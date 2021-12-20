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會計處長退休務農 虧本仍拚有機耕作

記者范榮達／苗栗報導
74歲康盛松從內政部會計處長退休後，回到苗栗縣頭屋鄉北坑村老家經營有機農場，他甘之如飴。(記者范榮達／攝影)
74歲康盛松從內政部會計處長退休後，回到苗栗縣頭屋鄉北坑村老家經營有機農場，他甘之如飴。(記者范榮達／攝影)

74歲康盛松從內政部會計處長職務退休後，就回到苗栗縣頭屋鄉北坑村老家，在廢耕的祖產地重新種起蔬果，租地生產老欉文旦柚，經營約4公頃大的有機農場，還買地4公頃多造林。做農並不容易，有時甚至會虧本，雖曾當過會計處長，但他自嘲從不記帳。

康盛松從會計處長退休，很難想像，他其實是台灣省立苗栗農校畜牧獸醫科（苗栗農工前身）出身，退休後經營農場，則與工作經驗有關。因職務須各地出差，發現農藥氾濫，且有感於地球暖化，2002年12月退休，2013年初就回到頭屋鄉北坑村老家整地，種蔬菜、蓮霧，並申請獎勵造林。

「做農真的不容易。」康盛松說，他在公館鄉買地申請造林，必須先整地，當初地上長著雜木林，尤其孟宗竹又長又重，必須敲碎才能完全焚化。雖雇工幫忙，他還是筋疲力盡、常忙完全身抽筋，但看到肖楠、櫸木、烏心石逐漸長成，親友都大為肯定，他也很有成就感。

康盛松經營農場，從廢耕多時的祖地及鄰地一公頃多開始，4、5年前再租下頭屋鄉飛鳳村2公頃多老欉文旦果園，口碑相傳逐漸打出知名度。但做農還是要靠天吃飯，他說，今年天候異常，前半年大乾旱，5月底又陸續降下大雨，蔬果長不好，260多棵文旦有70多棵幾乎沒結果，過去收穫3萬多台斤，今年僅餘2萬多台斤，品質也受影響。

雖擔任多年會計處長，但康盛松經營有機農場9年從不記帳，他說，因為有興趣，且是回饋地方，雖然有時會虧本，這條路還是會繼續走下去。

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