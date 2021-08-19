孩子一句「爸爸要吃什麼？」吳明賢：疫情下微小幸福

吳明賢兩個兒子都不從醫，他認為人各有志，能在領域發揮所長就是好事。（圖：吳明賢提供）

台灣 自5月進入疫情 嚴峻期，兩個多月的時間，從公衛到醫療現場，站在前線抗疫的男性身影，此時幾乎是把家庭擺一旁，全心投入工作 。台大醫院院長吳明賢作為台大醫院上千位同仁的大家長，曾以「院長的公開信」振奮醫護同仁守在抗疫第一線上，回到家中脫下醫師袍後，才真正成為家裡兩個兒子口中的「老爸」。

聚餐開會都取消 每晚和孩子吃飯

吳明賢說：「以往諸多開會、應酬，常常在外用餐沒回家，但疫情發生後，聚餐開會都取消了。」現在他每天都和孩子一起吃晚飯，有時候孩子點外送問一句「爸爸要吃什麼？」，讓他格外覺得窩心。「疫情之後，一家人終於真的能聚在一起吃飯，以前都不會刻意去重視這些微小的幸福。」

每年過節，吳明賢會回嘉義探望87歲的父親，遇到疫情，不能常常往返兩地，改打電話祝賀或包紅包讓老人家開心。他的父親早年從事棉被生意，時常忙於工作，但對孩子要求非常嚴格，家裡典型嚴父慈母，小時候聽爸爸的話「會讀書就是要從醫」，走上醫師一途。

老爸讀醫 孩子未必要追隨

「要是我沒當醫師，可能和其他同學一樣，從事電子工程業。」台灣早年只要搭上經濟起飛的風頭，吳明賢讀甲組的同學，時至今日不少人已退休。吳明賢說，當醫師就沒有退休的一天，但在疫情底下抗疫，有所貢獻也值得。

他成為父親之後，放手讓孩子選擇想要從事的行業，強調「只要不要學壞、對未來有方向，想念什麼，就念什麼。」吳明賢有兩個兒子，老大念法律、老二念運動休閒系，各自在自己專長的領域發揮所長。

「哪有說老爸讀醫，孩子就一定要讀醫的道理。」吳明賢表示，時代背景不同了，父母提供支持與協助，孩子選擇科系，未來操之在己，怨不得人。過去老一輩可能會認為人文社會科學系難找工作，但他不這麼認為。

吳明賢熱愛人文科學，認為看病也應「以人為本」，科系不分優劣。他說，若父子同在醫界，難保不會被人拿來比較。「會常常被問起，你爸爸是那個誰誰誰？反而多了不必要的禮遇或是壓力。」孩子不從醫，少了老爸的包袱，反而更能夠自在發展。

過節容易度日難

結婚已逾30年的他，兩個兒子也已在職工作，一家四口對於過節的儀式感，少了蛋糕和聚餐，而是簡單手寫卡片或計畫全家出遊。

他說，父親節慶祝固然開心，但生活上的溝通才是重要，「畢竟過節容易，度日難。」吳明賢分享，平時遇到家人分享的小事也會追問「欸？你上次說的活動辦得怎麼樣？」或者「你最近在忙什麼呀？」透過簡單一句關心也能促進親子感情。

吳明賢鼓勵孩子及青年，「人在社會有自己應盡的任務，趁年輕努力打底，發揮潛能，莫負少年頭。」只要對社會有所貢獻，家人平安健康，對他而言就是最好的父親節禮物。

就是做小孩的榜樣

作為台大醫院院長，每天至少有12小時待在醫院工作，跟醫護同仁、病人碰面的時間都比家人相處的時光還長。

「病人需要關心，家人也需要被關心。」吳明賢透露，在醫院跟病人要溝通，在家裡也要跟親人孩子溝通，重點是要花時間、花心力。「平常工作忙，孩子其實都知情，要能夠讓彼此理解，爸爸是為了家庭在努力。」

就連面對家庭衝突或革命，吳明賢也從不閃躲。二兒子高中成績差、夜夜晚歸，他心想「高中生哪可能這麼忙？」找一天坐在客廳等孩子回家，兩人溝通一番，才知道兒子接了熱舞社社長，並承諾高三會把成績追回來，父子達成協議後，老爸就不再窮緊張。

「如果光是用自己的想法去猜、去質疑，孩子又值叛逆期，衝突只會更大。」他認為，除了課業，包含生活經驗、做人做事的道理，都比考試成績重要太多，只要試圖理解孩子的想法，偶爾適時提點，都能幫助孩子學會解決問題的能力。

「沒有人生來就會當醫師、當父親，也要一步步慢慢學。」對他來說，父親最重要的工作，就是做孩子的榜樣，他時時警惕自己要注意身教的影響。

吳明賢小檔案

年齡：57歲

職稱：台大醫院院長

家庭：結婚31年，育有2子

給孩子的一句話：趁年輕努力打底、發揮潛力，莫負少年頭。