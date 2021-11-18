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彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

50歲轉行當「企業教練」 陳茂雄找到自己的路

文／張瀞文
陳茂雄找到自己喜歡的工作，要做到不能做為止。(記者林伯東／攝影)
陳茂雄找到自己喜歡的工作，要做到不能做為止。(記者林伯東／攝影)

過去100年間，人類的平均壽命增加了30歲，該如何善用這30年活出新生命？

愛爾蘭成人教育學家愛德華．凱利提出「第三人生（Third Act）」概念，她認為人生有三個時期，第一人生依賴他人成長；第二人生發展獨立自主；到了第三人生，是獨立又能彼此依靠，能助人、傳承、貢獻自己的人生階段。第三人生不會自然發生，要自己去開創，也要提早準備。

「抱歉遲到了，我早上臨時去出『阿公任務』。」採訪當天，陳茂雄一趕到採訪約定點就致歉，66歲的陳茂雄有著樸實誠懇的微笑，相較於網路上年輕時的照片，眼前的他臉部線條更柔和，溫潤和煦像電影裡充滿人生智慧的智者。

陳茂雄是台灣企業教練的先驅，兩岸三地知名的企業主管教練，輔導過台積電、HP、Dell、3M、輝瑞藥廠等知名企業的高階主管，是台灣少數擁有高階主管經驗的諮商心理師，出版了兩本書，在企業教練領域有著被認可的專業和自我品牌，卻沒有自己的辦公室，一直是自由工作者。

「有想過成立公司嗎？」記者問。「有人建議過，但我覺得目前這樣很好，人生很自由。」陳茂雄這樣說。

職涯一度迷惘 努力找天命

開創出自由自主自我實現的第三人生，陳茂雄花了許多時間。

50歲之前的陳茂雄，是他人眼中人生勝利組——台大經濟系畢業後到美國取得MBA學位，回台灣後在IBM工作，33歲就當到高階主管；工作表現優異、升遷快速、薪水優渥。

但困惑也跟著陳茂雄的職涯一路攀升——40幾歲開始，他發現自己對工作的熱情消褪了，年輕時談起工作的眉飛色舞不再，他不喜歡失去方向的自己，因此離開原本的公司，但是輾轉換了兩個工作場域，仍尋不回昔日熱情。

他一邊工作一邊尋找「天命」，他問人、看書、上課，甚至到處算命，直到上了自我探索的課程才明白，他一直不夠認識自己。於是在50歲那年，他重回校園當全職學生，念諮商心理學士，並取得諮商心理師的資格。

陳茂雄是台灣少數擁有高階管理人經歷的諮商師。(圖：陳茂雄提供)
陳茂雄是台灣少數擁有高階管理人經歷的諮商師。(圖：陳茂雄提供)

接觸諮商領域 當企業教練

進到諮商領域後，陳茂雄驚喜發現教練（Coaching）這個領域，巧妙結合了他心理諮商專業與高階經理人經驗，他因而在企業教練尚未盛行年代走出了自己獨特的專業之路，成為台灣第一個同時擁有高階經理人資歷與諮商心理師證照的企業教練。

50歲轉換人生跑道，何時才要退休呢？陳茂雄笑著說：「我會一直做到不能做為止。」他太喜歡自己的工作了——當案主經過諮商後找到面對情感的慣性，調整後終於不在情感裡受苦；當上市公司副總經過會談後發現工作盲點、改變溝通模式，進而發揮潛能，提升自信與領導效能。這些協助他人轉變與成長的時刻帶給陳茂雄莫大滿足。

現在回頭看，陳茂雄終於懂了，原來他真正喜歡的是與人有關，可以和人產生深刻連結的工作，年輕時的他從事的並非最喜歡的工作、最擅長的事。

重新認識自己 享受帶孫樂

而也是到這個年紀他才領悟到，人生沒有所謂已定的天命，與其去「尋找天命」，不如投入每一天去「活出意義」。他建議中年感到困惑的讀者，從認識自己開始，並且從父母、子女、朋友、主管等各種人生角色出發，「以終為始」為每個角色找到目標，規畫自己的人生藍圖和個人使命。但所有改變，也要顧及現實與經濟考量。陳茂雄轉換跑道前曾和太太溝通過，兩人也盤點家中財務狀況才下定決心。

「現在是人生最快樂的一段時光。」現在的陳茂雄，是3歲及1歲可愛小孩的外公，用專業做著喜歡的工作，享受著「助人最樂」的人生。

66歲的陳茂雄（左），做著夢想中的工作，又晉升為外公，非常喜歡目前的生活。(圖：...
66歲的陳茂雄（左），做著夢想中的工作，又晉升為外公，非常喜歡目前的生活。(圖：陳茂雄提供)

工作 台灣 心理師

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