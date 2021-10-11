乖乖女廖怡雅叛逆不讀博士 創業救「藺編」

廖怡雅（左三）希望讓藝師阿嬤們能為自己擁有的藺編技藝感到驕傲。(圖：廖怡雅提供)

台灣 苗栗縣苑裡鎮有百年歷史的藺草編織產業，隨機器取代手工、人口老化轉而式微，直到廖怡雅這個外地媳婦帶著對家裡的叛逆和復興藺草編織決心，創辦「藺子」品牌才逐漸扭轉頹勢。

廖怡雅大學念產品設計，大三時跟老師到苑裡專題研究，看著一群阿嬤坐在地上專注藺編，發現藺編產業面臨藝師老化、產品價格欲振乏力，有技藝失傳危機。

廖怡雅畢業前已考上博士班，但這趟專題研究讓她人生轉彎，決定留在苑裡工作 。她說當時家人強烈反對，認為她應繼續升學 ，「這是我人生中唯一叛逆的一次」，從小一直乖乖聽爸媽的話，念博士班想做就隨時可以做，但推廣藺編若再晚5年，擔心就會來不及。

「藺子工作室」2016年創立，廖怡雅透過年輕設計師與藺編阿嬤合作，透過阿嬤們的巧手傳承與發揚藺草文化。她說，成立工作室主要是串起這個產業鏈每個環節的人，讓大家都賺到錢，更有力量一起復興產業。

不過，廖怡雅的創業起手式，造成在地傳統帽蓆行的危機感。廖怡雅為化解危機，除了反覆跟老店溝通藺子的理念，拋棄低價競爭慣性，產業才有競爭力；她也向帽蓆行業者提案合作，由藺子將大筆訂單分享給帽蓆行負責車縫、整燙，並擔任顧問，雙方合作訂單逐漸增加，花了2年終於讓老店建立合作的信任。

藺草供給不足也是難題。廖怡雅在2018年自租一塊農地做藺草種植研究，培養無毒藺草苗，並分享給其他農民復耕，邁入第四年，已開始吸引年輕人回來學，也有其他社區青年願意加入。