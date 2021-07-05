我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增28例 台北15例最多、屏東群聚增1例

邁阿密塌樓深夜爆破 完全崩塌後繼續搜救

防疫最前線 林筱璞埋首基層醫療 服務鄉親32載

記者謝進盛／台南報導
61歲台南市白河區衛生所所長兼醫師林筱璞任職32年，埋首基層醫療服務鄉親。(圖:台南市政府提供)
61歲台南市白河區衛生所所長兼醫師林筱璞任職32年，埋首基層醫療服務鄉親。(圖:台南市政府提供)

從年輕醫師一路到慈祥醫者，61歲台南市白河區衛生所所長兼醫師林筱璞，32年來多年來埋首基層醫療服務鄉親，近來疫情爆發，更帶領衛生所同仁忙碌為長輩施打疫苗，他的耐心，撫平許多長者不安情緒，更為嚴峻疫情，帶來一股暖流。

林筱璞是台南新營人，台灣國立陽明醫學院（陽明大學前身）畢業，醫師高考及格，專長是家庭醫學專科醫師，短暫在當時省立台北醫院後返鄉，不到30歲就在台南白河鎮衛生所（目前白河區衛生所）服務迄今，一晃眼已32 年，歷經SARS到目前新冠肺炎疫情衝擊，林筱璞任勞任怨，在基層醫療把關。

5月19日全台升為三級警戒開始，各地衛生所身處防疫最前線，林筱璞帶著醫護人員，從衛教宣導、疫調、篩檢、施打疫苗樣樣來，5月下旬，白河更爆發確診群聚案，衛生所除防疫工作還得安撫人心，白河衛生所醫護人員不眠不休，在衛生局協助下，成功守下這一關。

而前幾天85歲以上長輩接種疫苗，白河衛生所每天都湧入幾百人次施打量，林筱璞耐著性子帶領同仁，不疾不徐為長者解說，更不忘衛教叮嚀，除是社區醫療守護者，更是在地長輩信賴的好朋友。

甚至，日前白河爆發群聚案，有同事擔心傳染病毒給家人，好幾天都自主管理、不敢回家，錯過小孩生日自責眼淚潰堤，林筱璞也適時安慰，穩健帶領醫護人員繼續貢獻一己之力。

「他是沒有官架子的長官。」個性低調的林筱璞不愛曝光，多年來默默在基層醫療稱職扮演自己醫師角色，白河衛生所共有13名同仁，與林筱璞同事逾20年的 同事說， 林筱璞不論對患者或同事「都同款」，個性隨和很有耐心，在地方醫療蹲點逾30載，從當年一頭黑髮，迄今雙頰髮線斑白，真的很難得。

疫情 疫苗 防疫

上一則

結合2黃昏產業 台書店「永樂座×失戀排行榜」疫中開張

下一則

舊光碟片的第二春

延伸閱讀

親綠民調 最適合的總統 侯友宜首度超越賴清德

親綠民調 最適合的總統 侯友宜首度超越賴清德
前議員童仲彥當男優拍成人片 師長：震驚

前議員童仲彥當男優拍成人片 師長：震驚
黑白集／別再獵巫…這回換屏東喊話了

黑白集／別再獵巫…這回換屏東喊話了
防疫？3香港團體申辦七一遊行遭拒 批警「向中共獻媚」

防疫？3香港團體申辦七一遊行遭拒 批警「向中共獻媚」

熱門新聞

吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（下）

2021-06-27 03:02
吳孟芸／圖

永遠不必等的男人（上）

2021-06-26 03:02
黛安／圖

不公的遊戲（上）

2021-06-30 03:02

告別式裡的笑聲

2021-06-27 03:01

至友的兒子

2021-06-29 02:00
黛安∕圖

不公的遊戲（下）

2021-07-01 03:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
若想退休到底該存多少錢？專家這麼說

若想退休到底該存多少錢？專家這麼說
遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升

遊客湧入賭城 擠爆舞池…內州卻確診數飆、住院率升
CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗
第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了

第3胎想生兒 一舉來了4男娃 老爸爸興奮的哭了
給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職

給千萬股票也留不住 中國晶圓龍頭研發副總裁突離職