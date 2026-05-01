蘋果砍掉Mac mini入門款變相漲價 M4晶片供貨跟不上AI消費需求

配置台積電代工M4處理器的Mac mini。（美聯社）

蘋果（Apple ）將Mac mini桌上型電腦起售價從599美元調漲至799美元，因應AI需求驅動的庫存短缺以及處理器供應吃緊。

蘋果實際上是透過取消入門款來提高價格，入門款原配備 M4 處理器和 256GB 儲存空間。現在起售配置維持M4 處理器，但空間翻倍至512GB。至於M4 Pro機型1399 美元起售價維持不變。

599美元的款式停賣之前，在多數通路已經售罄。其他配置從蘋果線上商店訂購仍需數周甚至數月才能到貨，且在零售實體店面的供應也相當有限。

蘋果執行長庫克 周四表示，短缺和系統單晶片（SoC）有關，他所指的就是台積電 代工的M4處理器。

他在法說會上說：「供應受限主因是生產我們SoC的先進製程產能有限。」他說，另一個因素是消費者為了執行人工智慧（AI），正瘋搶Mac mini和Mac Studio。

庫克說：「這些是執行AI和代理工具（agentic tools）極佳的平台，客戶對此的認可比我們預期的還快，因此我們看到了高於預期的需求。」他說，起售價同樣為599美元的MacBook Neo，需求也比預期強勁。

庫克說，Mac mini和Mac Studio「可能需要幾個月的時間才能達成供需平衡」。科技媒體MacRumors資深編輯羅西諾（Joe Rossignol）率先注意到入門款Mac mini已停賣。

這兩款機器都能配置足夠的記憶體，以便在電腦主機本身流暢執行大型語言模型，減少對雲端的依賴。蘋果計畫今年在休士頓開始生產部分Mac mini機型，這代表生產重心正從亞洲轉移。蘋果2月表示，正和鴻海合作在休士頓為 Mac mini電腦開闢新的組裝線，以因應當地需求。

彭博新聞報導，蘋果也一直在為今年底推出更新版Mac Studio做準備。

蘋果在3月調漲了部分其他Mac的價格，調高了幾款MacBook Pro和MacBook Air的起售價。蘋果並非唯一調漲價格的公司，Meta等其他業者近日也調高了旗下裝置的售價。