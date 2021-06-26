McAfee之死：斃命西班牙監獄「防毒教父」的荒誕冒險

以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家約翰．邁克菲24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。（美聯社）

「最天才的防毒軟體...與最令人猜不透的『防毒教父』。」以自己之名創辦著名防毒軟體McAfee的美國傳奇企業家——約翰．邁克菲（John McAfee）——24日下午突然死在西班牙的巴塞隆納監獄。死時75歲的邁克菲，過去曾是叱吒北美的「防毒教父」，但在1994年賣掉公司後，邁克菲就一直過著充滿紙醉金迷、陰謀論與死亡犯罪的荒淫人生，除了糾纏多起非法軍火、販毒控訴外，邁克菲更涉入了一起極度戲劇化的「謀殺芳鄰命案」，之後還因虛擬貨幣詐欺與逃漏稅而遭到美國聯邦政府通緝 ，殊不知他卻趁亂搭上豪華遊艇偷渡海外。

「被告的畏罪自殺」

根據已知公告顯示，邁克菲的監獄死因，明顯是上吊自殺。西班牙司法部 表示，邁克菲是在2020年底應美國司法部之請而在西班牙被捕。雙方為期半年的引渡庭，也在2021年6月23日——也就是邁克菲自縊的幾小時前——判決同意「引渡回美國」，因此全案也被各方初判為「被告的畏罪自殺」。

邁克菲是全球防毒軟體巨人McAfee的同名創辦人。在過去的1980年代，邁克菲原本只是初代矽谷的工程師，但卻剛好相中了當年正要崛起的個人電腦時代，並精準鎖定「惡意軟體防護」的新興商機。（路透）

然而邁克菲之死卻引發了美國媒體的「懷舊情緒」，這一方面邁克菲算是防毒軟體界的第一代天才門面，也是80年代末期發跡的一代軟體創業家；二方面是賣掉公司後的邁克菲，開始以「癲狂富豪」的獵奇形象，活躍於八卦版面。

但同一時間，邁克菲之死也吸引了一些更知名的憑弔者——像是因洩漏「稜鏡計畫」而同樣被美國聯邦政府通緝的「第四公民」史諾登（Edward Snowden），以及維基解密WikiLeaks，都趁勢批評邁克菲之死，「都是美國不公平司法迫害」。

死時75歲的邁克菲，是全球防毒軟體巨人McAfee的同名創辦人。在過去的1980年代，邁克菲原本只是初代矽谷的工程師，但卻剛好相中了當年正要崛起的個人電腦時代，並精準鎖定「惡意軟體防護」的新興商機。

華盛頓郵報回憶：1987年時，世界上正出現了史上第一隻針對個人電腦的電腦病毒「大腦」（BRAIN），自行破出解毒方程式的邁克菲也因此聲名大噪，並於同年轉行開設了防毒軟體公司McAfee。

由於McAfee當年的服務尖端到位，各種惡意程式的電腦攻擊也隨著電腦使用的普及而高速蔓延、變化，因此搶先卡位得先機的邁克菲，也迅速帶著McAfee攻城掠地，只用短短5年就在北美防毒圈裡搶下了70%的市占率，甚至全美百大企業中就有一半以上選用McAfee的服務。

然而當人類大步邁向網路時代的前夕，邁克菲卻選擇金盆洗手，並在1994年以1億美金的代價賣掉並退出McAfee。手握財富的他，之後也開始矽谷另開投資，但接續的其他業務卻都沒能和McAfee一樣，具備全球知名的地位招牌。

邁克菲的財富、聲譽與地位，在2008年金融海嘯後急轉直下，根據他本人的說法：金融海嘯所造成的虧損，讓他損失了96％的財富資金。與此同時，他的身心與稅務狀況，也都同時出現問題。最後，他才以人身安全、避稅保障與個人選擇等理由，於2011年移居加勒比國家貝里斯。

「一直擔心被暗殺」

然而邁克菲的乖張行為，卻越發明顯。除了不斷在海外累積槍砲、恐嚇、持有毒品...等犯罪紀錄外，他的疑心病也越來越重。根據金融時報與貝里斯政府的說法，邁克菲一直很擔心被暗殺，竟然就在貝里斯的海濱宅邸招募「武裝傭兵」充作保鑣。周邊鄰居也對於邁克菲囤積軍火的舉動大感困擾，沒想到懸疑的悲劇竟因此發生。

邁克菲被逮後表示：自己絕對不是槍殺鄰居的殺人兇手，但卻在瓜地馬拉叢林裡發現與未成年少女、共處在重武裝的軍火庫裡躲藏，圖為邁克菲在瓜地馬拉。（ 美聯社）

2012年11月11日，一名52歲的美國投資企業家法爾（Gregory Faull），在貝里斯的自宅內被槍殺身亡——媒體一開始沒有太多聯想，但隨後卻發現法爾竟然就是邁克菲的鄰居，兩人過往一直有相處衝突，法爾屍體被發現的兩天前，其他鄰居也都目擊了邁克菲登門與法爾大吵架的證詞，因此名滿天下的防毒天才邁克菲，也因此被貝里斯警方列為「主要嫌疑人」。

華盛頓郵報報導：被外界懷疑涉入毒梟網路的邁克菲，在貝里斯出現的許多怪異舉動，像是放出兇猛獵犬在鄰里「巡邏」隨機咬人，就讓他與鄰居法爾多次發生口角。而在命案發生前幾天，邁克菲的幾頭「放牧獵犬」就被人下毒殺害，火大的他才會上門吵架，一口咬定是法爾毒狗，要他「殺狗償命」。

怪異的是，雖然貝里斯警方沒有在法爾家中找到足以指控邁克菲的直接證據，但邁克菲卻突然不知所蹤「人間蒸發」，一直到他被鄰國的瓜地馬拉警察逮捕並遣返美國後，大家才知道邁克菲竟然偷渡逃亡。

邁克菲被逮後表示：自己絕對不是槍殺鄰居的殺人兇手，但卻在瓜地馬拉叢林裡發現與未成年少女、共處在重武裝的軍火庫裡躲藏，

「我怕被貝里斯警察栽贓！怕他們派出反恐部隊來抓我、刑求我、殺我滅口」。

但對此貝里斯政府卻是極為光火，並譴責邁克菲「發神經亂說話」。不過全案最後也因為邁克菲的逃亡，至今仍無法破案。微妙的是，被抓回美國的邁克菲，反因為「富豪涉嫌殺人還境外逃亡躲追殺」的懸疑情節，而成為八卦媒體追逐的獵奇對象，各種採訪、社群操作、甚至是回憶錄版權出售，反而把一度過氣的邁克菲推回了高峰。

不過由於「殺人嫌疑」與「古怪富豪」的標籤，後來收購McAfee的新老闆——Intel——也一度打算取消或更換McAfee品牌名稱。對此，惱火兼作秀的邁克菲，也特別拍了一部令人瞠目結舌的網路影片：片中邁克菲邊喝酒、邊抽煙、邊作勢吸食毒品，「我來教大家如何刪除McAfee這個超爛、爛爆的噁心軟體。」

「我找到方法了！最好的解安裝方式就是——碰——開槍打爛他！」

狂人化的邁克菲，自此就再也回不去了。

邁克菲重新開始的「狂人行銷」，讓他重新得到了顧問、自傳合約，各種投資之外，他也開始推廣加密貨幣，除了大幅改善財務狀況，在2014到2018年間更賺進了千萬美元。但這樣發大財的氣勢，卻很快地被美國財政部盯上——因為聯邦稅務處發現：邁克菲這段時間的鉅額所得，竟然一毛錢都沒有繳稅。

雖然邁克菲認為自己是收入是合法避稅，但司法部與財政部的後續調查卻發現：邁克菲大量使用人頭帳戶洗錢，在加密貨幣的投資招募中更涉嫌詐欺犯罪。因此在貝里斯的殺人嫌疑人之後，邁克菲再一次地官司纏身。

「我就是不想繳稅」

不料被聯邦政府查稅的邁克菲不僅不尋求認罪協商，反而故技重施再一次地選擇「偷渡逃亡」，並於2019年搭著私人遊艇逃到了古巴。邁克菲自此成為了「美國通緝犯」，但他的狂人個性卻仍然不改，面對媒體也毫不隱瞞地表示：

但邁克菲惹到的對手畢竟是全世界最難纏的美國聯邦稅務局，因此本回的逃亡人生很快地就在2020年10月落幕，躲到歐洲的邁克菲被西班牙政府「應美國的要求」將之逮捕，並暫時關押在巴塞隆納看守所8個月，等待這個星期三的引渡庭判決決定。

死時75歲的邁克菲，過去曾是叱吒北美的「防毒教父」。（美聯社）

美國司法部對西班牙法院表示，邁克菲有多項逃亡前科又是知名的逃稅與經濟通緝犯，於法律上應該由美國引渡回國接受司法調查與可能的制裁；但邁克菲本人卻向西班牙法院苦苦哀求，強調自己不是作奸犯科的人，但回國以後卻可能被判處30年的超長重刑，

「考慮到我已經是75歲、行將就木的老朽，無論是要關我30年、還是要面對長達多年的關押訴訟，美國政府的做法都等於要把我一路關到掛、關到死！所以我請求西班牙法院以人權與人道為考量，拜託不要把我引渡美國。」

邁克菲主張自己被查稅、被通緝，都是美國政府的政治迫害，因為他提倡的毒品解禁與網路非武裝化的極端自由主義理想，得罪了當權人士。但事實上，邁克菲所提出的種種政治理念與個人哲學，往往都被自己的古怪新聞所掩蓋，加上其人經歷爭議太多，因此從沒得到有效的社會共鳴。

最終，2021年6月23日下午，西班牙法院判決「准許美國引渡邁克菲」。但幾個小時後，西班牙時間晚上7時，75歲的邁克菲就被發現在看守所牢房內上吊斷氣，現場搶救無效後宣告死亡。

邁克菲死亡的消息，很快地就傳遍全球。社群媒體一方面哀悼「McAfee現在繼續在和我收錢，怎麼邁克菲卻死在了監獄裡」，一方面也不免盛傳各種陰謀論。但截至24日為止，西班亞檢警與法醫都已判斷邁克菲死於自殺，各種網路謠言也都沒有足夠的證據能解釋有誰想殺他。

比較特別的是，邁克菲的死在國際主流媒體中，多以「怪異鬼才的悲涼謝幕」為報導主軸，唯有兩大異議明星——斯諾登與Wikileaks——公開把邁克菲的死，怪罪給美國司法體系。（ 路透）

「怪異鬼才悲涼謝幕」

比較特別的是，邁克菲的死在國際主流媒體中，多以「怪異鬼才的悲涼謝幕」為報導主軸，唯有兩大異議明星——斯諾登與Wikileaks——公開把邁克菲的死，怪罪給美國司法體系，並呼籲國際社會應該斬斷與美國的引渡協定，「直到美國人民修好法律制度為止。」

「歐洲各國應該停止把非暴力嫌犯引渡回美國，因為美國的司法體系根本不公義——他們的監獄系統還極其殘酷——所以邁克菲身為美國人寧願去死也不肯回國投案，他都如此了，更何況是阿桑吉（Julien Assange，Wikileaks創辦人）呢？」

因洩密問題而被美國通緝的斯諾登目前流亡於莫斯科、受俄國庇護；而被厄瓜多倫敦大使館驅逐的阿桑吉，目前則被關押在英國看守所，並持續與美國司法部進行跨海引渡訴訟。根據2021年1月底的英國法院決定，身心狀況持續惡化的阿桑吉目前不符合引渡回美國的條件，若讓把他送回美國受審，有可能對當事人造成健康與生命威脅，但同時英國法院也不准許保釋申請，相關訴訟程序也成為斯諾登與其他網路異議人士持續喊話，試圖遊說拜登政權協商特赦以解套這長年死局。