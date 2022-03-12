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視障老師李森光 幫盲生找生命的「光」

記者／趙宥寧
台北市啟明學校教師李森光是特教巡迴輔導員，專門入校輔導視障國中生。（記者趙宥寧／攝影）
台北市啟明學校教師李森光是特教巡迴輔導員，專門入校輔導視障國中生。（記者趙宥寧／攝影）

台北市啟明學校教師李森光是名視障者，小時候因醫師誤診，導致雙眼全盲。當時父親告訴他，可以選擇去按摩、拉小提琴或是當老師，考量老師工作相對穩定，最終決定當老師。對他而言，這份工作既可實現夢想，也可幫助和他一樣處境的學生。

李森光是特教巡迴輔導員，專門入校輔導視障國中生，過去曾遇到家長懷疑視障老師的能力，讓他感到嘆息，認為做得再好，只要有一點缺點時就會說，因為他是「盲」老師。

不過這些耳語，並未擊垮李森光輔導學生的心，他自認比明眼老師更能解決視障生的問題。曾遇過一位女生拿手杖走出校園，卻被路人竊竊私語「瞎子耶」，讓女學生哭得傷心。

李森光則以自身經驗藉機輔導，後來還陪著學生搭捷運，兩個盲人走路的畫面引來側目，陪同的家長也感到羞愧，但他一句「這是過程」，媽媽想通了，終於放手；孩子也想通了，和手杖和解。

教育部近幾年力推融合教育，讓特教生與普通生合班上課。但在融合教育裡的特教生，卻是少數。李森光說，有時甚至全校只有一位盲生，但他也巡迴各校輔導，讓學生知道自己不孤單，有很多人跟你面臨一樣的問題。

李森光執教近20年，這些年來，雖然也獲得成就感，卻也覺得政策有阻礙，偶爾心有餘而力不足。

他舉例，自己在國中任教，但教科書出版社、書商雖說有開放電子檔讓視障者閱讀，但仍多有限制，希望教育單位能重視視障者的需求。

教育部 捷運

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