鈺統當食安模範生 燕麥片王國行銷全球

鈺統食品已完成二代接班，圖為創辦人謝日鑫（左起）、董事長吳翠玉、總經理謝孟甫。(記者宋健生／攝影)

燕麥片是許多人從小吃到大的早餐，但多數人並不知道，台灣 平均每三個人中，有一個人吃的燕麥片原料是來自雲林斗六的鈺統食品。

今年成立35年的鈺統，規模不大，員工僅200餘人，卻是亞洲首屈一指的穀物製造及代工服務供應商。其所生產的各式加工穀物原料，產品涵蓋休閒零嘴、有機食品、沖泡飲品、養生配方及特殊營養品，品項多達上千種，並外銷日本、香港、美國 、澳洲 、紐西蘭、中東及東南亞國家，成為台灣營養保健沖調飲品、專業穀物產品的技術領先者。

總部位於雲林科技工業區的鈺統食品，1987年由董事長吳翠玉與時任總經理的夫婿謝日鑫共同創立，從進口貿易起家，最初自澳洲進口燕麥、黑麥等原物料，並代理澳洲最大穀物廠「托比叔叔」（Uncle Toby's）等國際大品牌系列產品。

謝日鑫與吳翠玉是中興大學農藝系的班對，兩人在求學時期感情就非常好。謝日鑫後來研究所讀的是糧食作物，吳翠玉則進入台大植物研究所，為日後創業奠定紮實基礎。

謝日鑫1978年退伍後，曾在紅牛奶粉工作二年，1980年展開創業之路，先在淡水租廠房成立佳寶食品，生產高蛋白麥精片等嬰兒輔助食品，主要供應國防部福利總處。

謝日鑫當時聽從指導教授的建議，創業後開始研發米穀類嬰兒食品，受到西方「燕麥是好東西」的觀念影響，因而原料多採用台灣稻米與澳洲燕麥，全力生產健康的穀物類原料食品。

1987年鈺統食品正式創立，1993年在雲林斗六工業區購地建廠。而後，鈺統即以天然、健康、營養為理念，從食品原料貿易商轉型製造服務工廠，最初從事黑棗、葡萄乾分裝，以及生產即時燕麥片等產品。

謝日鑫夫婦刻意選定在農業大縣的雲林設廠，並成立第一條完整的即食穀物生產線，投入即食燕麥片的生產，目前仍為台灣燕麥穀物市場中，除外商品牌之外的唯一本土專業生產線，彰顯其高度專業與不可取代性。

目前，鈺統在雲林斗六工業區、雲林科技工業區及上海、安徽等地擁有五個生產基地，並在上海、廈門設立製造與商貿公司。據統計，台灣每年進口約1.8萬噸燕麥，鈺統就占了三分之一。

塑化劑風暴 勇敢面對問題

鈺統創業以來，也並非一路順遂。2011年台灣爆發塑化劑事件，部分供應商在合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑取代棕櫚油，間接讓許多知名品牌、代工廠受到波及，鈺統自然也無法置身事外。

在社會輿論一片撻伐聲中，許多加工業者莫名被指稱為加害者與幫凶，謝日鑫面對有史以來最嚴重的食安問題，選擇不推託責任，勇敢面對。鈺統不但主動向衛生局通報，並且全面回收銷毀有疑慮的產品。

這次的食安危機，也成為企業轉機。鈺統的主動積極，深獲衛生部門肯定，多次獲選為衛生機關稽察人員訓練見習指定的合作廠商，為業界帶來示範作用。

也因為信實可靠的處事風格，加上盡全力協助客戶處理消費者問題，鈺統也贏得更多客戶與消費者的信任，讓公司順利度過塑化劑風暴。

「鈺統堅持不做一般喊價式的工廠代工，」謝日鑫說，鈺統是全台第一家擁有美國農業部USDA有機驗證的燕麥片生產線，可以行銷全球，也為產品設下競爭門檻。