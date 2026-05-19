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Google智慧眼鏡來了 訂咖啡導航全靠Gemini說給你聽 動嘴就能改照片

編譯葉亭均／綜合外電
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Google負責XR產品與平台的總經理與副總裁伊札迪（Shahram Izadi...
Google負責XR產品與平台的總經理與副總裁伊札迪（Shahram Izadi）在2026年I/O開發者大會上介紹兩款智慧眼鏡，螢幕上顯示與兩大眼鏡品牌合作的Gentle Monster Android XR Intelligent Eyewear與 Warby Parker android XR Intelligent Eyewear。（路透）

Google在十多年前推出智慧眼鏡鎩羽而歸後，現在重返戰局，周二公開展示首款以「音訊」功能為主的智慧眼鏡，試圖在Meta已掀起熱潮的穿戴市場中分一杯羹。

Google在年度I/O開發者大會上表示，已與三星電子、眼鏡品牌Gentle Monster和Warby Parker合作推出音訊智慧眼鏡，使用者可透過語音指令與Google的AI助理Gemini互動，這些眼鏡能夠與Android與iOS裝置相容，預定秋季上市，但尚未公布價格與確切上市日期。

負責Android XR產品與平台的主管伊札迪（Shahram Izadi）在開發者大會主題演講中表示，「這只是今秋即將上市系列中的頭兩款設計」，新款智慧眼鏡將讓配戴者「解放雙手，抬頭挺胸」。

他說，這款眼鏡的設計目的是全天候為使用者提供Gemini方面的幫助，將資訊「私下說給你的耳朵聽，而不是顯示在螢幕上」。

戴上這款眼鏡，用戶可以詢問導航路線、播放音樂、接聽語音電話、收聽通知摘要、添加行事曆安排，還可以請求Gemini提供即時翻譯。

產品經理巴提亞（Nishtha Bhatia）在大會上示範使用這款音訊太陽眼鏡啟動Gemini、連結餐飲外送平台DoorDash並訂購咖啡。她也讓Gemini幫忙讀取未讀簡訊摘要，並新增行事曆事件。

Google在部落格貼文說，這款眼鏡可提供一步一步的導航指引，並讓使用者詢問Gemini關於眼前所見的一切。它還能拍照，並使用Google的AI影像生成工具Nano Banana，透過指令「Hey Google，拍張照片並幫大家加上搞笑帽子」來「改造影像」。使用者能透過按鍵或語音啟用拍照或攝影功能，眼鏡的LED燈將亮起，提醒周圍人士攝影功能正在啟用。

Google也正在研發具備「鏡片內顯示螢幕」的版本，可直接在眼鏡鏡片中向佩戴者顯示文字與資訊，而不只是純音訊，但目前尚未準備上市，預期2027年推出，今年稍後公布更多資訊。

Google在此次活動中同時發布多項AI相關消息，包括新的AI模型與AI代理。

這次的發表顯示出，在穿戴裝置未來仍充滿不確定性、投資人也在等待AI時代新硬體產品之際，Google願意對新硬體做出謹慎但具策略性的投入。Google去年已宣布推出智慧顯示眼鏡，並於去年12月表示正在為 Android XR平台開發純音訊眼鏡。

對Google而言，使用者數據才是真正的價值來源，因為可用來改進AI模型。該公司並未談及這些智慧眼鏡的隱私條款。

在AI眼鏡領域，Meta與EssilorLuxottica合作的智慧眼鏡已取得早期成功，成為該公司每季在Reality Labs 門燒錢數十億美元中的一項亮點。搭載搭載Meta AI助理的Ray-Ban與Oakley智慧眼鏡在2025年售出700萬副。

Meta去年9月推出自家具顯示功能的智慧眼鏡，讓使用者可透過鏡片內的小型螢幕查看訊息、照片預覽與即時字幕等功能。

Google 智慧眼鏡 iOS

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