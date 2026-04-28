我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

ChatGPT解東京、京都大學考題 分數超越真人榜首

中央社／東京28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本頂尖學府東京大學與京都大學今年入學考試題目，交由生成式人工智慧（AI）Cha...
日本頂尖學府東京大學與京都大學今年入學考試題目，交由生成式人工智慧（AI）ChatGPT作答，成績超越實際考生榜首。(美聯社)

日本頂尖學府東京大學與京都大學今年入學考試題目，交由生成式人工智慧（AI）ChatGPT作答，成績超越實際考生榜首。相較於2024年仍在東大入試全科落榜，短短2年內的飛躍式進步，凸顯生成式AI的快速進化。

產經新聞報導，東京AI新創公司Life Prompt分析指出，使用ChatGPT應試的結果，顯示其得分已達「首席合格」水準，AI的學習與應試能力大幅躍進。

此次測試採用OpenAI開發的「ChatGPT-5.2 Thinking」模型，研究人員將東大與京大二次試驗題目轉為圖像資料輸入AI作答，申論題部分交由補教機構河合塾的講師評分，與大學入學共通測驗成績一併計算總分。

在東大部分，滿分550分，AI於文科1至3類獲得452分、理科1至3類獲得503分，雙雙超越校方公布的最高錄取分（文科3類434分、理科3類453分），其中最難的理科3類，AI更高出榜首50分。

各科表現方面，今年難度極高的數學科，AI拿下滿分，英語也拿下9成分數；不過在世界史等論述題上表現較弱，60分僅得15分。分析指出，儘管AI具備豐富知識，但在文章結構與論述能力上仍有待加強。

數學科成績進步最為顯著。去年同一時期，AI解答東大理科數學題目時，120分中僅得38分，如今拿下滿分。

值得關注的是，ChatGPT從2024年的全面落榜，如今達成「榜首級」表現，展現生成式AI能力的快速成長。

日本 ChatGPT

上一則

GUCCIDemna首秀公開 上演神話式華麗

延伸閱讀

台灣3月景氣熱 連亮第4顆「紅燈」

台灣3月景氣熱 連亮第4顆「紅燈」
項尖大學錄取標準改 數奧學生被拒

項尖大學錄取標準改 數奧學生被拒
公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線

公校教育／南加初中生考進明星高中 贏在起跑線
史丹福大學報告：台灣AI採用率提高 工業機器人成長搶眼

史丹福大學報告：台灣AI採用率提高 工業機器人成長搶眼

熱門新聞

消費者報告調查購買大型家電滿意度最高的零售商，第一名為Abt Electronics。示意圖，圖為Home Depot賣場。(路透)

不是好市多 買大型家電消費者最推這一零售商

2026-04-22 18:28
4星座晚年不愁良人相伴、心境安穩，福氣自然隨之而來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

做人厚道中年事業順利 退休也有福的4星座

2026-04-20 00:25
3生肖子女在學習與職場發展上較具優勢，從小展現良好能力，長大後亦能在事業上取得成就。圖為北京一家三代同堂拍攝全家福。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

3生肖子女從小優秀、長大有成 他出人頭地成父母後盾

2026-04-22 23:25
3星座隨著年齡增長仍維持原貌。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Vlada Karpovich ）

3星座年歲增長也幾乎沒變 他永遠頂同一張臉凍齡了

2026-04-24 22:25
屬兔者可能透過娛樂或額外活動獲得收益，使財務來源更加多元。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

收入機會明顯增加 4生肖5月財運衝高「正偏財齊發」

2026-04-26 00:25
良好的清潔習慣能有效維持居家整潔，讓生活更輕鬆。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

居家清潔5習慣 洗手台用牙膏、地板不沾灰塵有妙招

2026-04-20 20:25

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉