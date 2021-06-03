台裔創投家莊人川73歲癌逝 生前推動新創提攜後進

舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠（右二）回憶，莊人川（中）慈祥謙虛，樂於幫助後輩。（圖：葉至誠提供）

台美知名科技創投家莊人川罹癌辭世，享壽73歲。他曾是宏碁 集團北美市場的元老戰將，並在創業之路提攜年輕人才。去年他接受中央社專訪，呼籲台灣 跟上遠距醫療國際趨勢。

紀念北美創投界台裔代表性人物莊人川（Ronald Chwang）的追思網站上，他的家人宣布莊人川於5月25日在西雅圖過世的消息，並以「朝向下一個歷險」向他告別。

他的親人在訃聞中指出，「莊先生早年是一個優秀的學生，中年和晚年是一位成功的企業家和創投家，幫助了許多創業的年輕人。他是一位慷慨和體貼的丈夫、兄長和親家。他喜歡旅遊，對攝影有濃厚的興趣。」

莊人川生前是智融美洲公司（iD Ventures America）董事長兼總裁。他在1980年代從美國 回到台灣前，曾服務於英特爾（Intel）、加拿大北電網路公司（Nortel）的前身北方貝爾研究所（Bell Northern Research）。他於1992年到1997年間與宏碁集團創辦人兼榮譽董事長施振榮一起打拚，拓展宏碁的美國市場。1998年起，他協助矽谷、大波士頓地區與西雅圖的創新科技公司。

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莊人川進入創投界之後，20餘年來他協助年輕創業者，重視傳承的他也是2014年創立的「矽谷台灣天使群」（SVT Angels）創始人之一暨創業導師。

疫情蔓延時，美國對遠距醫療、線上診斷訂出收費標準且進入實戰。莊人川去年7月接受專訪，展望這股國際趨勢，建議台灣善用科技產業能力和完整的健保系統積極佈局。

舊金山台北經濟文化辦事處科技組長葉至誠表示，莊人川從發現癌症到離世短短2年，令人不捨，也更加懷念他提攜晚輩、為人謙和的風采。

莊人川抗癌過程中與家人住在西雅圖，他曾給葉至誠簡訊，提到治療期間的起伏。當去年被告知檢查確定沒問題時，性情中人的莊人川送了一箱水果給醫生，以「慶祝重生」。那時他說，「好珍惜自己的健康及與親友相處的時光」，但他今年病情轉壞。

訃聞上有著親友的懷念，「他撒手離去太早，留給夫人司徒麗坤（May Seto）、 妹妹莊人介和親友們永恆的回憶」。莊人川1948年在上海出生、成長於台灣，曾在新加坡、加拿大和美國接受教育，為南加大電機博士。