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Google個人AI代理Spark 能分析帳單、寫工作日誌

中央社／舊金山19日專電
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Google在I/O年度開發者大會發布個人AI代理工具Gemini Spark，...
Google在I/O年度開發者大會發布個人AI代理工具Gemini Spark，先從美國推出。（Google提供）

過去與Gemini對話，多半是使用者提問、Gemini回答，它的角色較像AI助理；Google今天在I/O年度開發者大會發布Gemini Spark，讓Gemini未來不再只是回應問題，而是能依照使用者指示，24小時自動追蹤資訊、處理實際任務。

Google今天推出Gemini Spark，並將它稱之為全天候個人AI代理（Personal AI Agent）。

這項應用運行在Google雲端伺服器上，因此即使用戶關閉筆電或手機，任務仍可持續執行。

根據Google Labs、Gemini暨AI Studio副總裁伍德華（Josh Woodward）介紹，早期測試者已使用Gemini Spark處理多種任務。例如，員工若需要寄送工作進度更新給主管，Spark可從電子郵件、文件、試算表和簡報中整理相關資訊，並協助撰寫草稿。

甚至有小型企業主讓它協助留意收件匣，確保不會漏掉潛在客戶的任何詢問。

在個人使用方面，Gemini Spark可以自動分析每月信用卡帳單，找出新增或容易被忽略的訂閱費用；也能整理Gmail信箱中孩子學校寄來的各種通知，轉成清楚摘要。

Google強調，AI代理人會依照使用者指示運作；使用者可自行決定是否啟用，以及要讓它連接哪些應用程式；在安全機制方面，它在執行高風險動作前會先徵求同意，例如付款。

Google正加速布局代理式AI時代，從AI晶片、雲端平台到Gemini產品都持續升級。Google上個月揭曉新一代TPU晶片（Tensor Processing Unit，張量處理單元），今天在I/O年度開發者大會發布Gemini 3.5模型家族，並展示Gemini如何從聊天式AI助理，走向代理式AI應用。

Google表示，Gemini Spark將率先提供給受信任測試者，並計畫下週向美國Google AI Ultra訂閱用戶開放Beta版。

除了Spark，Google也在搜尋中推出「資訊代理」（Information Agents）。

這個代理會搜尋網路上的各類資訊，包括部落格、新聞網站、社群貼文，以及金融、購物、體育等即時資訊。此功能將於今年夏天率先向Google AI Pro和Ultra訂閱用戶推出。

Google Gemini

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