婚紗店孫子邱承漢 返鄉創業老市場重生

邱承漢辭去北部工作，回到外婆家保留老屋。(攝影／曾原信)

高雄鹽埕第一公有市場平日的午後，早市的喧囂暫歇，有點幽暗，兩側商店街有店主搬了板凳坐門口聊天。

邱承漢領著訪客走進攤台區，點著這攤賣餐酒、那攤賣台式小漢堡，都是年輕人進來開的店，手一指，彷彿點金，是他和夥伴們努力數年，讓這曾經繁華散去的老市場重現生機。

如他兩臂上的刺青，「To love with all your soul」（用靈魂的全部去愛）、「and leave the rest to fate」（剩下的交給命運），所以邱承漢敢辭去台北金飯碗返回港都，保留老房子、投入社區營造，要讓日治時代有「銀座」美稱的鹽埕再展光華。

邱承漢說：「就覺得我要做，不做會後悔。」

外婆家的婚紗店

叁捌地方生活暨叁捌旅居創辦人邱承漢10歲前是在外婆家長大的。這外婆家不一般，當時是鹽埕區有名的「正美禮服店」，邱承漢的母親和她的手足都在店裡幫忙，幾個小蘿蔔頭就跟著到店裡。

店裡生意很好，外面有漂亮的婚紗，客人來挑婚紗、做美容、拍婚紗照，幸福的人來來往往，邱承漢和幾名表兄弟姐妹跑來跑去，就這麼長大。

那是1950、60年代，半個世紀過去，公司還在，只是已在多年前轉型成外銷，那時邱承漢18、19歲，高雄孩子展翅北上求學，婚紗門市安安靜靜收了。

邱承漢推甄上了政大財政，只因第一次到政大，「霧、雨、山城、有茶園，還爬坡，天哪，可以在這麼浪漫的地方唸書真是太好了。南部小孩就被騙了。」

半年就後悔。雨下不停、看不到太陽，也沒有海，再不能像高中時偷騎機車載女孩去西子灣看夕陽，可邱承漢在台北第一次騎門出校門就迷路，還誤闖禁行機車的台北車站前道路遭警察攔下，「那恐懼感愈來愈深，覺得台北是個好危險的城市。」

再加上還有點「鄉下小孩」不如北部同學潮和時尚的小自卑，於是邱承漢更加自閉地宅在宿舍，直到大二交了讀東吳的女友，每天為愛往返，這才習慣了台北。

但邱承漢開始思考一個問題，每當朋友要他帶伴手禮回台北時，他想不透高雄有什麼特色，「這個問題一直到我30歲回到高雄、開始創業的時候，都一直在尋找答案。」

邱承漢回到高雄後，才認真去爬梳高雄的歷史、鹽埕的發展，認識這個以藍領階級為主的工業城市，「小時候，我們都會被人家講說是『文化沙漠』，我們好像真的沒辦法反駁，可是慢慢地，這幾年的改變非常大。」

邱承漢打開老屋，想讓更多人認識他成長的老房子。(攝影／曾原信)

被雷打到的決定

外婆的禮服店現在是叁捌旅居，分別指西元1930和1980年，是外婆和邱承漢的出生年分，象徵著兩代的傳承。這中間有一個關鍵時刻，邱承漢說：「真的是被雷打到。」

2011年，邱承漢已在台北待了12年，在大銀行工作，某日去台南玩，走到剛剛興起的神農街，有一點點商業、可是又很多有趣的事，但主要還是民宅，「那很衝擊我，在那個當下，我是真的被拉回到小時候成長的這個區域跟這棟房子。可是我已經很久沒有想起這件事。」

「就有一個很強烈的聲音告訴我，鹽埕好像也可以變這樣，好像可以回來，借用現在空著的那棟房子，做一些什麼事情。」邱承漢說：「就真的是那個moment。」沒有任何理性評估，甚至那時的他就是一個普通的白領，但他只用三個月，光速辭職返鄉。

「我30歲前後，真的是兩種人生。」邱承漢發現，30歲之前像照著一個人生劇本在演，跟著一個成功的樣板在走，在辭職前，他只差兒子就「五子登科」了。但那一個「雷」，讓他發現內在的渴求。

保留老房子

要動用外婆的「起家厝」，邱承漢當然要先經過外婆的允許，當時這房子已閒置五年，老人家看到外孫願意回來，也很高興，整件事並沒有太大阻力。

邱承漢從小就對旅宿空間很有憧憬，曾幾度考慮念餐旅相關專業，讀政大企管所時，實習都挑了去台北凱撒飯店當總經理特助，旅行時也喜歡找最新、最有特色的旅店，所以將老屋改成民宿 或旅館 ，是一個也滿足他私心的選擇。

在邱承漢的理想中，這個旅店應該具備兩大功能：一部分是做住宿，另外一部分是辦活動、展覽。他想把童年成長的區域介紹給大家。

最大的改建是打了很多天井，引導自然光線進入；其次是盡可能留住老東西。幸好落成後，外婆很滿意，不但不在意屋裡被打了很多「洞」，還幫忙去跟老朋友解釋外牆不拉皮的原因。

但美好的理想在法規面前就遇阻了。邱承漢很快就發現，在當時法規下，市區未開放申請民宿，只能申請資旅館牌照，但要拿到這張牌，就必須打掉老宅裡不符最初建築圖面的旋轉樓梯。

邱承漢艱難地決定了不拆除，「因為回來最重要的目的就是留住老房子，如果又拆除了最重要的東西，就本末倒置了。」這個結果是，2013年開幕後即遊走在灰色地帶，有收不完的罰單，到第三年，真的不想遮遮掩掩像在搞非法，遂停下民宿業務，改為月租。

幸運的是，原本團隊在前三年只用30%的力氣做社區活動，利用旅館業務閒暇時辦展覽、做導覽，結果到2016年轉型時，這才發現曾經做過的都會累積，得以順利轉型。

邱承漢希望為傳統市場注入新鮮活力。(攝影／曾原信)

帶動社區一起來

正如公司名稱，30與80年代之間正是鹽埕從起飛到停滯的階段，邱承漢想帶大家去認識的鹽埕老店都傳自那個年代。但他記得最初總被店家拒絕。

邱承漢慢慢去和在地「搏暖」：「我是那個正美禮服的孫子，現在回來了，想要帶人家來認識你們。」關係慢慢培養起來、活動慢慢做了起來。

前三年還以旅宿為主時，在店內辦了很多展覽、講座，還找林強來辦講座、請歌手演唱；轉型後，邱承漢更走進社區辦活動，後來活化傳統市場，也會封掉一條小商店街，辦紀錄片首映。

「會走進市場，第一個還是情感啦。」邱承漢說，小時候跟著大人去市場，店家就會請吃東西，這種美好的印象留存著，回到鹽埕後，發現傳統市場式微，還一直有人提議要廢傳統市場，「我想證明傳統市場在這個時代還是被需要的存在，但是必須轉型，以符合現代人的需求。」

之前，鹽埕第一公有市場分兩部分，商店街是一排約一坪左右的小店，原是賣舶來品為主，早年生意興隆，後來舶來品不再稀奇，這裡自然沒落；市場內則有賣豬、賣魚的攤台，只剩10攤，明顯感覺是一個被遺忘的地方。

經過邱承漢團隊五年來的努力，如今市場內已有多家青年攤商進駐，賣各種新式商品，偶爾還會辦活動、展覽，於是早上有傳統攤商賣豬雞魚，下午青年開店。也逐漸有刺青、古著等創意店家進到商店街，也開始有年輕人進來逛。

邱承漢在市場裡辦市集，第一次弄了50攤，塞得滿滿的，請音樂人林強在市場裡演出，就賣了200張票。

一到周末更熱鬧。「現在進去看，不會覺得沒落，反而變成一種特色，內行的觀光 客除了到駁二，也會走五分鐘到這裡。」邱承漢說：「就像我在神農街最初看到的，沒有商業化到很多連鎖品牌進來，都是非常有個性的小店，這就很像我一開始想像的鹽埕可以有的樣貌。」

邱承漢工作團隊的進駐，也達到平抑租金的效果，吸引更多年輕人進駐，同時這種老舊的氛圍及人情味，老店家與青年店家之間的交流，都形成一種魅力，因為「最大的吸引力就是陪伴感」。

邱承漢做藝術家駐村，隔年串連年輕人開的創作工作室跟老店合作開發商品，只有靜態的成果展太無趣，於是弄了一個「埕人運動會」，除了「鹽埕人」之意外，也有「成人」的諧音。玩很瘋，就要不正經的運動會。

脈絡還是有的，先田調能代表鹽埕的事物，讓選手知道參加這場運動會是有文化底蘊的，然後才開始想怎麼瘋，大胃王折返跑是介紹在地小吃、老揹少接力賽象徵老店帶新店，還有拿長筷將繩子穿過安全帽上面的孔，也反映本區代表性的鈕扣產業。

運動會也在廟口辦過，就和廟方合作，設計加入廟方歷史、點燈、拜拜、搏杯等儀式；2020年以防疫為主題，辦在西子灣的沙灘，要在安全距離下吃喝玩樂。這活動辦著辦著，辦出了一批死忠粉絲。

在幽暗長巷裡的銀座聚場

旅宿只做三年，成為邱承漢的未竟之夢，但又是冥冥中的助力，民宿法規正好逐步鬆緬，在高雄最老的、從日治時代就有的商店街，也有老屋要賣，又是水到渠成。

這裡，邱承漢之前帶導覽進去，當時一整排商店街只有兩、三個店面亮著燈，可以預期不久的未來就是全暗的一條巷弄，但在他眼中，這個巷子很迷人。

這裡都是世居，房子多半是左鄰賣給右舍，很少公開上市，但就被邱承漢看到了，又憑直覺地去買了下來，這次終於可以做民宿，「也是一件好事，我2018年開始做『銀座聚場』建築設計時，和2011年剛回來的狀態已經完全不一樣了。」

當年只是一個剛返鄉的上班族，不確定自己要什麼，到2018年已很明確知道當下的自己喜歡什麼、想在鹽埕做什麼、這裡該是什麼定位，「銀座聚場有點像我給自己的一個10年階段成績單。」

五層樓的「銀座聚場」，一、二樓是咖啡館，讓非住宿的客人也有理由進來坐一坐，了解這裡的故事；三樓以上是住宿，主打包棟，最多可以住八人。「銀座」裡都是邱承漢自己喜歡的物件，是他梳理內心後成果：「這個空間滿能代表現在的我。」

往內探求

種種的變化，邱承漢說，都在人生的意料之外。本是以旅宿為主、社區為輔，後來變成社區為主，做著他剛回高雄時叫「文創」、現在叫「地方創生」的事，然後又開了第二家店，「我就是很順應著命運的安排。」

但他也慶幸有在台北工作的經驗，更能對比到高雄步調的慢，「高雄是一個很適合生活的城市，滿平衡的、有一種餘裕感。」就是那種「餘裕感」，讓他回來後，不急。

「這個『等一下』，或留白、留空，創造了很多可能性，如果我還是以前台北的那個自己，很多事情不會發生。」邱承漢說，如果一回來就做傳統市場，可能會失敗，也不會有銀座聚場出現，「我就是等，反正我想做這件事，該發生的時候它就會出現，讓子彈再飛一下。」

「30歲以前的經驗，已經知道我曾經那樣過，但最後不是我真正想要的。」邱承漢說：「所以當同樣的考題又出現時，我可以清楚判斷，什麼只是去滿足他人的期待、什麼才是我真正想要的。30歲後的一個原則是，要很誠實，不管是對外人或對自己。」

邱承漢樂見傳統市場有更多創新店家進駐。(攝影／曾原信)

鬆的生活

邱承漢愛爬山，緣於2011年離職後，萬事急不得，開始往戶外跑，泳渡日月潭、騎單車、爬山，從最早跟商業隊去爬百岳入門款，到後來爬雪山時認識詹偉雄，被帶著進入另一階段的真正的爬山。

跟了幾趟之後，邱承漢很明確知道自己沒在追求百岳，只是想花更多的時間待在山裡面，所以後來就自己一個人去爬山，享受「重新開關機」的狀態。

旅行也是往內尋求。他早年的旅行很觀光客，2011年離職後，開始大量的旅行、自駕、住好旅館，直到邱承漢認識游智維，進到另一層次的旅行，去台東關山打工換宿七天，上山砍竹子回來修籬笆，「完全打開我對旅行的想像，原來應該要真的進到一個地方去生活。」

邱承漢也參加雲門「流浪者計畫」，去九州兩個月。那是他人生中的一個低潮，旅宿剛關，對未來有點茫然，和前妻也正在談離婚，「我想先離開這個現狀，需要一點空間去呼吸。」

他選擇了跟高雄很接近的九州，訂了「家港」的題目。繞島一周，騎著80cc的機車，一個月裡盡可能走遍每一個港口，「我的人生狀態最好應該在那個時候，整個人超鬆，再也不想工作的事。」

那時候每天最重要的事情就是起床，然後賴床、決定早餐、好好沖一杯咖啡、洗衣服，然後散步到超市撿特賣品。「整個人被清的很乾淨，因此會找到一些答案。」邱承漢說：「那個答案後來浮出來，就是生活，就是這樣的生活感。」

回來之後不再迷惘。邱承漢說：「我離開的時候有很多的疑問，現在我內心很堅強，什麼是對、什麼是錯、該做什麼，不太有什麼動搖我的信心。」

在向內尋找自我後，邱承漢也釐清對再次進入婚姻的抗拒心理，與現任妻子於去年結婚。兩人都喜歡自然，就選在山區的露營區辦了一場婚禮，婚後因工作關係多半時間分居南北，一到假日就相聚。

回看自己返回港都的歷程，先是整理好一棟老宅，讓更多人認識它，第二階段進入社區、第三階段有了銀座聚場，「下一階段就該告訴大家，鹽埕不再只是從駁二出發、或止於駁二，應該是全區式的脈絡。」

「有更多這樣的街區可以更均質性地一起發展起來，也給想要進到鹽埕的年輕人更多的選項。」邱承漢說：「我覺得好多事情可以做，我很期待。」當年鹽埕那個婚紗店的孩子，摩拳擦掌，又要幹大事了。