點子王許佳鳴要「用鞋發電」 把晶圓廢料變潮鞋

馳綠國際執行長許佳鳴，將循環經濟帶進製鞋業。(記者林澔一／攝影)

台灣半導體產業以製程和供應鏈技術享譽全球，但矽晶圓廢料也能以「時尚 」出名，化身時尚休閒鞋。馳綠國際創辦人暨執行長許佳鳴將最硬的矽廢料，經過無數次改良、化為彈性鞋底，今年起由矽廢料改製的拖鞋將與美國知名品牌Telic合推休閒鞋款，讓台灣半導體廢料翻身成為新產品。

休閒鞋品牌「馳綠」是本土製鞋業者第二代許佳鳴創立的休閒鞋品牌。2009年，許佳鳴回家學習製鞋代工事業，與父親在中國大陸、越南等地學習鞋業、研發製造的基礎領域，2012年起創立馳綠 （Ccilu） 品牌以及相關經營體系，自己設計的鞋款也曾獲得國際設計獎項的肯定。

品牌創新 走向永續環保

品牌鞋類競爭激烈，許佳鳴經過市場調查和評估自身技術，決定新的產品與品牌經營，都要以超級輕量、極度舒適及「永續環保」為目標，爭取新一代客戶。

馳綠以創新實驗室「22 製夢所」 （Lab-22），作為實踐「低碳生活、永續環保、22 歲的善良與初心」夢想的搖籃，從2019年起推出咖啡 渣鞋、2020年的寶特瓶鞋，到去年推出「三菜一湯鞋」（海洋與農業廢棄物回收物製成）、五支廢寶特瓶加三顆廢牡蠣殼打造的全球第一雙「海廢全循環拖鞋」新國民藍白拖，及矽廢料製成的Telic SiliComfy矽晶減壓彈力拖鞋，屢屢獲得國際大廠關注。

在海外市場上，許佳鳴挑戰廣大的美國市場，PGA TOUR（PGA巡迴賽）、華納兄弟（Warner Brothers）、Hang Ten等國際品牌都採用馳綠的產品，過去的布局，這兩年開始出現效益。他說，做創新消費性產品，必須挑戰美國、中國兩大地區才算過關，許多國際大廠考量成本與技術難度，多半在製程中使用部分回收原料，但因為家族的製鞋背景和技術，馳綠具備「全回收原料」製鞋的能力。他要求每雙鞋的技術，都必須取得國際專利，在現有產品技術上繼續精進，累積更多與其他品牌業者合作鞋類、甚至未來延伸產品的資源。

2020年初他回家過年，卻因為疫情留在台灣，也因此專心打點台灣市場，在15個月內連續推出四款新創鞋類產品，在群眾集資平台上以D2C行銷模式集資。

第一雙咖啡小白鞋創下1,067萬集資成績，第二雙寶特鞋翻倍達2250萬元(台幣，以下同)，第二代的咖啡雨靴有1072萬元，農漁廢料回收「三菜一湯復古鞋」達到840萬元業績，去年底結束的Telic SiliComfy矽晶減壓彈力拖鞋雖然議題較為生澀，也順利衝過150萬元的目標門檻。

採群眾募資 了解消費者喜好

採用群眾募資，是想要與未來消費者對話，同時馳綠的產品需要仔細說明設計理念。馳綠在台灣的主要消費對象是22-25歲的女性，重視環境與社會，願意為支持理念付出較高的費用，許佳鳴因此不選擇以團購、網紅直播方式銷售產品，因為馳綠需要可以溝通理念的年輕消費者，不希望是一時衝動購物、又後悔退貨。

最近馳綠以矽廢料作出「Telic SiliComfy矽晶減壓彈力拖」，是許佳鳴自認近期難度「最硬」產品。矽本身是堅硬的材質，廢矽砂漿也是高硬度的廢棄物，機器怎樣都無法將堅硬的材質射出成形，還卻要做成柔韌有回饋性的減壓鞋底。

整個生產過程有七大步驟、22道工法，最後做出的產品許佳鳴很滿意，客戶Telic先從彈力拖鞋賣起，陸續要設計出休閒鞋等其他款式，擴大在全球鋪貨。

許佳鳴的團隊小而精實，他自己也不斷涉獵各種新消費模式，近期許佳鳴也挑戰「元宇宙」，透過Qubic平台，馳綠生產的「BiiON純素鞋」，將要聯手世界級知名IP-Doodles，發售全球限量222雙鞋的NFT（非同質化代幣）。

三雙廢鞋能源 電力可供一天家用

馳綠國際（Ccilu）創辦人暨執行長許佳鳴最近正在推動「以鞋發電」，一雙廢鞋經過熱裂解處理設備處理後，再提煉出200CC的燃油、可再生成2度的電。三雙廢鞋產生的能源，能支持一天的家用電力，他說，廢鞋的原料原本就來自石化產品，經過裂解回到油的形式，形成新的綠能 ，還能解廢鞋問題。

這個「以鞋發電」的理念，最近將「賦能」其他業者一起做回收循環活動。許佳鳴正規畫，明年初與優人神鼓合作，進行巡迴演出，要走到偏鄉、學校、監獄、海邊表演。他打造出全台獨一無二的「行動式（廢鞋）熱裂解處理車」，優人神鼓沿途所需的電力能源，都用廢鞋一路提煉出來「現做現用」。

會做這個跨界計畫是朋友的牽線。優人神鼓也在追求 「永續」的概念，而馳綠正好在推動回收廢鞋、提煉燃油，經由朋友介紹，雙方有了互補合作的機會。許佳鳴說， 演出過程沿路回收廢鞋、直接生產綠色能源，他笑說正好溝通馳綠的理念。

不過，這項活動最大的挑戰可能來自法規限制。現行環保法令與民眾觀念，能否接受一台邊走邊回收舊鞋、還一面生產能源的車輛？許佳鳴說，他「預留」一年時間，也是為了將這個新技術和觀念向政府機關推廣、解決可能的法條限制。當然他也想好了備用計畫，真要是無法「行動發電」，就在固定的地點生產好燃油，再配送到表演的場所，也能顧及節能永續的觀念，只是他更想讓民眾親見廢鞋回收再生的循環，這一年時間將研究各種可行性。