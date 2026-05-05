蘋果傳將推自製票卡工具 iOS 27開放QR code匯入Wallet

蘋果傳將在iOS 27推出「製作票卡」功能，讓用戶可在Wallet自行建立與客製數位票券與禮品卡。(美聯社)

蘋果公司傳出正準備一項名為「製作票卡」（Create a Pass）的新功能，讓用戶能在「錢包」（Wallet）應用程式內自行建立與客製數位票券與禮品卡，預計將隨下一代iPhone 作業系統iOS 27推出。

目前Wallet主要用來存放信用卡、簽帳卡、數位鑰匙，以及第三方App提供的票券，但不少店家或服務仍未支援Wallet，相關票卡無法整合進手機錢包。為了解決這個問題，蘋果開發出專為iOS 27設計的票卡製作工具，用戶可匯入QR code，並以此為基礎轉換成專屬的數位票券。由於計畫尚未公開，知情人士要求不具名。

在實際應用上，例如健身房或演唱會App僅提供QR code入場，但不支援Wallet，未來用戶可透過這項工具將QR code匯入Wallet，自行生成票券集中管理，以方便日後快速出示。

測試版本顯示，該功能可透過錢包右上角的「＋」按鈕（新增卡片）進入，系統會引導用戶製作票卡。在製作過程中，用戶可調整樣式、圖片、顏色與文字欄位，讓票卡資訊更清楚。

目前蘋果測試三種模板，包括標準（橘色）、會員（藍色）與活動（紫色），分別對應一般用途、健身房等場域，以及電影、比賽等活動門票。

蘋果未對此置評。先前已有程式碼顯示公司正在開發相關功能，但細節尚未曝光。此舉將讓iOS在數位票券功能上更具競爭力，Android陣營的Google Wallet早已提供類似工具。

除了錢包App更新外，蘋果也計畫在iOS 27及其他軟體升級中加入多項新功能，包括改版的Siri語音助理與新App、更多外部語音服務整合，以及在照片編輯、相機與視覺辨識等功能加入更多AI應用。相關更新預計將於6月的Worldwide Developers Conference公布。