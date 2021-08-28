醫道結合抗癌重生 蔡璧名從心出發

蔡璧名曾罹癌後康復，但她沒有空手回來，因此學會如何好好照顧自己的身體與心靈。(圖：蔡璧名提供)

與台大副教授蔡璧名吃過飯的人都會訝異，身材纖細的她一餐要吃兩碗飯。蔡璧名說，傳統醫學中，使身體產生「正氣」對抗疾病的關鍵之一是攝取「水穀」。所謂水穀，就是白米、糙米、小米 等穀類，吃對了、量夠了，經絡才會活絡，抵抗力也才足夠。

蔡璧名是個從瀕死岸邊活回來的人。2007年，42歲的她被診斷出癌症 第3期，醫生說，5年內死亡率高達75％。蔡璧名除了接受西醫治療外，也勤練太極拳、以傳統醫學《黃帝內經》養身、用道家思想《莊子》養心，半年後奇蹟病癒。抗癌之路讓她對傳統文化、醫學有更深的認識，便著手寫書，莊子系列、《穴道導引》、《醫道同源》等暢銷書都是癌後著作。

罹癌之後，蔡璧名就謹遵醫囑，不群聚、少去密閉空間成為習慣，疫情 期間，她依然過著「好好吃飯、好好睡覺、好好鍛鍊」的穩定生活，「這很像一間房子的鋼筋水泥，兼顧這些，房子不會太差的。」

吃足水穀，並兼顧當代營養學——足夠的蛋白質、維生素，就是「好好吃飯」。至於「好好睡覺」，每個人睡不好的原因不同，傳統醫學中說「胃不和則臥不安」，若是腸胃問題，就想辦法促進消化代謝能力，但更多人睡眠品質差是因為身體不夠放鬆，蔡璧名則是透過東方修鍊像是太極拳、穴道導引等放鬆身體，達到舒經、活血、養氣、安神的境界。

歌手盧廣仲(右)是蔡璧名粉絲，為了學太極拳拜蔡璧名為師。(圖：蔡璧名提供)

穴道導引 疫情之下學放鬆

而鍛鍊，需要透過運動，但也以放鬆為目標。疫情期間，蔡璧名受限於家中空間無法練太極、年過85的母親也無法出門散步、上瑜伽課，但是母女每天都做至少半小時的穴道導引。穴道導引動作緩慢而簡單，不斷地反覆，原理是透過穴道的收緊跟放鬆，讓穴道所在部位變得有力量，氣血充足，正氣也更充沛。就像西方的談肌筋膜理論，肌筋膜一旦放鬆，緊張就可以消失，身體很多疾病可緩解。

但身體的鍛鍊還不足夠，蔡璧名認為，真正的健康也要做到心的鍛鍊，像李白說的「不知有吾身，此樂最為甚」，或是白居易「身適忘四肢、心適忘是非」的境界，提升心理面對世間紛擾的能力。

養身養心 東方修鍊再進化

當生命面對巨大苦痛很難放下時，蔡璧名會反向操作，專注在穴道的縮緊與放鬆、把注意力放在雙腳或肚臍時，外界紛亂的訊息和念頭少了，有些事慢慢變得較淡了，「讓身體的鍛鍊幫助你達到心靈的目標」。

大疫情時代下，變動成為唯一不變的事，如何在居家與心理安排一片安適空間，蔡璧名在傳統文化中找到的東方修鍊或許是值得參考的方法。

在台大中文系任教的蔡璧名深受學生喜愛，檯面上，她的課場場爆滿，多次獲選台大優良教師及教學傑出獎；私底下，她待學生視如己出，不時收到學生的信，對於老師可以給學生那麼多愛表達感激，「我就是這樣接受我爸媽的愛。」

如何付出？怎樣愛人？父母是蔡璧名最初的老師，尤其是父親蔡肇祺，「我擁有全世界最慈祥的父親。」說起已故父親，蔡璧名充滿了孺慕之情。

蔡璧名的課場場爆滿，甚至有學生遠從中國大陸、紐西蘭到台灣聽講。(圖：蔡璧名提供)

家中雜貨店 難忘父親陪玩樂

蔡璧名還小時，父母不准小孩去雜貨店買零食。有次媽媽看見哥哥抽屜裡藏著偷偷去雜貨店買的零食，去跟父親告狀，蔡璧名心想完蛋了，晚上鐵定挨罵。沒想到隔天，父親拿出一堆進口的高檔巧克力與手作搓搓樂格子，為兄妹三人在自家開雜貨店。那段時光，小兄妹每天都期待放學後去父親的雜貨店買零食。

從小父親就是陪玩角色，三兄妹玩車，他也有自己的小車車。蔡家一直都有玩桌遊的習慣，到父親60幾歲了全家還在玩，「我父親從不會讓我覺得他在『陪我們玩』，我一直以為是他自己愛玩。」

這些當初覺得理所當然的事，如今回頭看，蔡璧名看見的是父親滿滿的愛。

為家人做菜 爸爸捨不得她辛苦

蔡璧名42歲罹癌，醫生說，5年內死亡率75％，她決定生命有限的時光要做喜愛的事：打拳與做菜。蔡璧名手藝好，喜歡研究功夫菜。有次她回父母家做了一桌好菜，還包括熬煮一整天的老母雞湯，家人吃得好開心，她認為那是她做菜的顛峰。沒想到晚上回到住處，父親來電：「璧名，這種『做菜給爸爸吃』的活動以後少有。」父親生活簡樸，或許整桌佳餚對他而言太鋪張了，蔡璧名很傷心：「這是我受親人那麼多恩惠唯一可以報答的方式，而且大家又那麼喜歡，為什麼不？」

某次打拳時，蔡璧名終於想通，理解了父親的心——他捨不得女兒做菜得花好多時間，他期待生病的女兒把時間拿來打拳，多照顧自己，「我才知道，我父親連女兒對他的孝順都捨不得享受。」說起這段往事，蔡璧名依舊哽咽。

太極拳招式 體會父親的守護

蔡璧名的太極拳師承父親，當初習拳有某一式手指不能動，她練習時手指動作做不好，父親走到身邊抓著她的手完成那個動作。「今生，我只要打到那一式，就覺得父親還拉著我的手。」這麼多年了，蔡璧名生活點滴仍感受到父親的守護，舉手投足間傳承了父親的精神。