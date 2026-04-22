OpenAI發表更新版圖像模型 支援多語言文字呈現

OpenAI 21日發布新版圖像生成模型ChatGPT Images 2.0。（取材自OpenAI官網）

OpenAI 21日發布人工智慧 （AI）影像生成模型的更新版本：ChatGPT Images 2.0。公司表示，使用者利用新版能夠建立更精確且複雜的圖表與科學示意圖，還能產生更貼近多種風格的視覺內容，並支援多語言文字呈現。

OpenAI說，ChatGPT Images 2.0圖像模型在回應使用者前，進行更長時間的運算，讓系統能搜尋更多線上資訊，深入思考如何構建圖像。新模型將提供給付費用戶使用。

這是OpenAI致力提升產品對專業人士吸引力的一環。公司現在的產品策略是簡化產品線，在企業市場上與競爭對手Anthropic抗衡。同時，也為最快可能在今年實現的首次公開發行股票（IPO）鋪路。

OpenAI先前關閉了Sora AI影片生成工具，但理解圖像生成工具的價值。負責ChatGPT Images 產品團隊的Adele Li本周向媒體簡報時就表示，圖像生成是人們使用AI的「核心」需求。

OpenAI指出，目前每周有數億活躍用戶透過ChatGPT製作圖像，每周生成的圖像數量超過10億張。

Adele Li表示，OpenAI生成圖像的版面具有良好結構，製作複雜的科學圖示已有顯著進步。這些性能的提升，相信在教育工作者、科學家及家長等族群中，更具實際應用價值。