Meta悄悄推出穩定幣支付方案 讓內容創作者可選擇領取USDC付款

Meta已悄悄為部分內容創作者推出數位貨幣支付方案。（路透）

Meta 已重新進入穩定幣市場。儘管該公司四年前放棄相關嘗試，但現在已悄悄為哥倫比亞 與菲律賓部分內容創作者推出數位貨幣支付方案，讓他們可在Solana與Polygon區塊鏈網路取得美元穩定幣USDC付款。

根據Meta官網，若內容創作者選擇Meta的穩定幣支付方式，必須在Facebook的支付平台輸入他們的第三方加密錢包位址。Meta不會提供將USDC兌換為當地貨幣的服務。此外，Meta也與支付處理業者Stripe合作，處理部分與穩定幣支付相關的加密稅務申報。

Meta發言人向財星（Fortune）雜誌表示：「我們致力於提供最相關的支付方式，因此正在探索如何將穩定幣納入我們的支付選項。」Stripe發言人也證實，該公司正與Meta合作。

在2019年，Meta曾嘗試發行自家的穩定幣Libra，後改名為Diem，然而該計畫遭到立法者與國會反對，最終在2022年被放棄。隨著川普政府加密貨幣產業發展、監管環境轉為有利，Meta去年重新開始探索穩定幣。

Meta是最新一家整合穩定幣的大型企業。隨著川普政府去年初上任，Airbnb、X、蘋果與Google 等科技巨頭，都開始探索如何將穩定幣整合入他們的支付技術。不過，在美國去年通過「天才法案」（GENIUS Act），建立美元穩定幣監管框架後，各大企業開始採取更明確的行動。

例如電商平台Shopify已開始允許商家接受USDC支付，而西聯匯款（Western Union）也宣布計劃在Solana 區塊鏈上推出穩定幣。餐飲外送平台DoorDash則與支付區塊鏈新創公司Tempo合作，讓外送員可以用穩定幣領取報酬。