葉晉玉致力社區營造 推廣客家藍染創「太平藍」品牌

太平藍董事長葉晉玉毅然辭去教職，投入災區產業重建。(記者黃仲裕/攝影)

因家暴，雙手殘廢、右眼失明的「秋珠」就業 一一被拒，2010年因政府多元就業方案轉介，到台中太平頭汴坑的「太平藍」基地應徵，她告訴董事長葉晉玉「我有四個孩子，不能沒工作」。但沒了雙手如何染布？「秋珠」不但留下來且成為正職，藍染作品在全球知名城市展出，葉晉玉說，他努力賺錢，因為可以幫助更多「秋珠」，走出社會底層。

62歲葉晉玉原是台中科技大學教師，九二一大地震後，他時任水源地文教基金會董事長，帶領青年志工進入太平區頭汴坑救災，展開社區營造。當時偏鄉受災區幾乎看不到未來，他認為社區營造不能只是「大家玩得開心」，起碼要發展地方特色產業，有就業才有希望，因當地多是客家人，於是鎖定客家藍染，成立「太平藍」基地。

葉晉玉不懂藍染，用心費時學習。他說，客家人早期沒有太多的錢買漂亮衣物，就地取材，以植物葉子提煉染液為服飾變化增色，化學染興起，工序繁複費時的客家藍染及植物染逐漸式微，為重振傳統工藝與文化，他決定從種植藍草植物大菁、小菁開始，帶領在地的老輩員工，從提煉染液，染而優進而設計時尚 品。

除了給地方青年就業，葉晉玉用人專挑中高齡婦女、身心障礙者等弱勢族群，他坦言，肯給「秋珠」機會，不是沒有「天人交戰」，但藍染就是人與環境的善循環。葉晉玉更希望「太平藍」成為友善基地，寧可發掘人的「能」而不是考慮人的「不能」。不僅是「秋珠」，太平藍10位工藝師及設計師， 都是當年結束多元就業方案後留用的正職人員。

目前基地號有老中青三代，「太平藍」除衣、帽服飾，另推時尚感的客家藍染生活用品，不斷精進，結合異材質設計，打破藍染產品只能在布面創作的刻板印象。

太平藍近年多次登上國際舞台，包括泰國曼谷國際工藝展、日本東京家居生活設計展、法國巴黎家具家飾展、杭州文博會、四川旅博會、廈門文博會，還在新加坡 國際家具家飾展拿下最佳裝飾獎，翻轉災區沒落產業，躍上國際舞台。