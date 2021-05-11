從電梯小姐到11家旅館老闆 她想當員工的貴人

紀玉蓮說，當年求職、經營事業一路受許多貴人相助，她也樂意助人，希望形成善的循環。（記者王慧瑛／攝影）

渾身散發親和力的紀玉蓮是高雄旅宿業傳奇人物，從飯店電梯小姐踏上創業路，成為11家汽車旅館 老闆，闖蕩商場52年，始終保持初心與熱情。

她說，當年遇到貴人改變她一生，如今有能力回饋，也想成為員工的貴人，多助人傳遞正能量。

69歲紀玉蓮已升格當祖母，依舊活力十足。她說，繼續工作，創造被需要的價值，就是她抗老秘訣。

回首來時路，紀玉蓮語氣變得感性，她說，媽媽當年帶著她們三姊妹另組家庭，兒時感受人情冷暖，讓她更有力爭上游意念。當年僅有國小畢業的她，應徵上高雄市克林飯店電梯小姐職務，成為異數，她相當感念飯店經理姜錦海對她的提攜之恩，開啟她踏進旅宿業契機。

紀玉蓮說，克林飯店是家高檔飯店，接待日本 客為主，員工至少都是高中畢業，她當時在鄰居媽媽牽線下鼓起勇氣應徵，面試時，姜經理知道她學歷不符公司要求，但未一開始就拒絕，而是要她回家照鏡子三天，調整出自己最美好笑容再回來找他。

當年17歲的紀玉蓮想爭取這分工作機會，認真地在鏡子前照了三天，調整笑容、神情，三天後更有自信地再度上門，果然獲得成功錄取的好消息。

姜經理破例錄取當時只有國小學歷的她，紀玉蓮知道不能讓給機會的人失望，加倍認真工作，上衣口袋隨時塞著學日文的小紙條，也常向日本客人請益，很得客人的心。

在克林飯店待了三年，紀玉蓮嚮往再回學校進修，她轉入百麒飯店當總機小姐，一邊到夜間部讀書，完成初中、高中學業。

紀玉蓮說，克林飯店姜經理、百麒飯店董娘等，教她為人處世、經商、理財等學問，讓她一輩子受益。

32歲她和親友合夥創業，當時台灣經濟情勢不錯，加上曾有飯店業服務經驗，很快站穩事業腳步，陸續擴張事業版圖，目前在高屏地區有11家各式型態汽車旅館。

紀玉蓮旗下有11家汽車旅館，房間空間寬敞，且風格多樣化，要讓客人有新鮮感也放鬆身心。（記者王慧瑛／攝影） 紀玉蓮用心款待客人，旅館內房間放置空氣清淨機，展現細膩一面。（記者王慧瑛／攝影）

紀玉蓮艱辛的童年生活，讓她對社會底層有更多同理心，也樂於助人。

六年前高雄氣爆發生後，紀玉蓮旗下旅館提供22間房，讓70名受災戶能安心住宿，還供應三餐、洗衣服務等。她說，災民要修復家園已十分勞心勞力，生活起居就由她來盡點棉薄之力。

紀玉蓮把客人當家人款待，展現經營上細膩一面，也響應政府節能減碳政策，旅館屋頂架設太陽能板，以行動支持綠電。

問紀玉蓮有何養生、抗老心法，她說，努力工作、照顧員工、多助人，是最大成就感，心靈富足，身心自然健康。

每天工作至少10小時，紀玉蓮說，有時回到家躺在沙發就一覺到天明，生活很充實，常忘了已69歲，對經營旅宿業的熱情數十年如一日。