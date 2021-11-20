我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南攤販

中國去年人口出生率跌破1% 創43年新低

葉晉玉致力社區營造 推廣客家藍染創「太平藍」品牌

記者／陳秋雲
太平藍董事長葉晉玉毅然辭去教職，投入災區產業重建。(記者黃仲裕/攝影)
太平藍董事長葉晉玉毅然辭去教職，投入災區產業重建。(記者黃仲裕/攝影)

因家暴，雙手殘廢、右眼失明的「秋珠」就業一一被拒，2010年因政府多元就業方案轉介，到台中太平頭汴坑的「太平藍」基地應徵，她告訴董事長葉晉玉「我有四個孩子，不能沒工作」。但沒了雙手如何染布？「秋珠」不但留下來且成為正職，藍染作品在全球知名城市展出，葉晉玉說，他努力賺錢，因為可以幫助更多「秋珠」，走出社會底層。

62歲葉晉玉原是台中科技大學教師，九二一大地震後，他時任水源地文教基金會董事長，帶領青年志工進入太平區頭汴坑救災，展開社區營造。當時偏鄉受災區幾乎看不到未來，他認為社區營造不能只是「大家玩得開心」，起碼要發展地方特色產業，有就業才有希望，因當地多是客家人，於是鎖定客家藍染，成立「太平藍」基地。

葉晉玉不懂藍染，用心費時學習。他說，客家人早期沒有太多的錢買漂亮衣物，就地取材，以植物葉子提煉染液為服飾變化增色，化學染興起，工序繁複費時的客家藍染及植物染逐漸式微，為重振傳統工藝與文化，他決定從種植藍草植物大菁、小菁開始，帶領在地的老輩員工，從提煉染液，染而優進而設計時尚品。

除了給地方青年就業，葉晉玉用人專挑中高齡婦女、身心障礙者等弱勢族群，他坦言，肯給「秋珠」機會，不是沒有「天人交戰」，但藍染就是人與環境的善循環。葉晉玉更希望「太平藍」成為友善基地，寧可發掘人的「能」而不是考慮人的「不能」。不僅是「秋珠」，太平藍10位工藝師及設計師， 都是當年結束多元就業方案後留用的正職人員。

目前基地號有老中青三代，「太平藍」除衣、帽服飾，另推時尚感的客家藍染生活用品，不斷精進，結合異材質設計，打破藍染產品只能在布面創作的刻板印象。

太平藍近年多次登上國際舞台，包括泰國曼谷國際工藝展、日本東京家居生活設計展、法國巴黎家具家飾展、杭州文博會、四川旅博會、廈門文博會，還在新加坡國際家具家飾展拿下最佳裝飾獎，翻轉災區沒落產業，躍上國際舞台。

太平藍創意設計，藍染的蝙蝠俠裝超吸睛，圖右是太平藍董事長葉晉玉。(圖：葉晉玉提供...
太平藍創意設計，藍染的蝙蝠俠裝超吸睛，圖右是太平藍董事長葉晉玉。(圖：葉晉玉提供)
葉晉玉從客家藍染門外漢，如今率工藝師與設計師，打響「太平藍」名號。(圖：葉晉玉提...
葉晉玉從客家藍染門外漢，如今率工藝師與設計師，打響「太平藍」名號。(圖：葉晉玉提供)

就業 時尚 新加坡

上一則

過境北門（上）

延伸閱讀

煮麻油雞放這「關鍵物」湯頭秒升級 網讚人間美味

煮麻油雞放這「關鍵物」湯頭秒升級 網讚人間美味
華埠盛宴 體驗客家文化嚐美食

華埠盛宴 體驗客家文化嚐美食
華府書友會 10/2談世界客家人足跡

華府書友會 10/2談世界客家人足跡
周末好去處╱史特賓日遊行、小義大利迎神節 不同風情

周末好去處╱史特賓日遊行、小義大利迎神節 不同風情

熱門新聞

線上物流龍頭Clipper創辦人帕金。(取自Clipper官網www.clippergroup.co.uk/)

魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增6千萬

2021-11-18 17:34
AIA美國建築師協會國際設計大獎日前公布得獎名單，來自台灣的作品「澎湖厝」私人住宅及「蹤跡地景」台博館鐵道部園區景觀設計雙雙獲獎，且同為XRANGE十一事務所主持建築師張淑征的作品。（XRANGE十一事務所提供）中央社

華人女性第一人 張淑征2建築獲AIA設計大獎

2021-11-17 13:58
達姆／圖

只是當時已惘然

2021-11-16 02:02
天主教靈醫會醫療財團法人澎湖惠民醫院董事乾國乾修士。(圖：韓國乾提供)

一張機票生根澎湖 韓國乾樂當全年無休救火隊

2021-11-13 06:00
中華民國外交部前部長歐鴻鍊日前病逝，享壽八十一歲。（本報資料照片）

《老照片說故事》懷念妹夫歐鴻鍊

2021-11-15 02:00
賈柯梅蒂的「鼻子」以7840萬美元成交，得標者為亞洲藏家，為藝術家締造最高價紀錄。(圖:蘇富比提供)

房產大亨麥克羅威離婚 藝術品拍賣6.7億元破紀錄

2021-11-16 04:25

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫