OpenAI合作授權大修 微軟雲端不再獨占

OpenAI標誌。(路透)

微軟 （Microsoft）與聊天機器人開發商OpenAI 今天宣布，雙方合作關係進行重大修訂，OpenAI將可在微軟以外的雲端平台提供服務。

法新社報導，近幾個月來，兩家公司都在試圖蠶食對方地盤，導致合作關係出現緊張跡象。如今雙方共同發布修訂協議，重新調整彼此間的財務及商業條款。

此次協議修訂時機，正值OpenAI推動首次公開募股（IPO）之際，讓潛在投資人可更明確知道這兩家公司未來長期的財務與合作關係。

自2019年合作啟動以來，微軟已向OpenAI投入超過130億美元，約持有OpenAI的27%股分，是這家聊天機器人ChatGPT開發商的主要資金來源、專屬雲端服務供應商。

根據新協議內容，微軟的Azure仍將是OpenAI的主要雲端平台，OpenAI產品也會持續優先在微軟雲端推出， 除非微軟無法支援或選擇不支援相關技術需求。

關鍵性突破是，如今OpenAI可以自由將旗下產品提供給任何雲端服務商的客戶，微軟不再獨占。

美國媒體報導，協議也規定OpenAI將繼續向微軟支付20%的營收分成直至2030年，但現在新設總額上限。而微軟取得OpenAI智慧財產權的授權將維持到2032年，屆時從專屬轉為非專屬授權，意味OpenAI可在微軟的對手平台上提供服務，諸如亞馬遜網路服務（AWS）和 Google Cloud等。

今年2月，亞馬遜（Amazon）與OpenAI宣布建立重大策略夥伴關係，亞馬遜同意對OpenAI投資高達500億美元。

OpenAI同時表示，將對亞馬遜AWS現有的380億美元協議，在8年內增加1000億美元。