫程式，每天搬著沉重筆電，他至今左肩還因為當年的負重留著舊傷。

畢業後他進入網路公司蕃薯藤，是早期創始員工團隊，負責電商事業。在網路泡沫化後，他到代工廠，負責與Google的Android部門接洽，被Android之父安迪‧魯賓（Andy Rubin）稱為「懂軟體和生態系統的人才」。

二度創業 專注單一平台

他一心想要做軟體工作，卻發現台灣的資金偏愛投資 半導體、硬體，在硬體廠做軟體事業，只能是一個小事業部。2012年，他創業籌備了當時第一個公司伊雲谷，是台灣第一批AWS的代理商，但因為創業長期帶來的壓力與睡眠不足，他在台北的公司與台中的家兩地跑，最後在高速公路上發生車禍，他也決定離開伊雲谷，專心在外商工作。

但劉永信心心念念的，依然是軟體事業，在2017年又「重出江湖」，創立萬里雲。他一心專注於Google Cloud平台服務，以「專注」概念去發展技術，要建立客戶對「小企業」的信任度。

他說，對萬里雲來說，專注於後台的技術，要讓客戶毫無疑問，他從一開始創業，財務報表就找四大會計師事務所等級的會計師簽核，為了「品質保證」，表示技術、營銷和內控都沒問題。

他開玩笑說，簽證費用不低，「公司前幾年都沒有漂亮辦公室」，有一段時間在咖啡店上班，還在咖啡店面試員工，部分來應徵的人才都嚇跑了，他也坦白說，不在意是否名校，要找的正是「有能力、膽子大」的員工。

他將資源放在財務與技術，讓客戶放心合作。有家準客戶要決定是否採用萬里雲的雲端方案前，派大批人馬到公司實地查核，「查核團隊比我們全公司工程師還多」，一來就翻財務報告。最後，萬里雲拿到了生意。

拓展市場 從新加坡 開始

劉永信創業一開始就要「Go global」，看向國際市場，特別是充滿人口紅利、正積極發展數位化的東南亞。2018年，他決定去國立新加坡大學商學院再念個碩士。

他直言，外商的亞洲樞紐多設在新加坡，具備指標性，如果能打進新加坡客戶，就有了可見度；而新加坡大學的校友會更是絕佳的人脈和資源，衝著當「校友」的目標，決定去念書。要兼顧台灣事業不容易，他花了三年時間完成學業，也順利建立了印尼、馬來西亞的灘頭堡。

遠赴海外讀書，功課很重，同學問他：「都創業了，還來念書做什麼？」他也坦然相告，不是來跟大家拉生意、募資金，要是同學覺得他不錯，「可以介紹人脈或生意給我就好」。

最近萬里雲的C輪募資中，投資方也包括新加坡當地的資金。他說，要走全球市場，除了技術，也要人脈，他不是不在意台商生意，但只有不局限市場，才有機會拓展業務。

創業不易，要「砍掉重練」更要膽識，也要團隊的信任與支持。萬里雲執行長劉永信說，積極不是魯莽，重點是知道自己做什麼，而且「做到」。

萬里雲去年完成B輪募資，引進千萬美元，最近完成C輪募資，引進1400萬美元。業界看到的是引進優質股東的風光，但其實B、C兩輪募資，他各做了兩次，因為都在最後婉拒原先的領投者，兩次募資等於做了四遍，壓力之大每次都讓他很難睡好。法人股東抱怨完了還是挺他，正因信任他能做到承諾。

他坦言，婉拒領投者等於整個計畫「砍掉重練」，資金該到卻未到，對業務擴張當然有影響，甚至原先的法人股東也不理解為何放掉大好機會。他說，其實去年9月就要完成C輪，最後他婉拒領投者，「謹慎」程度連法人股東都火大了，問：「為什麼？」

劉永信說，換投資者是為了理念的問題，但外人必須理解原因，不然很快就會被傳成「募資失敗」。他說服法人股東，有些投資者不一定適合萬里雲，更換投資者可能對公司未來會更好。他認為，營運策略與財務都很重要，對新創來說，找投資者就是建立合作關係，只是有些投資者覺得出錢了就想要主導、介入營運，可是找投資不是找公婆，這時負責人要知道該怎麼做，避免未來雙方面臨困境。

「大轉彎」的過程強度很高，這兩次募資都讓劉永信有長達兩周時間嚴重失眠。過去以來他都相信，創業最難的是資金、人才和可信任的團隊，只有說到做到，轉彎的時候人才才會跟著公司、客戶才會信任。

外界對新創會有很多想法，劉永信的募資並沒有對投資者談很多次。主要是投資者會從平常的表現，去看公司是否達成目標，他曾遇到投資法人去翻公司早期對外簡報的投影片，驚訝於「你真的做到了」；他也遇到有人會說「新創說的投資跟目標要打個折來看」，他沒多說，就是做到使命必達。

連續兩次「砍掉重練」讓投資者生氣，覺得他把好機會往外推。劉永信說，過去的紀錄就是最好的說明。只有團隊每件事情都做到「好又更好」，才能證明自己是對的。目前營運的趨勢整體往上，最後投資方也願意繼續支持他一同前行。