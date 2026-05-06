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蘋果要讓手機變「綜合AI平台」用戶可挑多款AI模型

編譯葉亭均／綜合外電
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蘋果公司將讓用戶從多種外部AI服務中進行選擇，為其軟體中的各項功能提供支援。(路...
蘋果公司將讓用戶從多種外部AI服務中進行選擇，為其軟體中的各項功能提供支援。(路透)

蘋果公司將讓用戶從多種外部AI服務中進行選擇，為其軟體中的各項功能提供支援，進一步推動把自家硬體裝置打造成「綜合性AI平台」的策略。

彭博資訊引述知情人士說法報導，蘋果用戶將能從多個第三方AI模型中進行挑選，用於生成與編輯文字與圖像等任務。這項調整預定今秋在iOS 27、iPadOS 27和macOS 27作業系統上推出。

這次iOS更新將允許用戶選擇已透過App Store應用程式支援的AI模型供應商。知情人士說，蘋果已在內部測試與Google和Anthropic的整合。

蘋果發言人不願對此發表評論。

蘋果也正為語音助理Siri採取類似策略，允許用戶在語音助理中更換外部聊天機器人，例如取代目前的 ChatGPT。目前2024年推出的Apple Intelligence平台，在Siri、Writing Tools和Image Playground 等功能中，只提供ChatGPT做為唯一的第三方選項。

這一切都是蘋果公司為了要在AI市場中佔有一席之地的行動，儘管方式有所不同。蘋果並非單純打造最強的AI 軟體與服務，而是希望讓用戶能在其裝置上輕鬆選擇多元的AI方案。

蘋果也計劃告知用戶，對於第三方模型所生成的內容，公司不負責。蘋果正準備在App Store中設立專區，展示相容的AI應用程式，同時仍會提供自家模型。

這項轉變將提高用戶的彈性，並讓Google與Anthropic等合作夥伴受益。對OpenAI而言，原因是喪失在蘋果裝置上享有的獨家地位。

此外，根據報導，蘋果還將推出全新版本的Siri，並提供獨立App。其他更新還包括：在相機App中加入Siri 模式、為照片提供新的AI編輯工具，以及在錢包應用程式Wallet App中建立自訂通行證的功能。

Siri

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