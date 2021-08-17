一周一次讀書會 詹宏志：找回純粹的樂趣

詹宏志希望能推動社會讀書風氣。(記者葉信菉／攝影)

因為一家書店 的復興而產生的台中中央書局周三讀書會，在中台灣 燃起閱讀之火，上善基金會董事長詹宏志承襲創店先賢的宏願，自3月起展開連續12周的周三書香約會，將文化沙龍的風氣擴散出去。

於是，台中舊城區的一個街角，曾經沉寂的書店，自此每周三晚上點亮溫潤的光，各地來的愛書人聽一本好書，而直播設置更將這溫馨的讀書會輻射至世界。

一周一次 對書的承諾

周三讀書會的起源可回溯到1927年創立的中央書局，當年曾是全台最大漢語書局，是莊垂勝、林獻堂等仕紳號召成立，以在異族統治下開啟民智、傳承民族文化為志，現址於1948年開幕，於1998年結束營業，直到2016年由上善基金會接手，在2020年重開大門。

詹宏志重回就讀台中一中時每日「流連忘返之地」，希望中央書局能變成「一個發生事件的地方」，所以策畫一系列活動。

「周三讀書會是我們的一個承諾，就是一周有一天是讀書日。」詹宏志說，就像唐吉訶德裡說到，鄉紳周三小齋、周五吃魚、周末吃羊肉，「我也要把讀書變成一個生活上的作息。」

而「周三讀書會」這名稱，詹宏志借自佛洛伊德在維也納自己的診所中辦的周三讀書會，大家高談闊論，是完全自由、純粹追求知識的氣氛，「我們是附庸風雅，但讓大家一周有一天去想想書這個事，也許很不錯。」

12場960名額 1天售罄

詹宏志的讀書會在農曆年前公布時，一日之內售罄12場次共960席名額。為回報讀者，他很用功，12本選書中，有些也是30年沒看了，都要重新做功課，連周末都進辦公室讀書。

詹宏志說，每一位講書人都要有一些自己擅長的方法，有人擅長發掘意義、有人能描述一本書的所有背景。「我可以貢獻的是橫向連結。」他說，也就是這本書跟那本書、這位作者跟那位作者、這位作者跟當時與現代的關係，「我希望做這種大量的超連結，這是讀書樂趣的一種。」

當初選書時，詹宏志考量到是「面向大眾」，挑選的是「要費點力氣但不那麼困難」的書，最後選出許多「類型」的源頭，這些創作都開啟了各種創作，有些人即使沒看過原著，也知道故事，談起來就有基本基礎。

「我挑書的原則，就是期望有公眾的可討論性。」詹宏志說，如果一個創作引發了很多創作，你或許會接觸它所引發的東西，有一點理解，就不需要任何的準備，「這是我的另外一個無痛苦學習。」

中央書局周三讀書會召集許多愛書人。(圖／吳致碩攝影)

詹宏志如此精心安排，在講台上看到觀眾的反應也很好、之後得到的反饋也很熱烈，「感覺很多人因為做了這個承諾，就每周追著讀完書，因為這樣他可以聽到更多、可以有更多的想法。」

但他也承認，整個活動下來還有「不滿足」，「本來期待有較多的年輕人，結果並不那麼多。」現場會有一些父母陪同高中生來，但觀眾的組成仍以青壯年為主，20歲以下偏少。

詹宏志認為和收費有關，即便費用不高，但年輕人每月消費已有配額，閱讀可能被排擠。接下來計畫提出學生方案，將閱讀的樂趣介紹給學子。

引讀人 要有魅力激情

打響了讀書會的招牌，詹宏志自謙是「拋磚引玉」，接下來又一一邀請各種「講書能夠激起別人熱情的人」，到明年初已排出全部名單，依序是富察、馬世芳、李明璁、顏擇雅和詹偉雄5人共30場。

「我最關心的是魅力跟激情。」詹宏志說到邀請領讀人的標準，獨特的敘述方式會帶來魅力，而他們的見解能激發聽眾想回頭去讀書，「你讀過了，發現為什麼他讀的跟我不一樣？你會激起再讀的念頭；你沒讀過，會覺得這個見解有趣，也想去看看。」

同時，有獨特敘述方式的人通常不是人云亦云、通常不會搞出八股式語言，而這種新語言最容易讓聽的人耳目一新，「這就是讀書的動機。」

「詹偉雄是這樣的人。」詹宏志說，過去詹偉雄寫運動，應該是台灣唯一能把打球寫出那樣的詩意盎然，而他企業競爭也寫得非常專業，最近對山的書寫也開發得很好，本身辦過「小說 」雜誌，是對小說有熱情的人，所以這次選讀都是小說，「我還滿希望他講跟登山有關的書，但沒關係，山再等一等，下回再請他講山。」

對於李明璁，詹宏志說，當初和李提到：「你為什麼需要學校給你課呢？你自己出來開課，學生就來了。」果然李明璁在台大博雅館做了「失敗者社會學」，講12本社會學名著，在詹宏志看來，那樣的選題與排列、引申，堪稱經典、是台灣演講的典範。

詹宏志本希望李明璁講這套魯蛇社會學，但李選了有童話性質的小說，「他有社會學的眼光，能把書的內容跟現實生活相連結。」

詹宏志看馬世芳，是「台灣寫音樂相關文章最博學、寫最好的一個人」，看到其選書以散文集跟詩集為主，而詩與歌的界線流動，「他讀任何書，你可以預期得到和別人完全不同的想法。」

詹宏志談富察的幾個特質，第一個是他讓台灣人重新對讀世界史跟文化史有興趣，富察打破民族的界限，交叉看世界，儘管這幾年這類出版不少，但推動最力的人是富察；其次是他有伊斯蘭眼光，有獨特的背景，是旗人、滿人，有一個「對抗漢族」的態度，因此會有獨特的觀點。

對於顏擇雅，詹宏志說：「她會講的很有趣，她有一些見解是不隨時俗的，是我佩服她的地方。」

現代版的一千零一夜

「周三讀書會」意在推廣讀書風氣，詹宏志說，並不是要大家放下一切去讀書，「而是當你有空閒時，讀書變成你娛樂的一個選擇；當你讀到一本書有收獲，是開心的，因為讀書不是一個折磨。」

詹宏志反對「讀書有用論」，根據一本書的有用與否決定讀或不讀是不對的，「我希望是純粹的樂趣，樂趣是最好的動機。」

「讀書的樂趣跟游泳一樣，會了才好玩，所以我們要想辦法把讀者弄到會，一旦會了，你就不用攔住他，他自己會找書的。」詹宏志認為，書的樂趣遠超過其它，因為書有「意在言外」的引伸，他自己深得讀書樂趣，這次領讀更是不斷有新發現，「尤其當年沒有Google，現在會讀出更多全新的東西，太有趣了。」

但他也笑說，這次領讀最大的痛苦，在於都沒講盡興，「等我退休，我要找一個地方，像連續劇一樣，每天一直講一直講，不管時間長短，反正我就每天講、愛講什麼就講什麼，大家有空就來聽。」

就像一千零一夜，講書的人樂意一直講下去。