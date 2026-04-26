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蘋果要如何捧紅新CEO特納斯？ 傳擬定10大新品 AI產品藍圖曝光

編譯葉亭均／即時報導
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蘋果已宣布新任執行長特納斯John Ternus 9月上任。圖為他2018年的照...
蘋果已宣布新任執行長特納斯John Ternus 9月上任。圖為他2018年的照片。（美聯社）

蘋果公司今秋即將迎接新任執行長，庫克將交棒給特納斯（John Ternus），同時還留了一連串的新產品要讓特納斯發揮，包括9月即將推出的可折疊iPhone。彭博資訊指出，這些新產品藍圖分成10項主要產品，涵蓋AI驅動的智慧家庭產品與附有鏡頭的可穿戴裝置，要讓新品上市帶來的話題與營收，為新任執行長提供順風助力。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在最新一期「Power On」電子報指出，特納斯預定9月1日正式接任執行長，不到兩周後，他將發表被視為十年來最重大的新產品：首款可折疊iPhone。這樣的時間安排並非巧合，原因是蘋果希望由新任執行長親自主持這場產品發表會，讓他成為這個潛在爆款新產品類別的「代言人」。實際上，特納斯正是主導這款產品工程與研發的負責主管。

回顧2011年庫克接替賈伯斯時，也受惠於強大的產品線陣容，例如Siri在他上任兩個月後推出，2012年更迎來 iPhone 5、iPad mini、更薄的iMac以及新iPods，以及配備Retina顯示器的首款iPad與MacBook Pro等一波新品。

但特納斯即將推動更大一波的產品浪潮。葛曼說，未來幾年，蘋果預期將進入約十種主要新產品，超越庫克任內僅推出的三大產品，即2015年的智慧手表Apple Watch、2016年的無線耳機AirPods與2024年的頭戴裝置Vision Pro。

在近期員工大會中，特納斯表示蘋果即將「改變世界」，並形容目前的產品線是他職涯中最讓人興奮的。

葛曼揭露，這些產品能以分成三大面向：

第一是AI驅動的智慧家庭產品。

智慧家庭中控系統：類似帶有螢幕的HomePod，可以吸附在半球形的揚聲器底座上，或透過磁吸系統固定於牆面，搭載以Siri為核心的新作業系統，支援FaceTime，並透過臉部辨識提供個人化使用體驗。

桌上型機器人：這款裝置是智慧家居中控系統的大型版本，配備約9吋螢幕，大於上述中控系統的7吋螢幕，主要差異在於它連接了一個可移動螢幕的機械手臂，有助於視訊會議等用途。

居家安全裝置：是鏡頭整合感測器、主打隱私的居家安全系統，目標與 Ring、Google Nest競爭。

第二是AI驅動、附有鏡頭的可穿戴裝置。

智慧眼鏡：這款配備鏡頭的眼鏡可拍攝影像，並蒐集數據供AI使用，也支援播放音樂、喚醒Siri以及接聽電話，目標與Meta Ray-Ban智慧眼鏡競爭。

AI AirPods：這款高階AirPods無線耳機將依賴低解析度鏡頭來捕捉影像，並將數據回傳至AI，藉此掌握使用者周遭的環境資訊。裝置可利用這些資訊提供基於視覺的提醒，或更精準的導航指引。

吊飾裝置：蘋果正在研發一款圓形的小型設備，搭載電腦視覺鏡頭系統，可捕捉數據並傳輸至iPhone的AI與 Siri功能中。這款掛飾既可以當作項鍊佩戴，也能做為別針固定在衣服上。

第三則是其他類別產品。

觸控Mac：預定2026年底或2027年初推出首款觸控MacBook，若市場反應良好，將推廣到更多筆電機型。

AR 眼鏡：終極目標是開發輕量化的AR眼鏡，能將數位資訊疊加在現實視覺中，長期目標是取代iPhone。蘋果希望在 2028年至2030年間推出這款產品。

可折疊iPad：蘋果一直致力於研發一款約20吋的摺疊iPad。雖然這一直是特納斯推動的重點計畫，但根據多位參與過研發的人員透露，它最終可能只是一個「怪異的實驗性產品」，永遠不會正式上市。

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