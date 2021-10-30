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潘越雲享受孤獨 靠自律練出自己的獨特

文 / 陳思瑜
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）
潘越雲注重運動，這兩年愛上西班牙舞。圖為她為演出練習佛朗明哥舞。（本報資料照片）

帶著標誌性的微捲波浪黑長髮、民俗風印花長洋裝、配上黑色煙燻妝，台灣資深歌手潘越雲一拿起麥克風，儘管是詮釋抒情老歌《The Way We Were》，但一開口強大氣場，立刻滿溢全室；下台後，訪談時的舉手投足，又流洩出優雅女人味。潘越雲用時間釀成的美，迷人多變，這是她自律多年的成果，她說：「就算我今天沒當歌手，我還是會好好打扮自己、維持自己，不會放縱。」

簡單吃 番茄配蛋就是一餐

數十年來，潘越雲始終維持不錯的體態，問她是否嘗試過現在正流行的168斷食？潘越雲微笑說，自己吃東西本來就不會暴飲暴食，「我從以前就只吃早午餐跟晚餐，中間不吃消夜跟零嘴，其他16小時都在忙工作、睡覺，其實就是168了。」

很多女藝人都有專屬瘦身菜單，潘越雲說她沒把心思花在菜單上，基本上就是冰箱有什麼就煮什麼。不過她說自己確實偏好簡單吃，例如番茄切片放鍋裡煎後撒鹽，再煎顆蛋，就可以是一餐。

潘越雲因為自律，始終維持不錯的體態。（圖：聯合數位文創提供）
潘越雲因為自律，始終維持不錯的體態。（圖：聯合數位文創提供）

顧體態 學西班牙舞當運動

潘越雲飲食簡單之外也注重運動，之前固定會到台北市健身房做重訓，不過家住新北市淡水的她覺得交通太花時間，這兩年改跟一位老師學西班牙舞，她說：「我覺得學西班牙舞，會讓你很挺、不會駝背，對提升姿態與氣質滿有幫助的。」

享受孤獨 勤於整理人生

不只吃得簡單，潘越雲生活也很樸實。不愛應酬的她，大多在家做喜歡的事。她說：「我是一個很享受孤獨的人，因為多數時刻還是要跟工作夥伴、家人、小孩相處，屬於自己的時間並不多，一旦有獨處機會當然要把握。」

潘越雲說，她一個人在家時，除了聽音樂、看書，更喜歡動手整理家裡環境，例如種種花草、照顧貓狗等，尤其來到60歲後，她說：「走到這個門檻，我覺得更該好好面對人生，所以我很認真整理過去的東西，等於是在整理我的人生。」

潘越雲說，自己是很重視居家生活的人，經過這樣邊收拾邊跟過去打招呼，重新整理後心情都會特別好，充滿能量迎向未來！」

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