德州檢察長狀告Netflix 控非法追蹤用戶數據致成癮

訴訟指控，Netflix將這些輸入數據提供給廣告商，以便他們能更精準地鎖定公司的訂閱者。(路透)

德州 檢察長11日對影音串流平台Netflix 提起訴訟，指控這家串流巨擘不當蒐集用戶數據，並將平台設計成令人上癮。

法新社報導，共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）向達拉斯地區法院提交長達59頁的訴狀，開篇即寫道：「當你在看Netflix時，Netflix也在看著你。」

根據一份將Netflix描述為監視德州兒童和消費者的的新聞稿，派克斯頓將這家串流媒體形容為一個巨大的數據庫，在其中追蹤並記錄用戶的觀看習慣、偏好以及「其他敏感的行為數據」。

訴訟指控，Netflix將這些輸入數據提供給廣告商，以便他們能更精準地鎖定公司的訂閱者。

訴訟還指控Netflix採用會讓年輕觀眾對Netflix平台成癮的技術，包括在預設設定下啟動的「自動播放」功能，且包含兒童帳號，即一旦一個節目結束，另一集就會自動開始播放。

據路透社報導，包括社群媒體 和其他具有強大網路影響力的企業在內的許多公司都成為訴訟目標，它們被控暗中追蹤用戶並將產生的數據出售給第三方，而第三方則將這些數據用於廣告。

Netflix在致法新社的聲明中表示：「這起訴訟毫無根據，且基於不準確且扭曲的資訊。」

「Netflix認真看待我們會員的隱私，並在我們營運的每個地方都遵守隱私和數據保護法。」

這起訴訟要求當局發布禁制令，禁止Netflix在訴訟期間蒐集或披露消費者數據。

起訴書還尋求對每一次違反德州州法「欺詐貿易行為法」（Deceptive Trade Practices Act）的行為，處以最高1萬美元（約新台幣31萬元）的民事罰款。