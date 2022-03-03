文青科技人童子賢：沒有文學的社會很寂寞

「他們在島嶼寫作」出品人童子賢出席表示，將持續以電影影像記錄文學家寫作身影。(記者曾吉松╱攝影)

和碩聯合科技董事長童子賢以科技人的文學心，支持以影像記錄當代華文文學作家的「他們在島嶼寫作」系列紀錄片，十年有成，他強調：「台灣不能只剩下電腦和半導體，沒有文學的社會很寂寞。」

童子賢2009年創立「目宿媒體」，迄今已完成三系列的作家紀錄片，傳主包括林海音、周夢蝶、余光中、鄭愁予、王文興、楊牧、劉以鬯、洛夫、瘂弦、林文月、白先勇、西西、也斯，以及第三系列的七等生、朱西甯、劉慕沙、朱天文、朱天心、吳晟與楊澤，總計18支影片、20位作家。

台灣不能只剩半導體跟電腦

從少時看楊牧的文章、司馬遷的史記，童子賢就感受到文學感動人心、啟迪人心的力量，在感到世間喧囂時，文學和藝術的世界總是能讓人沉澱、休息，「文學與陽光、小河、草地一樣，都是自然存在的事，謝謝這些文學作者留下文學的資產。」

童子賢說，這些紀錄片留下了作家們的文學成就與創作的雪泥鴻爪，如王文興深夜在桌上辛勤筆耕，在稿子上留下爪痕，這些都是值得珍惜和紀念的。

童子賢不只支持紀錄片，也深度參與。他跟著朱家姊妹到她們苗栗的外婆家，看到古宅，朱家人文章中的回憶都浮現出來，深為感動。

「台灣如果只剩下半導體、主機板和電腦，這是一個多麼無趣的社會。」童子賢說，台灣幸好有豐富的多元文化，尤其是純文學往往在商業市場不是最討好的一塊，「但非常純粹的文學和非常純粹的物理跟數學，都是這個社會非常重要的一環。」

前總統夫人周美青(右)也到「他們在島嶼寫作」發表會現場致意。(記者曾吉松╱攝影)

童子賢說，在物理和化學上，有些東西經年之後會瓦解、衰敗，但是文學、哲學這些看似在現今商業流行系統裡沒辦法呈現高價值的東西，正是該被用心去保存的。他感謝所有傳主與導演 、製作團隊的努力，尤其在疫情期間，成果得來不易，但並未阻礙大家的工作。

除此之外，目宿也協助白先勇的崑曲復興運動「牡丹還魂」及「孽子」舞台劇 復刻，還有舞蹈家許芳宜的紀錄片，還做了好幾次漫畫，以楊牧「山風海雨」文學改編的漫畫還獲得了去年布魯塞爾漫畫節的新人獎，目宿的夥伴也參與南機場老人送餐和食物銀行等工作，將文學與文化從影像向外延伸。

會不會有島嶼寫作系列四？童子賢說，一直以來有很多優秀的作家與「島嶼」系列擦肩而過，例如黃春明拍了一半，但作家本人認為自己的社會價值大於文學價值，特意下廚請他吃飯致歉，婉拒拍攝計畫。

童子賢認為，文學百花盛開，會盡量記錄下來，但過去12年以來，影像、音樂的環境、技術與形式都有所不同，目宿已拍攝了十多支朗讀的短片，包括白先勇等人都現「聲」說法。童子賢肯定會有「島嶼四」，只是形式上不一定延續十多年來的模式。

「願未央」3月中起陸續上映

打頭陣的七等生紀錄片「削瘦的靈魂」去年已上映，不僅引發社會重新閱讀七等生的熱潮，也讓導演朱賢哲和七等生之子劉懷拙重新反省自己。朱賢哲表示，很少接觸像這樣七等生這樣「堅持跟世界拉出距離的人」，拍完片後，他把臉書等社群媒體都關掉、安靜下來面對自己。

40歲之前少跟父親七等生接觸的劉懷拙，因為這部片子重新理解父親，「他的個人主義不是自私的個人化，而是帶著一種對生命和人類的思考。」如今他再讀父親作品，發現「跟我身體內的血液契合」。

左為朱西甯、右為劉慕沙。(圖：朱家提供)

作家朱天文首次當導演，執導的作品便是父母紀錄片「願未央」。她表示，朱西甯和劉慕沙已謝世，她只有找出父親1949年赴台的日記與和母親的通信，三姊妹用了好幾個晚上輪流唸出，「在女兒的聲音之中，父母在此復活」，成為電影 的敘述主軸。而誦讀信件時「我們感受到那個時代的人、還有當時清晨風搖露珠的晃動」。朱天心則說，片中還留下許多作家珍貴的身影，如阿城、劉大任與莫言、章詒和等。

和朱天文搭檔多年的導演侯孝賢，協助她完成紀錄片。他笑稱合作過程「我負責吃飯、有狀況就弄好。」更不經意透露兩人深厚的合作默契：「她講了我才會有靈感，她的劇本寫好我才能拍電影。」他在朱家姊妹紀錄片「我記得」中透露：「朱天文對生活、對生命的一種理解，會寫出感覺最打動她自己的，這個相對的也會打動我。」

吳晟紀錄片「他還年輕」由林靖傑執導。吳晟表示，這部片整整拍了三年、真正工作時間超過一百天，「每天鏡頭對著我超過五小時」。林靖傑則說，他想學習吳晟扎根土地的文學精神，想嘗試紀錄片是否可以扎根土地。為此他每隔兩周到溪州待三天，用「放空、不預設要拍什麼」的方式拍吳晟，「看是否能自然而然長出紀錄片的樣子。」

詩人楊澤身兼傳主與編導演的紀錄片「新寶島曼波」尚未完成，已在文壇引起懸念。有人說該片是劇情片、有人說是公路電影，楊澤則形容「是音樂片也是歌舞片」，片中有卅個演員，包括各種動物，未來還要出原聲帶。駱以軍是片中另一個男主角，他感謝楊澤利用拍片把他「從自我毀滅的陷阱」中救出。作家韓良憶形容這部片是「楊澤心靈的旅程，透過他的視角來看島嶼」，但她認為全世界的人都該來看這部片，唯獨「駱以軍的太太和兒子別來看」。