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拐點已至？小米羅福莉最新發聲：AI賽道從算力或卷向能源

記者林宸誼／即時報導
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小米 MiMo 大模型負責人羅福莉27日表示，今年整個詞元（token）的增長或許會達到100倍，AI 賽道競爭從算力將卷向能源。（取自量子位微信公眾號）
小米 MiMo 大模型負責人羅福莉27日表示，今年整個詞元（token）的增長或許會達到100倍，AI 賽道競爭從算力將卷向能源。（取自量子位微信公眾號）

小米MiMo大模型負責人羅福莉27日表示，今年整個詞元（token）的增長或許會達到100倍，AI 賽道競爭從算力將卷向能源。

快科技報導，羅福莉在2026中關村論壇年會 「人工智慧主題日」 AI 開源前沿論壇上指出，龍蝦 （OpenClaw ）是代理（Agent）框架層面一個非常革命性、也非常顛覆性的事件，雖然深度Coding的人首選可能還是ClaudeCode，但用過OpenClaw的人會感受到它在Agent框架設計上是領先的， Claude的最新更新其實都在向OpenClaw靠近。

羅福莉表示， OpenClaw 最核心的價值主要有兩點。第一，它是開源的，這非常有利於整個社區深入參與、持續改進，並且不斷投入到這個框架之中。

第二，像OpenClaw、Claude Code這樣的框架，本身就是一個非常重要的前置條件。它們很大的價值在於，把大陸那些還沒有完全逼近閉源模型、但已經位於開源模型賽道前列的模型，上限顯著拉高了。

羅福莉表示，在絕大多數場景裡會發現，它的任務完成度已經非常接近Claude最新的模型，同時它又把下限保障得很好，因為它可以依靠一整套harness系統、skills體系，以及很多初步但有效的設計，來保證任務完成度和準確率。

除此之外，她還指出，OpenClaw點燃了大家的想像力，讓大家發現大模型外的Agent層有巨大空間，更多人，不僅是研究員，開始參與AGI變革，這在一定程度上替代了重複工作，釋放了時間去做更有想像力的事。

羅福莉還預判了行業長期發展趨勢：「我相信在今年，已經發生的事情是，在過去一段時間內，已經近10倍的增長。那麼今年，整個token的增長會不會達到100倍？」

她進一步引申稱「那麼其實我們又到了另外一個維度的競爭，這個競爭就是算力，或者說是推理晶片，甚至下到能源。」

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