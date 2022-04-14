台灣「美式餐飲教父」孫大強 且書且畫 荒遊一生

孫大強今時仍維持三到四小時的閱讀習慣，接受採訪時他便表示，每天固定閱讀聯合報與紐約時報兩份報紙，一份英文、一份中文，從社論以致黑白集都是他固定閱讀的版位。(記者王聰賢／攝影)

翻開報章雜誌，成功名人的自傳或多少帶有情緒性的渲染與對功成名的追捧。難能少見一位商業聞人的自傳，書名卻為「荒遊一生」，與其說自傳，不如更像一本隨筆、也是一回對人生的「抽象派」紀實。

曾將麥當勞、TGI Friday's等餐飲品牌引進台灣，讓孫大強又有「美式餐飲教父」的美名。事實上，孫大強過往不僅曾進口高級紅酒、「SNOOPY」，甚至台灣導演 楊德昌的《獨立時代》也有孫大強的投資 身影，他遊走四海的多彩人生，或可將「荒」解讀為華麗，而加上「遊」字後，自然誕生了豐富想像。

新書發表會上，孫大強自陳小時父母常在下課後希望他繼續學習、一度造成兩代間的摩擦，幸好在有如今日漫畫功能的「連環圖」薰陶下，讓他對史地萌生了更多認識。事實上，孫大強自己今時仍維持三到四小時的閱讀習慣，接受採訪時他便表示，每天固定閱讀聯合報與紐約時報 兩份報紙，一份英文、一份中文，雖然原本長年在國外求學、工作所養成「英文先行」的語言能力，反在返台定居後透過對詩詞文學的閱讀，讓他重拾對中文與歷史的熱愛。

孫大強與好友作家舒國治(左)、資深廣告人紀淵字，一同留影。(記者王聰賢／攝影)

編輯顧問團 打造非典型自傳

而新書雖是自傳，但孫大強不走代筆路線，反找來名作家舒國治、資深廣告人紀淵字、資深出版人黃威融一同組成最強「編輯顧問」團。其中資深廣告人紀淵字初次讀完全書時，僅感覺到無論從文字或油畫中的悲淒，同時每個故事橋段都相當精彩，甚至可以翻拍成電影。原本孫大強希望能由紀淵字為新書搭配插畫，但最後紀淵字多次嘗試都覺得自己的風格與文字難以同步，最後並建議使用孫大強自己的油畫，但由紀淵字為之建議搭配順序，最後方讓文圖配比、塵埃落定。

而之所以誕生這本自傳，孫大強在「前言」中的一段文字或解釋了前因，「人生的道路，不覺中，已快到盡頭。18洞，我已打了17個。一路跌跌撞撞，留下了荒荒唐唐的爪痕，趁融雪化為無形前，想在回憶裡，再走一趟。」於是在六「輯」、19篇的輕快短文中，我們像是跟著孫大強一同回顧了他「人生前17洞」的顛沛、轉折、精彩與淡然，例如他因為不食生魚片意外練出的好酒量不盡令人莞爾，初到美國時的堅強面對展現他生命中明快硬挺的DNA，更有因為要拓展SNOOPY業務，暢遊法蘭克福、西班牙、倫敦、阿姆斯特丹、巴黎、羅馬等地的精彩遊歷，令人大開眼界。

「荒遊一生。八十有感」創作分享包含了孫大強的新書與多幅油畫。(記者王聰賢／攝影)

油畫配文字 有印象派醍醐味

新書中除文字輕巧簡潔，搭配油畫則是另一亮點。孫大強自陳其畫作約可歸納為兩類，其一是對時事的迴響，另一脈絡則為晚年的心境，可以「暮」景為之貫穿。而他的文字與畫其實也有共同脈絡，「後記」中孫大強自己寫下了：「表達時，能如一幅印象派的話，浪漫的，濛濛的，模模糊糊的，字裡行間，常有留白，留下想像的空間。」而行文與圖畫的留白處，或正是人生旨趣與歷練未曾明說的醍醐味吧。