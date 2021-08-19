我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

攻破喀布爾4天後 神學士建「阿富汗伊斯蘭酋長國」

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

孩子一句「爸爸要吃什麼？」吳明賢：疫情下微小幸福

記者謝承恩／報導
吳明賢兩個兒子都不從醫，他認為人各有志，能在領域發揮所長就是好事。（圖：吳明賢提供）
吳明賢兩個兒子都不從醫，他認為人各有志，能在領域發揮所長就是好事。（圖：吳明賢提供）

台灣自5月進入疫情嚴峻期，兩個多月的時間，從公衛到醫療現場，站在前線抗疫的男性身影，此時幾乎是把家庭擺一旁，全心投入工作。台大醫院院長吳明賢作為台大醫院上千位同仁的大家長，曾以「院長的公開信」振奮醫護同仁守在抗疫第一線上，回到家中脫下醫師袍後，才真正成為家裡兩個兒子口中的「老爸」。

聚餐開會都取消 每晚和孩子吃飯

吳明賢說：「以往諸多開會、應酬，常常在外用餐沒回家，但疫情發生後，聚餐開會都取消了。」現在他每天都和孩子一起吃晚飯，有時候孩子點外送問一句「爸爸要吃什麼？」，讓他格外覺得窩心。「疫情之後，一家人終於真的能聚在一起吃飯，以前都不會刻意去重視這些微小的幸福。」

每年過節，吳明賢會回嘉義探望87歲的父親，遇到疫情，不能常常往返兩地，改打電話祝賀或包紅包讓老人家開心。他的父親早年從事棉被生意，時常忙於工作，但對孩子要求非常嚴格，家裡典型嚴父慈母，小時候聽爸爸的話「會讀書就是要從醫」，走上醫師一途。

老爸讀醫 孩子未必要追隨

「要是我沒當醫師，可能和其他同學一樣，從事電子工程業。」台灣早年只要搭上經濟起飛的風頭，吳明賢讀甲組的同學，時至今日不少人已退休。吳明賢說，當醫師就沒有退休的一天，但在疫情底下抗疫，有所貢獻也值得。

他成為父親之後，放手讓孩子選擇想要從事的行業，強調「只要不要學壞、對未來有方向，想念什麼，就念什麼。」吳明賢有兩個兒子，老大念法律、老二念運動休閒系，各自在自己專長的領域發揮所長。

「哪有說老爸讀醫，孩子就一定要讀醫的道理。」吳明賢表示，時代背景不同了，父母提供支持與協助，孩子選擇科系，未來操之在己，怨不得人。過去老一輩可能會認為人文社會科學系難找工作，但他不這麼認為。

吳明賢熱愛人文科學，認為看病也應「以人為本」，科系不分優劣。他說，若父子同在醫界，難保不會被人拿來比較。「會常常被問起，你爸爸是那個誰誰誰？反而多了不必要的禮遇或是壓力。」孩子不從醫，少了老爸的包袱，反而更能夠自在發展。

過節容易度日難

結婚已逾30年的他，兩個兒子也已在職工作，一家四口對於過節的儀式感，少了蛋糕和聚餐，而是簡單手寫卡片或計畫全家出遊。

他說，父親節慶祝固然開心，但生活上的溝通才是重要，「畢竟過節容易，度日難。」吳明賢分享，平時遇到家人分享的小事也會追問「欸？你上次說的活動辦得怎麼樣？」或者「你最近在忙什麼呀？」透過簡單一句關心也能促進親子感情。

吳明賢鼓勵孩子及青年，「人在社會有自己應盡的任務，趁年輕努力打底，發揮潛能，莫負少年頭。」只要對社會有所貢獻，家人平安健康，對他而言就是最好的父親節禮物。

就是做小孩的榜樣

作為台大醫院院長，每天至少有12小時待在醫院工作，跟醫護同仁、病人碰面的時間都比家人相處的時光還長。

「病人需要關心，家人也需要被關心。」吳明賢透露，在醫院跟病人要溝通，在家裡也要跟親人孩子溝通，重點是要花時間、花心力。「平常工作忙，孩子其實都知情，要能夠讓彼此理解，爸爸是為了家庭在努力。」

就連面對家庭衝突或革命，吳明賢也從不閃躲。二兒子高中成績差、夜夜晚歸，他心想「高中生哪可能這麼忙？」找一天坐在客廳等孩子回家，兩人溝通一番，才知道兒子接了熱舞社社長，並承諾高三會把成績追回來，父子達成協議後，老爸就不再窮緊張。

「如果光是用自己的想法去猜、去質疑，孩子又值叛逆期，衝突只會更大。」他認為，除了課業，包含生活經驗、做人做事的道理，都比考試成績重要太多，只要試圖理解孩子的想法，偶爾適時提點，都能幫助孩子學會解決問題的能力。

「沒有人生來就會當醫師、當父親，也要一步步慢慢學。」對他來說，父親最重要的工作，就是做孩子的榜樣，他時時警惕自己要注意身教的影響。

吳明賢小檔案

年齡：57歲

職稱：台大醫院院長

家庭：結婚31年，育有2子

給孩子的一句話：趁年輕努力打底、發揮潛力，莫負少年頭。

吳明賢一家四口到日本自助遊，孩子安排的旅程讓他很難忘。（圖：吳明賢提供）
吳明賢一家四口到日本自助遊，孩子安排的旅程讓他很難忘。（圖：吳明賢提供）

工作 疫情 台灣

上一則

現實世界中的巴爾札克

延伸閱讀

葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗

葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗
雞肉、海鮮、蕈菇…營養師端出健康5道菜

雞肉、海鮮、蕈菇…營養師端出健康5道菜
父親節感懷

父親節感懷
揚州成中抗疫主戰場 副總理親自督陣 12官被問責

揚州成中抗疫主戰場 副總理親自督陣 12官被問責

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
林芳郁為台灣醫界創下許多歷史性推展。(記者季相儒／攝影)

迎接退休生活 林芳郁盡心貢獻醫界 也是兒女模範

2021-08-12 07:00
賈永婕的婚紗公司多年來包辦了許多藝人婚禮上的禮服和婚紗照拍攝。(攝影／李政龍)

不當嬌滴滴貴婦 賈永婕 做自己的「人生努力組」

2021-08-14 07:00
英國插畫家湯姆帕克花費1年時間手繪台北街道地圖，「寶可夢爺爺」也出現地圖裡。（圖：湯姆帕克提供）

英國插畫家手繪超可愛台北鳥瞰圖「台味街景全收錄」

2021-08-14 04:53
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針