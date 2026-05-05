Google微軟xAI與美政府達協議 AI模型釋出前先受檢

美國商務部轄下人工智慧標準與創新中心今天表示，微軟、Google及馬斯克的xAI已同意1項協議，在其人工智慧（AI）新模型對外發布前，可先讓美國政府存取進行國安風險檢查。路透

美國商務部轄下人工智慧 標準與創新中心今天表示，微軟 、Google 及馬斯克的xAI已同意1項協議，在其人工智慧（AI）新模型對外發布前，可先讓美國政府存取進行國安風險檢查。

路透報導，先進AI系統因有可能令駭客能力大幅提升，相關發展近幾週在全球引起騷動，美國的官員與企業界也捲入其中。推出Mythos模型的美國公司Anthropic便因其AI工具在軍事使用上的限制問題，與五角大廈起爭議。

人工智慧標準與創新中心（Center for AI Standards and Innovation，CAISI）是美國政府測試AI模型的主要機構。其今天表示，與微軟（Microsoft）、Google（谷歌）及馬斯克（Elon Musk）的xAI達成的新協議，將使其能在業者的AI模型部署前進行評估，就這些模型的能力與安全風險進行了解。

CAISI主任佛爾（Chris Fall）在聲明中說：「若要了解最先進AI及其國安影響，獨立且嚴謹的測量科學有其必要性。」