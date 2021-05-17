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退休副校長成5星級養蜂達人 找到事業第二春

記者／魯永明
嘉義縣萬能工商前副校長侯嘉福退休後投入養蜂，再創事業第二春。（記者魯永明／ 攝影）
嘉義縣萬能工商前副校長侯嘉福退休後投入養蜂，再創事業第二春。（記者魯永明／ 攝影）

「嗡嗡嗡，飛到西又飛到東，一天到晚勤做工。」服務教育界32年的台灣嘉義縣萬能工商前副校長侯嘉福，三年前退休投入養蜂行業，與妻子王淑華利用太保市自家果園，經營「嘉福養蜂場」，網路行銷及租售授粉蜜蜂，榮獲網路5顆星最高評價，再創事業第二春。

58歲機械工程碩士的侯嘉福，專長機械、電機，未養過蜂的他，退休前10年養10多箱當樂趣，竟玩出興趣。退休擴大飼養規模，在高鐵太保車站附近養了近百箱，多達300萬隻義大利蜂，被好友稱「空軍總司令」。

為何投入養蜂業？原來他的妹妹種網室哈密瓜，需蜜蜂授粉，親戚送來一箱蜜蜂，授粉完成後移到他家果樹下。他觀察蜜蜂生態愈看愈有趣，蜜蜂飛行距離半徑3公里，不會迷路也不會跑錯家，從守衛、餵養蜂后和幼子，到採花粉、採蜜等，群體分工合作，讓他感受自然界生物奇妙。

養蜂技術高深，他將養蜂當做學問，買書研讀、上網查資料、向前輩討教，經多次失敗累積經驗，從一箱養到近百箱，變職業養蜂人。

侯嘉福仍清楚記得，第一次接觸蜜蜂，全身包得密不透風，深怕被叮，但還是被叮到，大拇指腫兩倍大，到醫院掛急診，三、四天才消腫，「多叮幾次後就免疫了」。有時天氣不穩蜜蜂較凶，一天被叮十來針都有。

他形容養蜂業有如「特種行業」，不能有恐懼症，見密密麻麻蜂群會害怕，也不能有嚴重身體過敏反應。

「養蜂很辛苦又燒錢。」他說，蜂箱平均2500元台幣（約90美元）起跳，冬天無蜜源，要花錢餵蜜蜂糖水花粉，還要購買蜂箱及刷蜂機，最貴搖蜜機每台逾4萬元。養蜂工具不斷漲價，近三年氣候不穩定，採不到蜜，採蜜工資愈來愈高，在在加重成本負擔。

從教職轉換到養蜂，萬能工商前副校長侯嘉福說，情境差不多，學校授課前要備課，養蜂前也要了解相關知識和技能，唯一不同，上班授課有壓力，養蜂雖辛苦，但少了壓力，見蜜蜂採蜜回來「很療癒」。

「養蜜蜂就得當寵物養，百般呵護。」侯嘉福說，養蜂收入與付出不成比例，飼養一整年，採蜜期約一個月，如遇氣候不順，龍眼樹不開花，就會倒貼。

他以這幾年養蜂經驗為例，農村環境不適合飼養蜜蜂，蜜蜂遇噴灑農藥作物會迷航回不了家，甚至造成蜂群大量死亡、滅群，對養蜂人家是很大的威脅。

他說，政府推動林下養蜂政策，是友善養蜂環境的可行方法，但屆時農作物無蜜蜂授粉，收成不佳，是另一個重大問題。

養蜂幾年，他體會從教職工作轉換到蜜蜂飼養，情境是差不多的。唯一不同的是，上班授課有壓力，健康亮起紅燈，養蜂雖辛苦，但沒有壓力，看蜂群成群飛舞，蜜蜂雙腳採花粉團、花蜜回家情景，心情愉悅療癒，「對蜜蜂付出，蜜蜂會給你相對回報，回報是甜蜜的」。

「人生下半場，我還是要當養蜂人家！」侯嘉福認為，他提前退休，體能健康還好，有剩餘價值，雖養蜂辛苦燒錢，但換得健康無價，還是值得。

退休 義大利 台灣

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