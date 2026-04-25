AI衝擊波 美學者：AI分身將全面滲透各行業、工作職務大規模重構

知名勞動經濟學者、哈佛大學Herbert Ascherman經濟學講席教授理查（Richard Freeman）24日在上海論壇分論壇「AI時代的勞動市場轉型：中國與全球的新挑戰」上，推測AI將給未來勞動市場帶來哪些變化。（記者黃雅慧／攝影）

AI影響勞動現場的程度為何，一直是全球產官學探索的議題。知名勞動經濟學者、哈佛大學 Herbert Ascherman經濟學講席教授理查（Richard Freeman）24日在上海論壇分論壇「AI時代的勞動市場轉型：中國與全球的新挑戰」上表示，AI將重塑各行各業，他推測未來會有五趨勢：工作職位將面臨大規模重構、AI分身將全面滲透各行各業、AI模擬技術將在社會科學廣泛普及，與中國在AI發展中作用至關重要等。

理查表示，第一，在依托比較優勢原理，各類職務工作內容將迎來大規模重構；勞動者適應全新就業形態的過程中，商品價格與薪資水平也會發生更劇烈的波動；

第二，AI科研分身、企業高管數位分身模式，將全面滲透各行各業，衍生出AI畫師、AI小說創作者等新興職業，同時催生全新的產權糾紛與法律難題，掌控智能體的一方，終將主導時代規則；

第三，AI模擬技術將在社會科學領域廣泛普及。由於社會層面無法開展標準化的大規模隨機對照試驗，公共政策制定，極需依託高質量模擬推演完成效果評估；

第四，以大語言模型（LLM）構建智能數字克隆體（智慧數位複製人）作為經濟行為主體，將進一步推動人類洞悉市場運行規律與制度運作邏輯；

第五，中國在前述發展進程中作用至關重要。一方面，中國AI技術發展迅猛，海外華裔科研學者也持續為全球AI進步賦能；另一方面，中國大規模落地實體機器人應用，進一步拓寬了勞動力市場變革的邊界與空間。

AI對勞動趨勢的改變，也引發當前對就業前景的擔憂。北京大學經濟學教授、國家發展研究院副院長張丹丹表示，AI對就業的影響是時代核心問題，回顧歷史，之前幾波技術進步，並未讓職位消失，甚至讓大家工作更有效率，是比較樂觀的。也因此，技術進步會衝擊就業，同時也會創造就業。舊職位的消失往往發生在相對漫長的時間跨度內，逐步推進、循序漸進，這為新就業機會的孕育、人才轉型提供了充足的時間窗口

然而，生成式AI讓這次狀況有所不同，張丹丹說，一方面，AI技術進步是「腦力+手力」的雙重能力躍升。高不可攀的專業技能正逐漸變得人人可得，腦力勞動的「門檻」正在被AI逐步降低；另一方面，技術部署速度更快，任務執行成本更低。

張丹丹利用AI暴露指數分析法、AI整合崗位分析法與基於AI實際使用場景的數據分析法來觀察AI對就業的影響程度，研究發現，AI對白領和認知性工作理論上存在高暴露風險，現實數據顯示AI在企業層面的深度使用仍不充分，目前對就業存量幾乎沒有大的影響。

儘管當前現實是較樂觀的，但張丹丹表示，不能浪費窗口期，建議要利用窗口期做好三件事：一是建立健全就業動態監測體系；二是將監測結果盡快轉化為教育和培訓指引，加速就業創造；三是在堅持技術進步的同時強化社會緩衝，守住就業創造的底線。